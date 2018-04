El mejor momento creativo de The Strokes es sin The Strokes

Julian Casablancas estaba muy tranquilo, tirándose dos horas frente al espejo del baño de su pisazo neoyorquino, despeinándose pelo a pelo para la foto que le hará algún anónimo por la calle; sabiéndose portador de un alto porcentaje de la patria potestad y de las marcas de agua (casi un logotipo) de The Strokes. Parecía que su batalla estos últimos meses era sumirse en un pique imaginario por ver si consigue ser más bocazas que Liam Gallagher.

Con lo que parece que no contaba el vocalista de la banda que supuestamente iba a revolucionar el rock moderno (¿lo consiguieron, al final?) es con que su compañero, el supuestamente “segundón stroke”, Albert Hammond Jr., se marcase un álbum que supera no sólo los últimos de The Strokes, sino los movimientos en paralelo que cualquier miembro (Nick Valensi, Fabrizio Moretti y Nikolai Fraiture también tienen otros proyectos ‘en b’, pero de repercusión menor), y hasta incluso se permite legar algunos de sus mejores riffs, líneas melódicas y tratamientos sonoros a su reciente repertorio, el del magnífico Francis Trouble. Ahora, Julian… (permitidnos este micromachismo): ¿quién la tiene más grande en el universo stroke?

El pulso de bocazas por sus declaraciones mediáticas estos últimos meses parece que se convierte en un divertido pulso creativo entre Casablancas y Hammond por ver quién es capaz de seguir firmando grandes canciones y poniendo a prueba la evolución del sonido del rock moderno: tan solo tres semanas después del último álbum del guitarrista, el que mueve ficha es Julian con el nuevo ejercicio de The Voidz, ya sin la leyenda de “Julian Casablancas +” antes del nombre de la banda. Sea o no esto un signo de que el frontman neoyorquino decida mover su principal foco de actividad a esta banda paralela, el examen al que se sometía en Virtue no es menor.

“El pulso de bocazas por sus declaraciones mediáticas estos últimos meses parece que se convierte en un divertido pulso creativo entre Casablancas y Hammond por ver quién es capaz de seguir firmando grandes canciones y poniendo a prueba la evolución del sonido del rock moderno”

En su primer y anterior ejercicio, The Voidz parecía un reducto experimental donde Casablancas podía plasmar como si se tratase de un cajón de sastre (o desastre, por momentos) sus inquietudes más experimentales (canciones de diez minutos, otras de aires noise, corrosión punk, melodías irreconocibles…), en Virtue, si bien no se puede asegurar que se trata de un álbum formal de pop, no solo da ciertos respiros, sino que perfila aún más el discurso conceptual de The Voidz (una especie de canción protesta posmoderna: el mensaje filoizquierdista de su debut aquí cobra incluso un paralelismo entre el trumpismo y el nazismo, pero con cierto empaque sarcástico e impredecible), a la vez que hace menos (he dicho “menos”) molesta su escucha.

En ese bukkake de intenciones de casi una hora y quince canciones, The Voidz por momentos parecen firmar canciones que deberían haber supuesto la evolución por la que no tiraron nunca The Strokes (esa especie de caos controlado que transmiten One of the Ones o Pyramid of Bones), a la vez que Casablancas parece haber decidido “regalar” a esta nueva banda potenciales hits de un imaginario disco stroke (Leave It In My Dreams, Lazy Boy o My Friend The Walls); pero también hay suficientes ecos de raíz punk mecánico, con aires a Suicide o The Fall (Black Hole o We’re Where We Were), pero también a Omar Souleyman (QYURRYUS), a unos LCD Soundsystem en plan lo-fi (ALieNNatioN), a unos Justice con extra de dance (All Wordz Are Made Up), o a los ecos de Sebadoh que ya suenan en contemporáneos como Parquet Courts (Permanent High School).

“Comparar el Virtue de The Voidz con el Francis Trouble de Albert Hammond Jr. es obligar a los campeones de rugby y al de golf a competir por un puesto en los playoffs de la NBA. Lo importante es resaltar que Casablancas y Hammond Jr. demuestran que no sólo su pólvora creativa no está mojada, sino que es más libre, desprejuiciada, imprevisible e ilimitada cuando no están juntos. Quizá The Strokes están mejor muertos que vivos”

Comparar el Virtue de The Voidz con el Francis Trouble de Albert Hammond Jr. es obligar a los campeones de rugby y al de golf a competir por un puesto en los playoffs de la NBA: sus raíces son diferentes, aunque sus puntos de encuentro conceptuales y su espíritu deportivo orbiten sobre sus cabezas. Quizá lo importante es resaltar que Casablancas y Hammond Jr. demuestran que no sólo su pólvora creativa no está mojada, sino que es más libre, desprejuiciada, imprevisible e ilimitada cuando no están juntos. Quizá The Strokes están mejor muertos que vivos.

The Voidz