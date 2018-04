The Alienist, la serie de TNT que ahora estrena Netflix, es un ejemplo perfecto de que una suma de elementos positivos o, al menos, bastante interesantes, no tiene que dar lugar necesariamente a un buen producto. Incluso puede dar lugar a una absoluta mediocridad, como es el caso.

Estamos en los últimos años del siglo XIX, una época de acelerados cambios, en la que ya era una de las grandes metrópolis del mundo: Nueva York. El doctor Lazlo Kreisler (Daniel Brühl) es un pionero de la psiquiatría o, para ser exactos, un alienista: un especialista en salud mental que trata de ayudar a aquellos que están “alienados de sí mismos”, devolviendo la paz a su espíritu. Cuando un niño muerto-asesinado de un modo especialmente cruento: le han sacado los ojos y le han mutilado los genitales-, aparece en puente de Williamsburg, el comisionado de policía, y futuro presidente, Teddy Roosevelt accede a que Kreisler colabore con la investigación. Pronto se descubre que el niño había sido prostituido en un burdel gay y que, además, no es la primera víctima del asesino…

A la cruzada de Kreisler se incorporan otros cuatro personajes. Un dibujante de la prensa, John Moore, interpretado por Luke Evans, y la primera mujer empleada por la policía de la ciudad -como secretaria-, Sara Howard (Dakota Fanning) y los hermanos Isaacson (Matthew Shear y Douglas Smith), dos innovadores forenses judíos cuyos métodos protocientíicos son despreciados por la policía de la gran urbe. Por así decirlo, se trata de un antecedente decimonónico del equipo de la reciente Mindhunter en una mezcla de dos géneros tan populares como el de los asesinos en serie y el pastiche victoriano. O, por expresarlo de otro modo: el doctor Freud vs. Jack el destripador en La Gran Manzana.

Esta es la historia que se nos narraba en el bestseller de Caleb Carr, publicado originalmente en 1994. Una trama tan atractiva a priori para una adaptación que el afamado productor Scott Rudin (La red social, No es país para viejos y otras muchas) adquirió los derechos por medio millón de dólares cuando el libro aún estaba en galeradas. Se planeó una gran superproducción con Emma Thompson, Anthony Hopkins y Sam Neill, a cargo de Curtis Hanson, el director de L.A. Confidential. No obstante, como sucede a menudo en Hollywood, el proyecto se suspendió por razones ignotas y quedó en el olvido durante un par de décadas.

Cuando finalmente se ha recuperado con la forma de una serie de diez episodios, se ha contado con el guionista Hossein Amini, especialista en adaptaciones literarias (Las alas de la paloma, Drive) y al experimentado realizador Jakob Verbruggen, curtido en la televisión británica (director de varios episodios de Black Mirror o de London Spy). No obstante, no se puede decir que ninguno de los dos haya hecho el mejor trabajo de su carrera: mientras la vemos nos asalta la incómoda sensación de que todo se cuenta de una forma acelerada y embarullada, a base de acumular golpes de efecto truculentos que parecen extraídos de un manual de clisés sobre psycho-killers.

Tal vez si la novela se hubiera llevado a la pantalla tras su publicación, en los noventa, hubiera tenido un mayor impacto; pero ahora, tras decenas de películas, series y libros sobre asesinos brutales e imparables, apenas hallamos nada que nos sorprenda. Ninguno de los personajes está lo suficientemente bien descrito como para que nos parezca interesante conocer su suerte, más allá de la investigación criminal en la que se hayan embarcados. Incluso se las arreglan para desperdiciar a una buena actriz como Fanning en un rol a priori interesante como el de una mujer fuerte, independiente, capaz de abrirse camino en un mundo cerrado –el de la policía- a las de su sexo.

Lo mejor de la serie, y casi lo único que la hace destacar, es la poderosa ambientación. The Alienist nos consigue llevar a un New York que empezaba a ser una ciudad rica y monumental, pero donde existía, entre la minoría opulenta y la masa miserable, un terrible abismo social. Tanto los lujosos salones de los privilegiados, como los barrios pobres donde malviven los inmigrantes recién llegados a Estados Unidos, son recreados de una forma minuciosa y realista. Esto podría haber sido utilizado con fines narrativos, pero es un simple telón de fondo, un decorado que se acaba convirtiendo en un síntoma de todo lo que no funciona en la serie: mucho estilo, pero un contenido de lo más rutinario y tópico.

