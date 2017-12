Cuando Schwarzenegger dijo aquello de “I’ll be back” (es decir, “Volveré”), lo dijo muy en serio. Hoy martes 5 de noviembre se re-estrena (coincidiendo con la fecha de estreno en España en 1991) Terminator 2: El Juicio Final. Se trata de una versión restaurada y remasterizada en 4K y 3D supervisada por el propio James Cameron y que podremos volver a ver en España por cortesía de 39 Escalones Films.

Venía precedida de uno de los grandes Sci-Fi films de todos los tiempos, pero, como suele ocurrir, James Cameron no iba a repetirse y no se lo iba a poner fácil a nadie, empezando por él mismo. Todo iba a ser a lo grande, todo muy Cameron. 100 millones de dólares de presupuesto, el mayor de la historia hasta el momento. Un inmenso buffet libre de tiroteos y explosiones. Edificios de 4 plantas volando por los aires. Y todo esto sin contar los 15 millones que cobró Arnie, más de 21.000 dólares por palabra. Su famoso “Hasta la vista baby” costó 85.000 dólares.

“Terminator 2 es un blockbuster con el mejor aroma de los 90. Una experiencia plagada de secuencias Boom. Verla en pantalla grande va a ser un chute de nostalgia y entertainment del bueno.”

¿Y quién asumió este riesgo? La productora independiente Carolco Films, responsable de títulos como: Rambo, Desafío Total o Instinto Básico. Terminator 2 fue pionera en el desarrollo de los CGI, que corrieron a cargo de la empresa de George Lucas, Industrial Light & Magic. De hecho, gracias a esta peli consiguieron un Oscar a los Mejores Efectos Especiales. Yo apenas era un quinceañero cuando se estrenó, pero recuerdo que nos pareció un absoluto flipe de principio a fin. El T-100 de Stan Wiston, uno de los genios de de los efectos especiales, era lo más alucinante que habíamos visto hasta el momento. Era una estructura polimórfica de metal líquido o polialeacion mimética capaz de convertirse en lo que quisiera o en quien quisiera. Era el mal en estado puro. Su única misión era matar al futuro líder de La Resistencia, John Connor, quien esta vez tenía al T-800, no como enemigo sino como aliado. Si no queréis que se os caiga un mito de la adolescencia evitad ver fotos recientes de Edward Furlong y quedaos con la imagen de aquel macarra teenager que vacilaba al Terminator mientras lucía la legendaria camiseta de los Public Enemy, camiseta que, por cierto, yo también tuve.

Y hablando de música, Cameron volvió a contar con el compositor Brad Fiedel, autor del mítico tema central de la cinta y teclista de la banda ochentera Hall & Oates. El otro 50% del éxito musical del film estaba compartido con el hit You could be mine de Guns N’ Roses. Como curiosidad, decir que en el Reino Unido censuraron dos secuencias: la huida del psiquiátrico de Sarah Connor a lo MacGyver con la única ayuda de un clip (demasiadas pistas para futuros escapistas); y la secuencia en la que el T-800 dispara a las rodillas de varios agentes de Policía para inmovilizarlos sin matarlos, técnica que llegaron a utilizar los terroristas del IRA.

T2 se convirtió en la segunda película más taquillera de la historia en su momento, recaudando casi 520 millones de dólares en todo el mundo, siendo tan sólo superada por ese horror llamado E.T. Terminator 2 es un blockbuster con el mejor aroma de los 90. Una experiencia plagada de secuencias Boom. Verla en pantalla grande va a ser un chute de nostalgia y entertainment del bueno.

