Creamos o no en los Reyes Magos de Oriente, el pasado 5 de enero hubo sorpresas para todos. Terry vs. Tori, la banda sevillana que nadie vincula a Sevilla pero que vive, ensaya y nace en Sevilla, no dudó en darnos un regalo con forma de homenaje a SZA: una cover de Love Galore (que para muchos mejora la original) grabada por Cristian Bohórquez, con el exquisito vídeo de Alfonso Benítez (Repeater) creando ambiente; estrenó la primera semana del año entre fuegos artificiales y allanó con éxito la interminable y famosa cuesta de enero. Y aunque la adaptación diera para una entrevista de cabo a rabo (una canción alejada de su estilo siempre da que hablar), la verdad es que nuestra reunión quiso ampliar la ruta a pasos agigantados.

Desde que publicaran su primer EP en 2016, los sevillanos han despertado el interés nacional e internacional de buena parte de la música gracias a un dream pop sacado de los 80 pegadizo, atmosférico sobre todo y con excedente de estilo, por no hablar del hipnotismo al que nos somete la técnica de sus guitarras “jangle”. A partir de ahí, todo les vino a pedir de boca, porque en febrero de 2017 llegó Wapebearer y en mayo de 2017 ya tenían publicado el segundo de la casa: con Leap Day (prometen no tener nada que ver con el videojuego para Android) reconocieron una evolución hacia estructuras más complejas y unas letras otoñales dispuestas a hablar de las complicaciones de aceptarse a uno mismo y esas cosas. Y así, antes de que terminase 2017, llegó Parallel Lines, una nueva toma de contacto con su actual sonido que refuerza nuestra creencia de que ellos son una de las promesas sevillanas en potencia de conquistar el resto del terreno nacional.

La guinda es que, por fin, han anunciado que sí, que han conseguido cubrir al 101% la campaña de crowdfunding que habían organizado para apoyar su viajecito a Austin. Porque, señoras mías, mis vecinos Terry vs. Tori en marzo estarán en el South by Southwest para petarlo a golpe de atmósferas.

Bonita cover del Love Galore de SZA.

Erica: En Reyes estrenamos una cover del tema Love Galore de la maravillosa SZA, una artista de R&B (también hace algo de trap) que lo está petando en EEUU. De hecho, su disco ocupa el número uno de Pitchfork dentro del pop-R&B, aunque en España no suene mucho. Se nos ocurrió en Navidades y lo hemos hicimos un poco a lo loco como regalo de Reyes. Nos ha vuelto a grabar Cristian Bohórquez y el vídeo corre a cargo de Alfonso Beníztez de Repeater.

Teníamos ganas de hacer algo un poco diferente, porque la canción no tiene nada que ver con nuestro estilo, realmente. Nos gustaba el reto de adaptar temas a nuestro estilo y yo creo que ha quedado curioso, incluso podría parecer uno de nuestros temas, excepto la línea vocal, que es un poco diferente porque, evidentemente, yo no tengo las características de esta mujer, pero tú sabes… Son de ese tipo de cosas que hacemos mientras tanto para mantenernos motivados y con vida.

Fue sorprendente para vosotros que DIY Magazine os definiera como uno de los mejores grupos underground de nuestro país. ¿Os sorprendió porque vosotros no os veis así (como uno de los mejores) o porque no esperabais que DIY os resaltara como lo mejor del underground español?

Erica: Más bien lo segundo. La verdad es que la noticia nos pilló por sorpresa porque se trata de una revista que todos hemos seguido bastante y, además, a nivel internacional responde a una publicación prestigiosa; así que nos sorprendió básicamente por eso. El que escribe el artículo hace una selección de un número de bandas (creo que 10) y que nos incluyera cuando habían pasado pocos meses desde el lanzamiento de nuestro primer EP nos sorprendió gratamente, no lo esperábamos…

Después nos volvieron a sacar, ya reseñando Wapebearer, el segundo EP, y también nos vino por sorpresa. Nos dimos cuenta de la reseña gracias a una búsqueda de Google que hago yo a veces (tengo puestas las alertas, pero no funciona muy bien y a veces hago la típica búsqueda de las últimas 24 horas) y, hace unos meses, busqué y de nuevo nos habían incluido. Nos pusimos súper contentos.

