¿Cómo se idea, concibe y graba una obra maestra del rock and roll?

Iván Muñiz tiene una misión clara: desentrañar los capítulos en los que se divide la creación de una obra musical, desde su inspiración hasta su resultado final. Porque son muchas las ilusiones, los tropiezos, las repeticiones y las decisiones necesarias para que, aquello que tienes en la cabeza, aquella obra que quieres parir, salga a la luz tal y como te la has imaginado, o mejor, a ser posible.

Para contarlo, se vale de dos cámaras, unos 4 o 5 operadores que las manejan –a quienes añade en agradecimientos-, y alrededor de 10 músicos de todas las escalas, desde Mike Watts (de The Stooges) hasta Ariel Rot. A todo ésto hay que sumarle entrevistas con productores, técnicos y demás profesionales de la industria, que no siempre se llevan el mérito.

Y así es como la misma pasión y la misma perseverancia de las que hablan sus protagonistas, enamorados de la ilusión por hacer música, se entrelazan con el empeño que su director ha puesto en rodar The King of rock and roll, un documental que comenzó a gestarse mucho antes de 2014 y que podemos ver finalmente en el otoño de 2017.

Para los músicos, melómanos o inquietos en general, se nos presenta un recorrido apacible por la ideación, grabación, producción, mezclas y máster de un disco, acompañando a Paul Zinnard (nombre artístico de Carlos Oliver) en todo el proceso que fue sacar a la luz un disco que finalmente no saldría a la luz por la insatisfacción de su autor, y el cual tuvo que rehacer de nuevo; algo que a los cineastas también les sonará familiar.

Para los que no busquen algo tan concreto como saber qué es la masterización o qué hace exactamente un técnico de sonido, The King of rock and roll tal vez se antoje demasiado imperfecto como para aguantarle el ritmo a sus ligeros 70 minutos. Porque el sonido no siempre es el mejor, ni el plano, ni la definición de color… pero, ¿cuánto de eso importa si lo que se cuenta desprende la misma sinceridad de cómo está contado?

The King of Rock and Roll