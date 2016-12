No hay Navidad sin el reloj especial de Swatch, ¡y ya está aquí!

Una edición limitada y numerada a 8.888 unidades que representa la cara más romántica de la Navidad.

Inspirado en los pequeños pueblos escandinavos y en los cuentos de Navidad, esta edición limitada de Swatch aparece en un estuche especial con forma de casita de madera típica de estas regiones. De color azul claro y con un estampado basado en renos, abetos y decoración navideña. En su interior se encuentra el reloj GOD JUL, que tiene la esfera plateada y la correa azul con impresiones de copos de nieve en blanco.

Esta propuesta se completa con una edición especial de las ya conocidas gafas de sol Swatch The Eyes. El modelo THE EYES OF SANTA tiene el frontal en forma de ojo de gato y el mismo estampado que el reloj.

¡La combinación perfecta para conseguir un estilo muy navideño!

Precio recomendado Swatch Especial Navidad: 90 euros

Precio recomendado Swatch The Eyes: 110 euros

Swatch God Jul