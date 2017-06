Que a casi nadie le gusta quedarse en Madrid en julio y en agosto lo sabemos todos. Pero que ya hace años que casi todas las instituciones culturales de la ciudad se confabulan para hacer las noches de verano un poco más llevaderas, también. Es el caso de La Casa Encendida, que lleva ya muchos años poniendo su terraza a disposición de los madrileños a los que el calor haya dejado insomnes. Este año el ciclo se vuelve a llamar La Terraza Magnética y presentará dos tipos de propuestas: cine para las noches de sábado y música para las de domingo.

Sábados de cine…

La propuesta cinéfila de los sábados es peculiar: un ciclo de nueve películas que giran en torno al tema de la festividad, las diferentes maneras de concebir la fiesta como pura diversión en diferentes lugares y épocas. Por ejemplo, la cinta checoslovaca de 1966 La Fiesta y Los Invitados (abrirá el ciclo el sábado 1 de julio) reflexiona, mediante un fallido picnic, sobre la sociedad burguesa. La Gran Comilona (1973) de Marco Ferreri ahondará (el 8 de julio) en la relación de los italianos con la comida como deleite sensorial. Y la popular cinta del 81, Yo, Cristina F., de Uli Edel fue uno de los mayores éxitos del cine alemán de su década, al presentar la descarnada relación entre los adolescentes y la drogadicción (se podrá ver el 22 de julio).

La fiesta concebida como un after de tres días que tanto se lleva entre los jóvenes de nuestros días tendrá su representación en cuatro de las proyecciones: la estadounidense Spring Breakers (2012), que gira en torno a las desmadradas vacaciones de Semana Santa que disfrutan los jóvenes estadounidenses (se proyectará el 19 de agosto); Generación Éxtasis (1999), sobre cómo los jóvenes irlandeses se sumergen en las discotecas para escapar del tedio y la rutina (el 12 de agosto) y All These Sleepless Nights (2016), documental que busca un retrato poético de la juventud varsioviana, cerrará el ciclo el 26 de agosto. El punto de vista asiático sobre este asunto la traerá Millenium Mambo (2001) el 5 de agosto, retratando la realidad discotequera y a la juventud taiwanesa.

Mención aparte merece la propuesta del 29 de julio, Hibridos Live Cinema, una propuesta de Vincent Moon y Priscilla Telmon, en la que una nueva película es construida cada noche en una colaboración entre los artistas y el público. Vincent se encarga del montaje en tiempo real y Priscilla añade la banda sonora, para la que cualquier colaboración del público es bienvenida.

… y domingos de música electrónica

La música electrónica y la terraza de La Casa Encendida van de la mano cada verano desde hace ya un buen puñado de años. Esta pata de La Terraza Magnética se inaugurará el domingo 2 de julio con Inducing the pleasure dreams, una colaboración entre Suso Saiz y Justo Bagüeste para crear un chill-out emocionante y evocador. Muy distinta será la propuesta de Kyoka el siguiente domingo (9 de julio), con un techno espasmódico y experimental. El 16 de julio Burnt Friedman nos devolverá a una concepción más reflexiva de la música electrónica, aunque con un afán experimental y enigmático. En la misma línea estarán las intervenciones de Jose Rico el 30 de julio, Niet! el 6 de agosto y Tolouse Low Trax el 20 de agosto.

Los toques diferentes los pondrán, por un lado, DJ Marcelle el 23 de julio: una pinchadiscos holandesa de aspecto y actitud totalmente distintas a las que nos tienen acostumbrados quienes practican esta profesión. Sus mezclas buscan divertir y poner a la audiencia a bailar con su indudable sensibilidad para la rítmica. Y, por otro, el ecléctico Manu Louis el 13 de agosto, con una concepción casi burlesca del pop; y John Gómez, que cerrará el ciclo el 27 de agosto mezclando la canción tradicional brasileña con la música electrónica.

El julio madrileño será, así, un poco más llevadero. Las proyecciones tendrán lugar los sábados a partir de las 22:00 a un precio de 3 € por persona; y los conciertos sucederán a las 20:30 de los domingos por un precio fijo de 5€ cada uno. Por supuesto, la cafetería de La Terraza de La Casa Encendida estará a disposición de los asistentes.

La Terraza Magnética