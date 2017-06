Hay un punto ciego en la facción más troglodita del rock and roll, y está en Galicia: se llaman Terbutalina y llevan siete años mezclando trazas de punk, garage y rock rural, o lo que ellos mismos denominan como “gastropunk”. No es raro que reconozcas influencias que van desde The Sonics a The Cramps, Siniestro Total u Os Resentidos en el sonido de los gallegos. Ni tampoco es raro entender el ascenso que la banda está viviendo durante los últimos años.

Ahora, dos años después de la publicación de Al otomano se le va la mano, el álbum que consiguió expandir su sonido y su propuesta de manera más transversal, Terbutalina publican un nuevo EP, Sonido Esteiro, grabado nuevamente con su socio habitual a la producción Tomás Ageitos, y que verá la luz a través de una coedición entre Folc Records y Triunvirato.

Antes de que salga a la luz oficialmente, lo estrenamos en exclusiva desde Notodo para el mundo.

Terbutalina