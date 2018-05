No es ni un festival ni una fiesta: es un Fiest. THE FIEST, concretamente. Y ya van por el sexto, ocupando la céntrica Wurlitzer Ballroom y celebrando la cultura DIY, los grupos que no saben bajar el volumen y los subgéneros más abrasadores y embrutecidos de las aristas del rock alternativo estatal y europeo.

Cada uno celebra la nochebuena cuando quiere, y desde los sellos y plataformas Caleiah, We Are the Daughters, Pundonor, La Agonía de Vivir y Discos Finu han decidido que se comerán las uvas durante tres días: el jueves 17, el viernes 18 y el sábado 19 de mayo con más de diez proyectos de ayer, hoy y mañana para que te subas a la antigua ola emocore o a la futura ola del rock futuro más bruto.

Entre los nombres internacionales que se menearán por la sexta edición de The Feist encontraremos al emo-punk melódico de la banda británica Fresh; a la única fecha en el país que ofrecerán los israelíes hardcoretas Not On Tour; el supergrupo indie-punk holandés Zahrada (con miembros de The Smudjas y Landveraad); y el poderoso emo-punk femenino de las mentadas italianas The Smudjas.

Pero la nómina estatal engordará y hará todavía más grande el cartel de esta edición, sobre todo gracias a dos nombres recientemente regresados al circuito: unos Aina indiscutiblemente iconos del emo-indie estatal y la punktrónica encendida de unos Grabba Grabba Tape que a principios de siglo revolucionaron el circuito alternativo. Junto a ellos, otros viejos zorros del circuito neocoreta catalán como Vistalegre o el supergrupo gerundense de emopunk Llacuna (con miembros de Hürricade, I’Am o Turnstile), o la representación madrileña de los melódicos Jamie 4 President, el metalcore de Crossed o el primer concierto de unos Loss Leader que cuenta en sus filas con miembros de Wild Animals o Ulises Lima.

The Fiest VI