El primer EP salía en el verano de 2016 y, rápidamente, comenzasteis a llamar la atención de público y crítica. ¿Por qué creéis que lo que hacéis llega así de bien?



Erica: Creo que fue por el estilo musical. Además, el primer EP era como muy colorido, muy veraniego… En España es sorprendente, porque hay poca gente haciendo este tipo de música, sobre todo hablando de dream pop. A nivel internacional, creo que hay un movimiento de shoegaze y de dream pop que siempre está presente y que tiene un número de seguidores tan constante como considerable; seguidores que siempre están pendientes de las nuevas bandas que afloran dentro del género. Si haces este tipo de música, es más fácil que la gente a la que le guste este estilo esté atenta. Quizás también por tener una vocalista femenina (aunque eso es una hipótesis mía)…

Pablo: El dream pop es un género relativamente underground y realmente ha tenido una influencia dentro del panorama alternativo de los ’90, sobre todo fue bastante notorio fuera; aquí en España también tuvo una pegada muy gorda en la primera ola de indie nacional que hubo a mediados de los ’90… Es una cosa que se agradece luego a la hora de tocar porque la gente siempre reconoce ciertos rasgos, digamos que es relativamente familiar y resulta agradable. Todo eso nos reconforta porque el público tiene una cierta predisposición a escuchar este tipo de música y es algo que, a pesar de la novedad que pueda caracterizar a una banda de este género, siempre concede cierta familiaridad.

Erica: Sí, hay como un resurgimiento. Muchas bandas de shoegaze y dream pop están ahora mismo resurgiendo, lo que provoca que la gente esté también más pendiente.

Recuerdo un cierto carácter nostálgico adornando vuestro primer EP, con el que nos dejamos llevar fácilmente a la playa, o a las vacaciones de ese verano que ya se fue… Ahora que ya han pasado algunos meses desde su publicación, ¿recordáis con nostalgia esta carta de presentación?

Erica: Sí, yo creo que lo recordamos y lo escuchamos todavía con cariño. Aunque hayamos cambiado un poco nuestra música (siempre manteniendo una base para que no fuese un cambio demasiado drástico), lo recordamos con mucho cariño porque fue lo primero que hicimos. Personalmente, me gusta que haya una evolución que haga referencia a las estaciones del año.

Dónde y con quién grabar es determianante en la búsqueda del sonido. ¿Cuál ha sido vuestro camino?

Erica: El primer EP lo grabó Rafa Pachón, que está ahora en Astropålido, pero después de grabarnos encontró curro y, como pasó a tener menos tiempo, entonces pasamos a Cris Romero (Cherry Sounds) para la mezcla y masterización… Y la verdad que muy bien, Cris tiene muchísimas influencias parecidas a las nuestras y se mueve mucho dentro de la música independiente, nos vino muy bien tenerlo a él, incluso entrar dentro de ese círculo. El segundo lo grabó Cris Romero y la mezcla nos la hizo Jordi Gil (Sputnik Recording Studio), él tenía un proyecto orientado a bandas integradas por componentes femeninas en al menos un 50% (en aquel momento lo éramos porque estaba Rosa Ponce a la batería) y entonces nos lo hizo sin costes. También quedamos muy contentos con el resultado aunque cambiásemos un poco el estilo con la mezcla.

La parte femenina de las bandas y las bandas compuestas por mujeres. Pregunta todavía obligatoria, una pena: ¿las bandas con chicas y las bandas de chicas escasean en el circuito? Si es que sí, ¿por qué? ¿No hay tantas bandas de chicas dentro del circuito porque no hay tantas bandas formadas por mujeres o no son tantas las bandas formadas por mujeres porque no tienen tanta cabida dentro de un circuito musical liderado por hombres?

