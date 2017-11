No es fácil conseguir redefinir el sonido del soul y de la música negra a estas alturas. Se ha hecho mucho, algunos creen que incluso se ha hecho todo, en lo que refiere a cavilaciones del r&b, el soul, el blues, el funk-rock. Deberán replantearse su heterodoxia, porque hace algo más de cinco años nació una banda que es, a la vez, una suerte de comunidad de músicos en pos de revitalizar el sonido de la música negra.

Todo nació de la idea del bajista Adam Castañeda, que comenzó a construir una suerte de dream team con músicos de origen latino, afroamericano o blancoamericanos; hasta dar con la que acabaría siendo la dueña del cortijo: una inmensa Kam Franklin a quien ya comienza a considerarse como “la nueva Sharon Jones”.

Razones sobran para pensar que algo diferente se respira en el sonido de The Suffers, quienes debutaron el año pasado con un álbum homónimo que se convirtió en un hito en el circuito de la black music: los millones de reproducciones de algunas de sus canciones en plataformas de streaming son sólo un testigo. El próximo puedes ser tú.

Y es que The Suffers visitarán nuestro país el próximo domingo 19 de noviembre. Será Madrid la ciudad elegida, y la Sala Galileo Galilei la centralita donde celebrar un nuevo concierto del ciclo Momentos Alhambra. Desde Notodo no queremos que te pierdas este bolazo, y estamos sorteando tres entradas dobles entre todos aquellos que nos escribáis un correo a alan.queipo@notodo.com indicando en el asunto la palabra SUFFERS + vuestro nombre y apellidos y nos digáis por qué os tiene que tocar a vosotros y no al de al lado.

Las tres respuestas más originales serán contactadas un par de días antes, el viernes 17 de noviembre a través de vuestro correo electrónico. Los que no recibáis ningún mail de nuestra parte, asumidlo: no habéis sido tan originales en vuestras respuestas. ¡Suerte!

