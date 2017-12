Las bandas cuya genética creativa es mixta, es decir, donde conviven sanamente las composiciones de prácticamente todos los miembros del grupo, son una rara avis: la voz cantante es colectiva, casi asamblearia, por mucho que durante algunas épocas pueda haber algunas caras más visibles que otras y algunas marcas más identificables en el seno del grupo.

En Molotov se da un misterio especial: han conseguido sobrevivir a ese pulso constante que puede existir en un grupo con alta presencia creativa. El summum de aquello fue Eternamiente, un álbum que en realidad era la suma de cuatro EPs: cada uno compuesto por un miembro de la banda, y que ponía de manifiesto no sólo que lo de que se separaban (algo que habían anunciado meses antes) era un farol, sino que la capacidad de convivencia y gestión de esas cuatro cabezas compositoras seguía teniendo un efecto positivo en la banda.

Sin embargo, quizá el más inquieto de los cuatro sea Tito Fuentes, que, en la última década, y viendo los vaivenes en los que se ha sumido Molotov (apenas dos discos oficiales en diez años), ha decidido dar rienda suelta al trabajo en paralelo: puso en marcha un estudio de diseño con su esposa (Bang Buró), produjo a algunas bandas de su país (Los Infierno o Malvado) y ha puesto en marcha algunos proyectos en paralelo junto a otros músicos (Venganza, Los Odio y Milo Mel & Mayel).

Sin embargo, ahora es la primera vez que Tito ha decidido firmar con su propio nombre, acompañarse de sí mismo, salir solo en las fotos, firmar un primer repertorio que, además, sirve como una declaración de intenciones: es el más rockero del grupo.

Así queda claro en El Ocaso, un cancionero que releva a su primera canción firmada en solitario (aquella instrumental Muddy Wara que formó parte de la BSO de Club de cuervos, una serie mexicana de la factoría Netflix) y que reivindica las diferentes aristas rockeras que conviven en su genética sonora. No hay negocio con otros géneros ni búsqueda del desarrollo de una facción inesperada de Tito Fuentes: nueve canciones de rock and roll pasadas por un filtro moderno, tan cerca del rock fronterizo como del nuevo campo minado de lisergia psicodélica pero sin olvidar nunca esos estribillos corales, entre hooliganistas-futboleros y mantras-rockeros.

La facción más fronteriza del rock and roll (ese que no escucharía nunca Trump), casi como una mezcla entre las BSO de Abierto al amanecer o Sons of Anarchy, una carrera de los Hells’ Angels y guiños a Black Rebel Motorcycle Club o Death From Above, resuenan en canciones como Ya Mami (El imbécil de la moto); pero también hay espacio para acercarse al rock progresivo hiphopeado tanto desde la óptica de Wolfmother (No hay maraña es puro virtuosismo y descarga de riff); para unir a The Who y Led Zeppelin (Te estás o te estamos); cuando tira sus fraseos más pop (Un millón, con permisos sinfónicos); o incluso para conectar a Josh Homme con AJ Davila (Kaput!).

Pero quizá lo más sorprendente se encuentre cuando reinicia hits de Molotov como Here We Kum con un puntito soul & roll (Descansa un vicio) o cuando desarrolla nuevas vías para la psicodelia latina que en contra de la dispersión atmosférica que ese género suele imponer, Tito Fuentes presenta su ristra de canciones más melódicas: tanto desde el psichobilly encendido y ultraveloz (Yes to No) como desde la psicodelia progresiva (Nos quieren (apañar)) o desde el multi-riff y la psicodelia & roll llena de vísceras (Todo yo) que le sirve, además, para declarar sus intenciones en vida: “tengo muchísimas ganas de tocar hasta que me muera”. Con la inquietud que ha demostrado en estos últimos años, normal que piense eso.

