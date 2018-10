El ‘Tiny Telephone’ de los Sunday Drivers volverá a sonar en directo

Si bien parece que no hay manera que Jero Romero vuelva a los escenarios, tras la gira de La Grieta, un segundo álbum en solitario que lo perfilaba como uno de los cantautores con más personalidad del circuito alternativo, pero que también lo llevó a abrir una (sic) grieta con su manera de entender la profesión; y mucho menos viable parece una reunión de The Sunday Drivers, hoy desperdigados en diferentes bandas de la escena, ni siquiera para celebrar el hecho de ser una de las bandas fundamentales para entender el devenir del sonido del circuito alternativo; sí que hay vías para celebrar el repertorio de la banda toledana.

Y es que ha pasado más de una década desde que viera la luz Tiny Telephone, el que fuera tercer álbum de The Sunday Drivers, inmediato sucesor de aquel Little Heart Attacks que lo cambiaría todo tanto para la banda manchega como para el circuito en general. Ahora, a once años de que Mushroom Pillow publicase aquel Tiny Telephone registrado en San Francisco y que contenía hits imperecederos como Do It, She o Rainbow of Colours, entre otros, un grupo de músicos de la escena rendirán tributo a aquel álbum de pe a pa.

El concierto, que se llevará a cabo el miércoles 12 de diciembre en la sala El Sol y que se ha dado por llamar Sing When You’re Happy (como una de las canciones más luminosas de aquel álbum) contará con músicos habituales del circuito, y que actualmente acompañan a artistas como Miss Caffeina, Xoel López, Iseo, Alice Wonder, Sidecars, Iván Ferreiro, Jacobo Serra, Ángel Stanich o Carmen Boza.

El músico que ha tenido menos grados de separación con lo que fueron los Sunday Drivers es Nacho García, que fue batería de Jero Romero en su etapa solista. Junto a él, Adrián Seijas, Sergio Valdehita, Víctor Pescador, Charlie Moreno, Adrián Seijas y Pablo Seijas, que se encargará de poner voz a las canciones.

Las entradas anticipadas se pueden pillar en Notikumi por 11 €. En taquilla, en caso de que queden, costarán 13 €.

Teléfono de domingo