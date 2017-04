Con más de 8.000 seguidores en Twitter, 34.000 en Instagram y varios artículos escritos sobre ella en diferentes medios, es difícil que no hayas escuchado hablar alguna vez de Ter y la comunidad Terdashian. Ella no es ni de izquierdas ni de derechas, es de MTV; su mesías es Kanye West y Kim Kardashian es su role model.

Aquí te hablamos un poco más sobre ella y por qué sus vídeos deberían convertirse en un must en tu lista de cosas que ver en internet de la semana.

QUE LA FUERZA DE LAS KARDASHIAN TE ACOMPAÑE

El 5 de mayo de 2015 Sam Riviere publicó en The Telegraph un artículo postulando que las hermanas Kardashian son las legítimas herederas del legado que nos dejaron las hermanas Brontë. ¿Y esto por qué? Las hermanas Brönte solo se tenían las unas a las otras para apoyarse tanto en su vida artística como personal, son el ejemplo perfecto de sororidad. Nunca tuvieron una figura masculina que las cohartase o las hiciese transitar por un camino que en realidad no era el suyo, y eso pasa exactamente con las Kardashian. Su padre, Rob Kardashian, falleció; su hermano decidió dejar el reality y su padrasto en realidad siempre fue madrasta, ya que Caitlyn Jenner es una mujer transgénero. Las Kardashians se han hecho a sí mismas y han levantado todo un imperio en torno a su arte y figura.

Esther, conocida como Ter en las redes sociales, es una arquitecta que, harta de no ser youtuber, decidió dar el paso a esta plataforma. Pero Ter no es una completa desconocida ya que antes de conocerla como youtuber la vimos participando en el colectivo Las Brujas de Mayo, que reúne a jóvenes escritoras, artistas y fotógrafas Comparte totalmente la visión de Sam Riviere sobre las Kardashians y éstas son los cimientos sobre los que ha construído tanto su canal como su discurso.

Se aleja de la pedantería y el elitismo que, por desgracia, se sigue estilando y apuesta por una visión del actual panorama cultural sin restricciones catetas, alejada del qué dirán y de los supuestos guilty pleasures. Porque, seamos sinceros, el concepto de guilty pleasure es una mierda, así os lo digo. Si Dalí, Miró o Picasso vivieran ahora serían fans de las Spice Girls y Justin Bieber y te dirían que Haneke es un poco plasta.

DIAGRAMA DE CALIDAD DE LA CULTURA CONTEMPORÁNEA

Si hay algo de lo que es imposible tachar a Ter es de hablar sin datos o sin fundamento. El ejemplo de esto queda ilustrado en su vídeo Diagrama de calidad de celebrities, en el cual se inspira tanto en los esquemas hexagonales de habilidades del Pro Evolution Soccer como en el libro Carta abierta a Salvador Dalí (de él mismo), en el cual incluye unas tablas en las que califica las cualidades de determinados artistas según el Dalí joven y un Dalí más maduro.

En este vídeo, Ter califica la calidad de las celebrities a partir de una lista de 49 características que forman un tetracontakaieneágono, el cual se inscribe en una circunferencia para confeccionar el diagrama. Cuanto más se acerque el diagrama de una celebrity a una circunferencia perfecta, mayor será su calidad: este es el caso de Kim Kardashian. Beyoncé y Chenoa irían por detrás de ésta y, sin embargo, las gráficas de Euclides y Gabriel García Márquez serían un cero a la izquierda comparadas con las anteriores. Es imposible negar la currada que hay detrás de esto y que, a fin de cuentas, se basa en datos objetivos y cuantificables.

Además de lecciones de geometría y matemáticas, como en el vídeo anterior y el de Conversación con Euclides, también nos encontramos con auténticas lecciones de historia del arte. Me refiero, entre otros, al vídeo de Las Kardashians y el suprematismo, en el cual se hace un recorrido desde el arte egipcio hasta Kazimir Malévich para explicar por qué el aparente no hacer nada de las Kardashians en realidad es hacer todo. Lo importante, como en el Cuadrado negro de Malévich, no es el continente sino el contenido, no es el cuadrado negro en sí ni los capítulos de Keeping up with the Kardashians (que, a ver, para ser sinceros hay que reconocer que en cada programa podemos encontrar más chicha que en casi cualquier pieza de arte conceptual de los últimos años) , sino en el concepto que hay detrás y, sobre todo, en haber sido los primeros en llevar a cabo esa idea. Vamos, que además de quitarte un montón de ideas casposas de un plumazo, con esta tía aprendes. Es imposible negar que tiene una mente aguda y privilegiada, y que hila fino, muy muy fino, estableciendo conexiones y relaciones que deberían empezar a aparecer en los libros de arte contemporáneo.

