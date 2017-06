La tercera temporada de El Ministerio del Tiempo está siendo objeto de debate para muchos seguidores de la serie. El show, creado por Pablo y Javier Olivares, vuelve a enfrentarse a unos datos de audiencia discretos, y no está claro si los visionados en diferido a través de la web de RTVE mejoran el panorama. La producción se ha encontrado con numerosas dificultades asociadas, en un primer lugar, en el inexplicable retraso hasta que Televisión Española confirmó la renovación para la tercera temporada.

Ha trascendido, también, que la salida de Rodolfo Sancho de ella no ha sido en los mejores términos posibles, trastocando completamente los guiones de los primeros cuatro episodios y dejando a los espectadores sin un personaje, Julián, que equilibraba de una manera mucho más inteligente el trío protagonista que el Pacino de Hugo Silva que le sustituye.

Así el panorama, somos muchos los espectadores (por no decir ministéricos y desvelar que somos un poquito fans) que volvemos a vista hacia la primera temporada de la serie. Esa en la que la química entre Amelia, Alonso y Julián se iba solidificando en cada capítulo; en la que los secundarios (Angustias, Velázquez, Ernesto, Irene y Salvador), enriquecían las tramas y los diálogos casi en todos los episodios; y en la que los personajes históricos se iban sucediendo de manera audaz y natural, sin parecer metidos con calzador, sin ton ni son y, mucho menos, sin objetivos claros en la historieta.

Pero si eres uno de esos ministéricos que no está del todo convencido con la chulería de Pacino, que piensa que Amelia y Alonso se han vuelto tontos de repente, que no acaba de comprender qué demonios pintaba Bécquer en el tercer episodio, al que le fastidia que las tramas empiecen a no tener pies ni cabeza o al que lo de Hitchcock le pareció excesivamente cogido por los pelos, no te preocupes: la editorial Aleta, con Evolution Comics, te ofrece un pedacito del Ministerio, tal y como lo recuerdas. Se trata de Tiempo al Tiempo, una novela gráfica creada por Joseba Basallo, El Torres y Desiree Bressend; con Jaime Martínez, Sandra Molina y Alejandro García Cutillas a los lápices y color.

Tiempo al Tiempo parece desarrollarse en algún momento entre el final de la segunda y el inicio de la tercera temporada: Julián aún vive y Pacino no molesta a nadie destinado en sus años 80 y, al no haber limitaciones de casting, todos nuestros secundarios favoritos aparecen, aunque sea un poquito: desde Velázquez hasta Espínola, todo el mundo tiene su pequeño papel en esta historieta (que no es sino un capítulo trasladado al papel).

El subsecretario del Ministerio, Salvador Martí, sufre un atentado en su despacho y los perpetradores se dan a la fuga por las puertas del tiempo antes de que se les pueda detener. La patrulla se pone manos a la obra, pero pronto se darán cuenta de que una misión de tanta envergadura requiere colaborar con más efectivos del Ministerio: entra en juego la Patrulla Fantasma, un operativo formado por Espínola muy parecido en esencia al que vemos en la serie, pero con tres integrantes refrescantes y originales (si quieres saber quiénes son, tendrás que leer el cómic).

Su intervención en la historieta es breve, pero parecen casi tan divertidos como la patrulla original y dan muchas ganas de saber más de ellos, ya sea en la serie (da la impresión de que Cris Carrasco es mejor personaje que Pacino en casi todos los aspectos posibles) o en otras novelas gráficas que puedan publicarse en el futuro.

Mientras las patrullas hacen su trabajo (nuestros héroes viajarán al Madrid de 1865 y colaborarán con un jovencísimo Benito Pérez Galdós), se intercalan flashbacks que nos muestran los primeros días de Salvador Martí en el Ministerio, en plena Transición. La magia del cómic permite, incluso, la intervención de algún político histórico de dicha etapa en sus viñetas.

El resultado es un tomito que se lee casi en el tiempo que se tarda en disfrutar de cualquiera de los episodios de El Ministerio del Tiempo y que es tan ágil, entretenido e ilustrativo como algunos de los mejores episodios de ésta. Material para seguidores de la serie, qué duda cabe, que se dudosamente podrán disfrutar quienes no estén ya empapados del universo ministérico. Pero al ser ésta una constante en cualquier cómic asociado a una película o serie de televisión, ni siquiera se puede considerar un punto en contra de la novela gráfica que nos ocupa.

Las principales sensaciones que deja Tiempo al Tiempo son, por este orden, ganas de más y cierta amargura por que su trama esté tan manifiestamente por encima de los nuevos episodios. Pero es por ello que, probablemente, muchos ministéricos disfruten aún más de este cómic. Como guinda final, el epílogo de Jaime Blanch, que interpreta a Salvador Martí en la serie, es un canto de amor al Ministerio y al estupendo personaje al que él mismo tanto está aportando que, sin duda, dejará con buen sabor de boca a todo ministérico que se precie. Las primeras páginas pueden ojearse aquí.

