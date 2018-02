Más de un lustro, cuatro giras y doscientos conciertos en sitios como el Sonorama, los madrileños The Royal Flash planean su próximo gran asalto al escenario desplegando la explosividad de su rock and roll más enérgico, la pegada de unos estribillos que hacen estallar las melodías en un groove que hace pensar en la banda como una suerte de oasis del rock and roll americano en el centro de Alcalá de Henares.

El próximo mes de septiembre publicarán un nuevo álbum que ha sido grabado en Álamo Shock, los estudios de Guille Mostaza, mitad de Mostaza Gálvez y conocido por ser una de las mitades de Ellos. Antes de que el álbum salga a la luz, acaban de estrenar I Like It, una canción que se debate entre el glam rock y hard’n’roll más aceitoso.

Dentro de unos días, el sábado 3 de marzo, aprovecharán para presentar en la madrileña Sala Maravillas no solo este single, sino para repasar las canciones de sus dos ejercicios anteriores (Hysteria y Physical & Electrical) y, quién sabe, quizá adelantar en exclusiva algunas de las canciones de su futuro álbum. Nosotros no queremos que te pierdas uno de los directos más electrizantes del circuito, y estamos sorteando dos entradas dobles entre todos aquellos que escribáis a alan.queipo@notodo.com, indiquéis en el asunto la palabra ROYAL + vuestro nombre y apellidos y nos digáis por qué os tienen que tocar a vosotros estas entradas.

Las dos respuestas más originales serán contactadas a través de vuestro correo electrónico un día antes del bolo, el viernes 2 de marzo. Los que no recibáis correo, asumidlo: no habéis sido tan originales. ¡Suerte!

The Royal Flash