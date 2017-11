Pasaron tres años desde Fragments of a Blank Face, aquel debut que posicionó a The Wheel & The Hammond como una de las grandes revelaciones del panorama estatal. Ahora, los andaluces publican Wooden, un segundo ejercicio que mantiene esa tensión indie-rock con claras reminiscencias a ese pop de grano oscuro, recto, compartiendo matices con herederos new wave como Editors, White Lies o Interpol.

En esa línea suena, al menos, Cannibals, segundo single extraído de este segundo álbum y que, en palabras de la propia banda, “habla de un mundo real y actual, donde unos se comportan como buitres y otros como carroña: toca elegir un camino, alimentarte de carne cruda y ser parte de los caníbales o abandonar el nido y esa estela cruel”.

Vosotros podéis elegir uno de los dos caminos mientras escucháis y veis este video lyric que estrenamos en exclusiva desde Notodo.

The Wheel & The Hammond