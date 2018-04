Una extraordinaria guía para buscadores de estrellas y planetas

“Las probabilidades de tu número de la suerte en la lotería pueden ser remotas, pero siempre que no sean nulas, si juegas un número infinito de veces, tienes garantizado ganar. En un universo infinito todo es posible”. Esta inapelable frase de Jon Willis le sirve, en la primera página de Todos estos mundos son vuestros para clarificar lo que todo curioso acerca de la vida extraterrestre se pregunta cuando se acerca a un libro como el suyo. “Cuestión de matemáticas”, parece decir el astrofísico canadiense al preguntarse, él mismo, si existen los extraterrestres o la vida más allá de la que conocemos en la Tierra. Su completo libro es un emocionante tratado de divulgación sobre una serie de preguntas que han obsesionado a los hombres desde que tuvieron ocasión de mirar al cielo y distinguir en él estrellas y planetas.

En Todos estos mundos son vuestros (el título está prestado de 2010: Odisea dos, la novela de ciencia ficción de Arthur C. Clarke) se relatan los progresivos avances en materia de descubrimiento y exploración del espacios exterior, desde el siglo XX hasta nuestros días. El telescopio espacial Kepler, ese vehículo trotón que es el Mars Curiosity o la sonda New Horizons se explican en detallados capítulos, repletos de información pero también accesibles para un público no docto en la materia. Hay ocasión para calibrar la verdadera relevancia del descubrimiento de agua helada en Marte o las lunas congeladas de Encélado y Europa. También para explorar Titán, calificada por el profesor asociado en la Universidad de Victoria (Canadá) como “la planta petroquímica de la naturaleza”. Los exoplanetas, esos mundos que orbitan alrededor de estrellas distantes y que cada vez que son descubiertos ponen patas arriba a la comunidad de astrónomos, cuentan con un bien merecido, por importancia, capitulo propio.

“Una puesta al día y un repaso a la que es una de las empresas más constantes, desde que se tiene conocimiento, de la naturaleza humana; la búsqueda incansable de respuestas a la pregunta de si estamos solos en el universo”

¿Se le puede pedir más a un tratado de divulgación que pone sus ojos en el espacio exterior y lo hace sin perder ni por un momento de vista la importancia del sentido del humor? Lo cierto es que no, pero Willis se empeña en ir más allá y, por ejemplo, plantea hipótesis de contacto con formas de vida alienígenas concretas. Deja claro que, de haberla, la vida más allá de nuestras fronteras sería por completo de otro modo al que solemos concebir. De hecho, nuestra cultura ha prestado tanta atención a las posibilidades de un posible encuentro extraterrestre, o a una hipotética visita de seres provenientes de otros lugares del universo, que es difícil alejarse de concepciones previas y configuraciones mentales ya muy asentadas.

Para Willis, que se está convirtiendo en el miembro más popular de esa rama científica conocida como astrobiología, es tan importante tomar conciencia de que es posible la existencia de vida en el espacio exterior como serlo de que la fortuna juega un papel trascendente en el proceso de descubrirla. La buena fortuna de los hallazgos fortuitos se ha visto muchas veces compensada por un suerte adversa, que llegó a frustrar otros intentos hoy muchos menos difundidos. La cruda realidad también ha dado al traste con ilusionantes hallazgos vinculado a la posibilidad de encontrar vida procedente del espacio exterior, como ocurrió en el caso del meteorito ALH84001, encontrado en 1984 en la Antártida. Willis, por lo tanto, no es tan entusiasta de la especulación como realista con las posibilidades de hallarla.

Todos estos mundos son vuestros es una extraordinaria guía para buscadores de estrellas y planetas y para todos aquellos aficionados a conocer los últimos descubrimientos que han agitado a la comunidad científica. Una puesta al día y un repaso a la que es una de las empresas más constantes, desde que se tiene conocimiento, de la naturaleza humana; la búsqueda incansable de respuestas a la pregunta de si estamos solos en el universo.

