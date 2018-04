No es un single, no es un videoclip, no es un cortometraje, no es una performance… pero, de algún modo, es todo eso. Nos referimos al nuevo proyecto de Thom Yorke: City Rats, una suerte de pieza audiovisual con forma de instalación itinerante (y viceversa) que ha realizado junto al compositor Tarik Barri y que se presentará este sábado 21 de abril en The Hexadome, en el Martin Gropius Bau de Berlín a las 18.30h.

La instalación, un encargo del Instituto de Sonido y Música de Berlín (más conocido como ISM Hexadome), contará con una estructura de 54 bafles y seis pantallas que rodearán al público, dejándolo como en una suerte de cuarto cerrado o de ring.

De momento, todo lo que podemos saber del proyecto es el tráiler-fragmento que se puso en circulación y las declaraciones de Tarik Barri, que apuntilla:

“Todos los sonidos serán visibles como objetos en 3D en el espacio, y la posición de la cámara determina qué escuchamos y dónde lo escuchamos; entonces, todas las armonías, voces, melodías y ritmos son el resultado de nuestro vuelo por el espacio”

InstalaYorke