Pero esto no es todo, en mi opinión uno de los vídeos clave que es muy necesario para entender sus razonamientos y quitarte ideas preconcebidas y rígidas del coco es Por qué Einstein y Kim Kardashian son igual de inteligentes. Para entrar un poco en contexto hay que decir que el estudio de la naturaleza (procesos mentales simples versus rocesos mentales complejos) y la estructura (unidimensional versus multidimensional) de la inteligencia es algo que lleva estudiándose en psicología durante más de cien años. Sin embargo, a pesar de las múltiples teorías que podemos encontrar hasta la fecha, parece que gran parte de la población se ha quedado en el concepto de Cociente Intelectual establecido por Stern, a partir de la revisión que hizo Terman de las pruebas elaboradas por Binet y Simon en 1905 para discriminar entre aquellos niños capaces de seguir una escolaridad normal y los que no eran capaces.

O sea, hablamos de un concepto de inteligencia puramente académica e inflexible. Entre todas las teorías posteriores encontramos la teoría del factor G de Spearman, el modelo jerárquico mixto de Catell y Horn (que diferencian entre inteligencia fluída e inteligencia cristalizada), el modelo factorial jerárquico HILI de Gustafsson o el modelo de tres estratos de Carroll. Pues bien, en 1983, Howard Gardner estableció su teoría de las inteligencias múltiples, en la cual postula que la inteligencia académica no es un factor necesario ni suficiente para conocer la inteligencia de una persona. Gardner distingue entre ocho tipos de inteligencias: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal y cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista.

Entonces, la premisa ”Einstein es más inteligente que Kim Kardashian” resultaría errónea a partir de ésta y otras teorías de la inteligencia ya que no estaríamos comparando los mismos constructos. Sin embargo, como he dicho, el público medio se ha quedado en las teorías de principios de siglo XX (tanto a nivel de inteligencia como de otros campos de estudio) y por eso el contenido de Ter les parece una aberración, un insulto al arte, un ataque contra el buen gusto. Y esto no puede seguir así, corazones, hay que empezar a quitarse el polvo de encima, que no somos un mueble del siglo XVIII que ni siente ni padece.

DESHNORA SOBRE EL PURETA CUÑADO QUE LLEVAS DENTRO

Si ves los vídeos de Ter con la atención que éstos requieren, te molestas en hacer un análisis crítico tanto de las ideas que ella expone como de las tuyas y haces un ejercicio de introspección para revisar la calidad de las conclusiones que hayas sacado hasta ahora sobre la validez de la cultura en la que estamos embebidos (desde los realities de la MTV hasta las personalidades de Instagram, pasando por Selena Gómez, Justin Bieber y Kanye West A.K.A. El Mesías), es imposible que te deje indiferente, la taches de posmoderna bobalicona (que también hay que ser básico para utilizar el término posmoderno como palabra peyorativa) o no aceptes la verdad que hay detrás de sus vídeos. Pero bueno, igual que se dice eso de ”hay gente que pasa por la universidad pero la universidad no pasa por ellos”, también podemos decir que hay gente que pasa por el canal de YouTube de Ter pero el mensaje de Ter no pasa por ellos.

De verdad, debemos pasar página y dejar de agarrarnos desesperadamente al cine de Godard como si eso fuera lo único que validase nuestra calidad como seres pensantes. Abracemos a Kim Kardashian, a Selena, a Justin, a Britney, a Kanye y a Taylor Swift. Que, por cierto, ya tiene mérito explicar la Ilíada haciendo una analogía de ésta con los salseos de la vida de Taylor. Definitivamente hay que abrazar también al gossip y su poder, ¿qué sería de la poesía de Juan Ramón Jiménez sin tener en cuanta el triángulo amoroso que formaban él, su esposa Zenobia Campubrí y la pobre Marga Gil? Pues una silla sin patas.

En definitiva, hay que quitarse las telarañas mentales y disfrutar del cotenido fabuloso que nos ofrece Ter, porque esta chica es totalmente AMAZING.

Ter