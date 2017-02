Te dejará las emociones a flor de piel

Una vez que te enfrentas al primer capítulo de This Is Us, no hay vuelta atrás. Al principio no se diferencia mucho de otras series con historias cruzadas. Sin embargo, en cuanto la trama se desarrolla, las emociones empiezan a aflorar y te conviertes en un personaje más. Los diálogos inteligentes y la capacidad de empatizar con el espectador la convierten en la serie revelación de este año.

2. Te encontrarás sorpresa tras sorpresa

Los giros son constantes. Lo que la hace una serie muy difícil para las charlas seriéfilas cuando alguien todavía no ha visto el siguiente capítulo. Así que, ¡cuidado con los spoilers! Es digna de disfrutar cada sorpresa escondida capítulo tras capítulo. Además, lo mejor no se queda en la primera hora, mejora progresivamente durante toda la primera temporada.

3. Las críticas lo demuestran

En Estados Unidos las críticas han sido demoledoramente buenas. Y si no lo crees, googlea y compruébalo por ti mismo. La crítica no hace más que alabarla (y con razón).

4. El director de Crazy, Stupid, Love

Ahora que Ryan Gosling está tan de moda, ¿recuerdas esa escena de Crazy, Stupid, Love en la que nuestro gentleman preferido se pone en la piel del Patrick Swayze a lo Dirty Dancing? Glenn Ficarra lo vuelve a hacer aquí (lo del maromo sin camiseta no, bueno también), combina momentos dramáticos con sinceras sonrisas para describir sentimientos profundos, preocupaciones y crisis de los personajes.

5. Sale Milo Ventimiglia

Hablando de gentleman… El que fuera uno de los chicos más carismáticos de Las chicas Gilmore ha madurado como el buen vino y se convierte aquí en Jack, un personaje del que mejor no desvelar nada, pero al que se llega a querer y despreciar a partes iguales.

6. Y no nos olvidemos de Mandy Moore

Cantante, compositora, actriz y diseñadora de moda. Mandy se sumerge en This Is Us con cariño, dedicación y entusiasmo. Prueba de ello, no sólo se observa en su papel de Rebecca, sino en sus continuas publicaciones en Instagram y sus stories en la sala de maquillaje de la serie.

En definitiva, si eres de lágrima fácil, hazte con un buen paquete de pañuelos. This Is Us es ese tipo de serie que te moverá por dentro. Podrás seguirla cada jueves a las 22.10h. a través de FOX Life.

This is Us