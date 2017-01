“Pibones jugones comentan videojuegos en tu zona”. Así reza el eslogan de Todas Gamers bajo la atenta e irresistible mirada del Pug, figura que tiene su propio consultorio dentro de la web y cuya historia comentaremos más adelante.

Para quien esté familiarizado con el universo de los videojuegos y, sobre todo, con las cuentas de Twitter más activas del sector, este nombre no resultará desconocido debido al exponencial crecimiento y la mediatización que ha tenida la iniciativa. Para quien a todo esto le resulte chino mandarín, os explicamos: Todas Gamers es un grupo de chicas apasionadas por los videojuegos que decidieron crear un sitio seguro para escribir sobre lo que más les gusta, dando visibilidad a las mujeres y alejándose de los ataques patriarcales y falocéntricos que siempre está al acecho en el mundillo.

Todas Gamers es una plataforma en la cual participan exclusivamente chicas, además de opinando sobre juegos, también contando sus experiencias personales. Y aunque ante esta perspectiva no hayan faltado las críticas y se haya podido llenar algún frasquito con male tears, las voces masculinas siguen estando restringidas a opiniones en la sección de comentarios de los artículos, dado que ellos ya cuentan con suficiente visibilización.

La unión hace la fuerza ante el primer paso

No es ningún misterio la situación de las mujeres y todo el rechazo con el que se tienen que enfrentar en todo lo relacionado con los videojuegos, y ante esta situación nos podemos preguntar por qué este tipo de acciones no surgen antes. Si bien la indignación y el malestar están fuertemente presentes también lo está el miedo a dar ese duro y difícil primer paso.

Estos pensamientos son los que rondaban en la cabeza de Mar hace casi un año cuando decidió que era la hora de armarse de valor y hacer lo que muchas jugadoras seguro que pensaban, pero no se atrevían. Para ello no está sola, sino que cuenta con la ayuda de otras maravillosas mujeres como Helena, más conocida en Twitter como “la secre”; Darkor, organizadora del grupo de podcast; o LauraLunaLu, encargada de presentarse en todos los saraos a los que les invitan.

La labor que estas chicas y el creciente número de redactoras que se ha ido uniendo a las filas del escuadrón es sencilla: tener un espacio desde el cual poder mostrar sus pensamientos sobre videojuegos y asuntos relacionados al mundo teniendo cierta garantía de seguridad, así como educar y concienciar a todo el que esté dispuesto a leerlas.

Mujeres y videojuegos en tiempos de Twitter

Como se podría haber aventurado desde el principio el hate y los trolls no tardaron en llegar, aunque Helena y Mar nos cuentan que con el tiempo se ha ido reduciendo y cada vez es más difícil encontrar este tipo de ataques entre sus menciones en Twitter o comentarios en la página web.

Ante esto, la estrategia que decidieron seguir para que el salseo no se convirtiera en la atracción principal de su causa fue tomárselo con bastante madurez y filosofía: “Llevamos el tema contestar a los trolls al terreno del humor (montando cosas como el “#halldelafama de cretinos). Y como ahora cuando aparecen nos reímos todos cada vez vienen menos. Pero aunque sea desde el humor les contestamos a todos por norma. No vamos a la cuenta de nadie a atacarle, estamos a nuestro rollo. Pero si alguien viene a atacarnos en nuestro espacio no vamos a quedarnos calladas”.

En cuanto a ataques y cipotudismo castizo no podemos dejar sin comentar el altercado que tuvo lugar hace unos meses mientras las chicas de Todas Gamers realizaban un directo a través de Twitch. Una actividad muy extentida en esta plataforma es invidir el canal de un usuario que esté realizando un streaming con la excusa de reírse y pasar el rato a expensas de la víctima que toque ese día.

En esta ocasión, el canal de Todas Gamers fue invadido por el usuario FlipiN y sus seguidores. A este respecto Mar nos confiesa lo siguiente: “Básicamente este señor, FlipiN, decidió que iba a echarse unas risas a nuestra costa y le salió el tiro por la culata. Y eso le dolió. Eso a muy muy grandes rasgos; habría mucho que analizar ahí detrás. La conclusión que saco yo al menos es que algunos individuos han convertido ciertas plataformas (Twitch en este caso) en su terreno privado y particular, su casa con sus normas, y cualquier extraño que no se adhiera a ellas no es bienvenido, se toma como un ataque personal. Y creo que la reacción de Twitch no fue buena, permitir esta clase de comportamiento en una plataforma que se presupone que es para cualquiera que juegue (o ahora que cree, según tengo entendido) daña a la propia plataforma. Ahora nos queda ver si les importa lo suficiente o no.”

Momentos de cambio y sororidad

Todas queremos pensar que el paternalismo y la misoginia que se perciben tan rutinariamente en el mundo de los videojuegos se está reduciendo, que ciertas actitudes se van sustituyendo por otras más correctas, aunque a veces nos cueste mucho creerlo.

Helena nos cuenta algunas situaciones por las que ella ha tenido que pasar: ‘‘Desde los que vienen en modo caballero de brillante armadura a salvarte hasta los que se ofenden si descubren que eres una chica y no juegas mal (o incluso que juegas mejor que ellos). Una vez tuve hasta uno spammeándome por todos los canales pidiendo mi DNI porque «Mira, cabrón, que nadie se cree que seas una puta tía, que tienes rabazo entre las piernas te guste o no, ten huevos a enseñarnos lo que pone en tu DNI». Puede parecer que parafraseo, pero más quisiera.”

La mayor parte del trabajo que está detrás del cambio hacia un trato respetuoso e igualitario lo está llevando a cabo el propio sector femenino. Actualmente podemos encontrar videojuegos desarrollados por mujeres que intentan romper los esquemas imperantes, como Cibele, o proyectos como Girls Make Games. Pero no solo encontramos esta lucha desde dentro, sino que las propias jugadoras cada vez están más unidas y el apoyo incondicional y la sororidad en estado puro están a la orden del día.

A las integrantes de Todas Gamers no se les escapó esto, y como ayuda adicional crearon a Pug y su consultorio, una forma de publicar contenidos en su web de forma anónima para asegurarse de proteger a las colaboradoras que por no estar dispuestas a enfrentarse al posible acoso, o por las razones que sean, no quieren mostrar su identidad.

No nos queda ninguna duda de que las horas invertidas en este proyecto tendrán más consecuencias positivas de las que hemos podido ver hasta ahora.

Todas Gamers