Erica: Hay gente (según lo que leo en otras entrevistas) a la que no le gusta este tipo de preguntas porque argumentan que las mujeres somos personas al igual que los hombres. Y claro que sí. Pero yo sí creo que es una pregunta importante a día de hoy. Que me preguntes por esto me encanta. De las dos cosas que has mencionado creo que ocurren ambas. Por una parte, igual cuesta todavía fomentar la visibilidad de las bandas de chicas, aunque se está mejorando mucho en ese sentido, sobre todo en los círculos más alternativos (por ejemplo, en Monkey Week tienen eso muy en mente); pero también creo que aún hay una diferencia de bandas y de chicas que toquen instrumentos en comparación con la parte masculina (porque vocalistas no faltan si echamos un vistazo a la parte más mainstream del pop)…

Dentro de la música más independiente sí que hay todavía una escasez de chicas y creo que el motivo podríamos ubicarlo dentro de lo social: a las chicas no se nos promueve a tocar un instrumento. Que cualquier chico toque una guitarra es muy normal, incluso guay; y que toque la batería también. Que lo haga una chica da un poco de más igual. A lo mejor dentro de nuestro mundo alternativo sí es guay, pero hacia fuera, para la mayor parte de la población, que una mujer toque el bajo sigue siendo raro, como si fuera cosa de hombres. Creo que debemos hacer más hincapié para que el día de mañana esto cambie y a las chicas se le vea lógico y normal su interés por toca la batería.

Es normal que un chico toque el bajo. Es raro que una chica sea bajista. Podría ocurrir (y ocurre) que todavía resaltemos el virtuosismo de la chica bajista por encima del del chico. Ya me entiendes, digo bajo por hablar de algún instrumento.

Erica: El otro día leí en una entrevista de Núria Graham algo que me gustó. La entrevista hablaba de una serie de premios concedidos en Cataluña a mujeres en la música. Le preguntaban si le parecía bien este tipo de premios centrados en mujeres. Ella decía que le parecían bien esas cosas, pero que le daba pena que todavía hicieran falta. Yo creo que esa es la cuestión: sí, todavía se resalta a una mujer instrumentista pero se hace porque todavía no es normal que eso ocurra en cantidad. Idílicamente llegará el día en que sea normal y no haya que comentarlo, pero ese día aún no ha llegado.

¿Cómo ha surgió todo eso del crowdfunding? ¿Precariedad musical/laboral VS libertad de movimiento? ¿Es caro dedicarse a la música?

Pablo: Si la música se convirtiera en nuestra ocupación a tiempo completo, la verdad que sería como un sueño. Por un lado, estaría genial y sería algo bonito, pero también escondería la precariedad a la que tú te refieres. Además, en España, esto se acentúa brutalmente, sobre todo por el trato que se le da a la música; uno va a Irlanda, Escocia, sitios vecinos en general, que no son precisamente lugares donde la vida en la calle sea intensa (sobre todo por el clima) y la situación es diferente. Si atendemos a la realidad de esta profesión, vemos cómo muchos artistas que quieren desarrollar un proyecto claro (en muchos casos) no tiene los medios para hacerlo, y es triste.

Cuando tienes que pagar 250 € a una sala para tocar en ella y la música encima no te da dinero… Por no hablar de las ayudas que concede el Estado: siempre encontramos apoyo a la radiofórmula y al resto de proyectos se les tiene en el olvido o en la ignorancia. En el caso de Andalucía, se le da mucho bombo y apoyos al Flamenco, que está muy bien, pero se dejan de lado otros muchos géneros que también existen, ojo. Esa falta de ayuda y esa falta de visibilidad provoca que la profesión para según qué artistas sea difícil.

Erica: Yo creo que, incluso, además de los problemas acentuados de España y Andalucía, a nivel internacional encontramos siempre el problema que hay con las Artes y con la Cultura en general: que no se fomenta ni se enfoca como un oficio. En la escuela no se tiene a la Cultura como un oficio. A mí me sorprendió ver cómo en Lower Dens (que es una banda muy conocida dentro de la música indie) la chica no tenía cubierta la Seguridad Social en EEUU porque no tenía dinero. Es una banda que hace giras por todo el mundo, ¿sabes?… Así que creo que es un problema nacional e internacional.

