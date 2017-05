Si eres uno de los que no consigue sacarse de la cabeza las selecciones musicales que conforman las bandas sonoras de las películas de Sofia Coppola, es posible que The Radio Dept. te suenen. Aunque sea de lejos. La formación sueca solía encontrarse hace diez años en todas las listas de bandas nórdicas que nos ponían los pelos como escarpias a los aficionados al indie. Y aunque publicaron dos discos inolvidables durante la pasada década (Lesser Matters en 2003 y Clinging to a Scheme en 2010), no hemos vuelto a saber de ellos en algo más de seis años.

Running Out Of Love se llama el álbum que los ha sacado de su silencio y el que vienen a presentar esta semana (el miércoles 31 de mayo en la madrileña Joy Eslava, dentro del Sound Isidro; y el viernes 2 de junio en el Heineken Hidden Stage del Primavera Sound barcelonés) y viene a capitalizar el enorme prestigio acumulado por el trío de Lund. Su sonido, aunque melancólico y sintético, queda mucho más amplio y diverso que el del lánguido y frío Clinging to a Scheme. Los suecos consiguen equilibrar en este álbum con sorprendente perfección los sonidos reflexivos de la ensoñación indie con los tempos ágiles y pop electrónico. Es cierto que el resultado no produce temas tan adictivos y evocadores Domestic Scene o Strange Things Will Happen, pero gana en épica y amplitud de sonido, como lo demuestran Occupied o Swedish Guns.

Aunque lo que hace que Running Out Of Love sea un trabajo verdaderamente interesante es el cómo trasciende más allá de su propia frontera musical, para incorporar un mensaje político en casi todos sus cortes. No es nuevo en la discografía de The Radio Dept. la incorporación de referencias a la situación socio-política de Suecia, pero en Running Out Of Love se convierte en el tema dominante. Normal, dada la realidad que nos ha tocado vivir, en la que la xenofobia y el nacionalismo vuelven a irrumpir con fuerza en el panorama político occidental.

Así, Swedish Guns critica a la industria armamentística, Occupied reflexiona sobre la hipocresía que hemos heredado de la sociedad post-guerras mundiales; y Can’t Be Guilty bromea sobre el vacío moral, la falta de responsabilidad de la que hacemos gala varias generaciones hoy en día. Todo ello aderezado con intensos interludios instrumentales y una dosis bien medida de sintetizadores, distorsión y percusiones electrónicas.

El resultado, finalmente, no alcanza la intensidad emocional de sus anteriores trabajos, pero constituye una evolución sana e inteligente dentro de trayectoria de la banda hacia un estatus más maduro y puramente electrónico. Sintetizadores fríos y comprometidos para los tiempos que corren.

