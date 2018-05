La cultura pop más freak suena a nueva galaxia synthcodélica

No fue para tanto su ataque de pánico. Lo que sí es para tanto es la propuesta que Marta Brandariz y Javi Martín llevan algo más de un año modelando como The Low Flying Panic Attack (o TLFPA, si no te caben los caracteres para hablar de ellos): de esas que sobrevuelan atmósferas sintéticas, que hacen ojitos a los acoples del noise electrónico, que convierten la indietrónica en un espacio para el nuevo ocio pop, que tiran por la vía de la psicodelia eléctrica y que no entienden los álbumes sin un hilo conductor que ayude a ubicar su discurso artístico.

Tras un primer y homónimo EP en el que el dúo madrileño comenzó a acercar las bolas metálicas a la bola de madera de su particular petanca, perfilando cuáles son sus marcas; este viernes 18 de mayo verá la luz Un segundo de ciencia ficción, un EP conceptual inspirado en la facción más freak de la cultura pop, haciendo ojitos a películas y series como Blade Runner, Utopía (de hecho, dos de las cuatro canciones llevan sus títulos), Stranger Things o Black Mirror.

Su nuevo y galáctico material nos lleva a su particular planeta, ese que suena tan cerca y tan lejos de propuestas que van de M83 a Rufus T. Firefly, de Mercury Rev al Bowie de Ziggy Stardust. La primera prueba de fuego la tendrán el próximo jueves 24 de mayo, cuando se suban al escenario de la madrileña Sala Siroco en el primer examen a este nuevo repertorio, que a partir del viernes podremos oír en todas las plataformas digitales. Pero antes, lo escucháis en Notodo.

The Low Flying Panic Attack