¿Cuál es el presente más presente de Terry vs. Tori? ¿En que andáis metidos?

Erica: Tenemos conciertos por delante. Los siguientes son el Madrid Popfest en marzo, mes en que también nos iremos al SXSW, donde haremos el show oficial y después, lo que surja.

Para apoyar vuestro paso por el SXSW habéis llevado a cabo un crowdfunding que, si no me equivoco, está funcionando muy bien. Hubiéseis conseguido la meta o no, ¿hubieseis ido igualmente?

Erica: Sí, sí, sí. Ya hubiésemos tenido que ver cómo lo hubiésemos hecho. Pero de todas maneras siempre tuvimos bastante confianza en que saliera el crowdfunding. La verdad es que sí que nos hemos basado un poco en eso, pero ir había que ir (risas). Íbamos a ir como fuera, aunque nos hubiésemos tenido que endeudar (risas).

Os he visto en algún que otro festival: habéis estado en el Monkey Week, sobre el escenario del AnfiRock… ¿Qué valor tiene para vosotros el directo?

Erica: Siempre una parte importante de ser músico creo que es el directo. También porque es una forma diferente de compartir tu música a la del trabajo en el estudio. Tienes una comunicación con el público, que en nuestro caso se trata de una comunicación menos directa que la que pueden tener otras bandas, y más atmosférica, ya que nuestra música es más de estar todos así como en una especie de nube…

Esperamos que la gente que nos escuche en directo sienta lo mismo que nosotros: a pesar de que no tenemos una comunicación directa con el público, compartimos muchas sensaciones con él porque estamos en el mismo halo, en la misma atmósfera de reverb… Esa es nuestra idea de los directos: lograr que la gente se emocione aunque no preguntemos nada al público y digamos “¡Cómo está Sevilla!” y esas cosas (risas). Ponemos en práctica un tipo de comunicación, digamos, ‘no verbal’. Me gustaría que la gente sienta lo que sentimos nosotros cuando estamos tocando: estamos evadidos y lo suyo sería que el público también lo esté, aunque suene un poco carameloso (risas).

De todos los bolos que habéis dado, ¿con cuál os quedáis y por qué?

Erica: Antes de que entrase Pablo, creo que el más especial fue el concierto de nuestro primer Monkey… porque fue nuestro segundo concierto en la vida y porque fue en un sitio donde nos hacía mucha ilusión tocar. Aunque fuese una hora un poco mala (las seis de la tarde) tuvimos un público compuesto por muchos músicos a los que admiramos mucho. Nos puso muy contentos formar parte del Monkey y tocar, encima, delante de toda esa gente. Fue algo que recordamos con mucho cariño.

Los conciertos que hemos dado en Madrid siempre han sido maravillosos. La buena acogida, el público tan agradecido y tan volcado ha sumado mucho. Siempre da un poco de miedo salir de Sevilla, pero si te encuentras a un público tan emocionado es muy sencillo. Como el público del Maravillas: llegamos a Madrid, estábamos allí casi de casualidad, y nos buscamos ese bolo junto a Ambre y Opatov. Ese público no sé hasta qué punto no nos esperaba allí, pero respondieron de una forma increíble… Fue emocionante.

Pablo: Fue tocar, ver a la gente, sentir el ambiente… Con las otras bandas muy bien, nos trataron de puta madre y el bolo salió rodado, nos lo pasamos muy bien. Hubo conexión.

Imaginad que escuchais una canción que es buenísima. ¿Qué tiene esa canción para ser así?

Pablo: Últimamente componemos siempre juntos. La canción para ser perfecta tiene que tener un feeling especial, lo tenemos que sentir entre nosotros cuando la tocamos. Que suene guay es necesario mientras que cada uno de nosotros estamos absortos en nuestros instrumentos; que cuando estemos tocando nos miremos y digamos “esta es una buenísima canción”. Buscar esa simbiosis es necesario.

Erica: Lo hemos hablado varias veces en el grupo. Tanto sobre nuestra música como sobre la de otros artistas. Lo importante es sentir. Es cuestión de prioridades: hay gente que le da importancia a lo técnico, otra a las influencias… para mí lo importante de una canción es que me haga sentir cosas, aunque sea una tontería. Básicamente, lo importante para mí radica en el componente emotivo. Lo demás me da igual.

Y en cuanto a la composición, ¿quién se encarga?

Erica: Antes, era claramente Manu, y de hecho las melodías del primer EP eran todas de él. Para el segundo EP él trajo unas melodías y nosotros fuimos sacando lo demás y aportando más historias, aquí yo me encargué de las letras. Lo que ahora hacemos es más comunitario todavía: aquí ya yo creo que cada vez funcionamos juntos. La última que hicimos la grabamos casi sin llevar nada a casa de Cris, tan sólo con algunos acordes. Lo hicimos ahí mismo todos juntos. Creo que es muy positivo que todos creemos, ese es un buen punto fuertes, así se crea algo que es cada vez más interesante.

La música que escuchamos siendo más jóvenes suele influenciarnos de alguna manera en el resto de nuestras vidas. En el grupo algunos sois más jóvenes que otros y aunque Pablo hace diez años tuviera diez años, ¿qué escuchaban Erica y Pablo en la adolescencia?

Erica: Hace diez años escuchaba Radiohead (todavía a veces lo escucho, aunque la verdad que ya ha perdido bastante protagonismo en mi vida); o Muse (de los cuales reniego muy fuerte). Ahora que han pasado diez años, reconozco que por entonces escuchaba cosas que a día de hoy no escucharía. Recuerdo que en mi casa de pequeña se escuchaba Sade, Madonna…

Pablo: En mi caso era como un “atrápalo todo” (risas). Raimundo Amador me encantaba, tenía todas sus cintas. Luego, lo típico de que con el tiempo vas definiéndote más. Con los Terry ha terminado de llegarme este influjo de la movida buena.

Erica: Ya está infectado (risas).

¿Y Sevilla? El público lo tiene claro: “Sevilla vive momentos muy buenos”. ¿Cómo lo veis vosotros como parte de esta escena?

Pablo: Lo bueno es que Sevilla está reviviendo un repunte de la música en directo. Antes también lo tenía, mis padres lo vivieron en su época con Dogo y Los Mercenarios y Chencho Fernández, pero recientemente este repunte artístico ha traído mucha variedad… no del todo heterogéneas porque somos gente que nos conocemos, muchos de nosotros coincidimos en los mismos conciertos… pero sí que hay mucha variedad: Vera Fauna, Quentin Gas & Los Zíngaros, propuestas más garageras como fueron Leicomers… No sé, la verdad que en ese sentido sí se ve mucha diversidad. Agradecemos que en Sevilla, una ciudad muy tradicional en muchos sentidos, se haya creado esa especie de dicotomía que le da una riqueza y un rollito a la ciudad que sin la misma no tendría.

Erica: Como en todo, también Sevilla tiene sus puntos negativos. Estar en Sevilla sí que es una limitación en muchos sentidos. Si funcionas en Madrid o en Barcelona y cualquier día tocas allí, te ve gente nueva, están los medios, ya sabes… Aquí, aunque tengamos nuestro mundillo maravilloso, es muy difícil salir de él para exportar nuestra música. Es más complicado que los sellos se fijen en ti, que los medios se fijen en ti… una limitación en realidad. Pero bueno, estamos trabajando en ello, como dijo Aznar (risas).

¿Cuánto de underground es España?

Erica: En España la música es alternativa casi por defecto. Hay muchas propuestas interesantes a nivel nacional, que muchas veces cuesta que la gente de fuera llegue a conocerlas. Gracias a bandas (que yo no escucho) como Hinds, The Parrots, Los Nastys… se ha abierto una puerta y se ha conseguido que la gente de fuera se pregunte qué está pasando en España. Como nos pasa en Sevilla, todavía estamos limitados. España es la Sevilla del mundo.

