20. OASIS MUSIC PILL

Todas las generaciones han tenido en su adolescencia una banda icónica de referencia a la que venerar; un objeto de idolatría, motivo para gastarse la paga del mes en LPs e imagen para convertir en estampado de las paredes de la habitación. Para nuestros anteriores, esa banda pudo ser The Beatles, los Stones, Queen o los Ramones; en el caso de nuestra llamada “generación Y”, una de esas bandas planetarias es Oasis. Desde Music Pill han celebrado un festival temático en torno a su figura; algo que sirvió de pistoletazo de salida a un proyecto que ya tiene preparados nuevos homenajes, como el de The Doors del próximo mes de febrero.

19. MUROS TABACALERA

Con la idea de las diferentes Naturalezas urbanas como punto de partida, la gris y tosca fachada de la antigua Tabacalera de Embajadores cambió de piel por primavera y se vistió de verde gracias a las intervenciones de Add Fuel, Alice Pasquini, Animalitoland, Antonyo Marest, Btoy, Casassola, Chincheta, Dadi Dreucol, Deno, Digo Diego, Doa Oa, Gola Hundun, Grip Face, J.M. Yes, Julieta XLF, Koctel, Laguna, Lelo, Lolo, Nano4814, Nuriatoll, Okuda, Rubén Sánchez, Tellas y Zosen.

18. NOCHES DEL BOTÁNICO

Alimentando aún más la programación de un verano madrileño que verá cómo los Veranos de la Villa copa los barrios y distritos de la capital con una programación horizontal, la irrupción de las Noches del Botánico con parte de los conciertos más vistosos de los que podremos ver en temporada estival en todo el país nos hace pensarnos dos veces si pillar vacaciones en verano o quedarnos a disfrutar de la mejor música en directo. Y es que durante más de un mes, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII (el que está cerca de la Universidad Complutense: no te confundas con el Botánico del Paseo del Prado) nos propuso hasta veinticinco jornadas con directos de pedigrí y mirada cosmopolita y mestiza pero que, por sobre todo, nutre a una Madrid que estará ajada por el sol y los ventiladores gracias a actuaciones como las de Wilco, Patti Smith, Robert Plant o Alan Parsons, entre muchos otros.

17. RED BULL FLYING BACH

El breakdance deja las calles para meterse en los teatros y lo hace por la puerta grande, con J.S. Bach marcando el ritmo y los mejores breakers del mundo dándole forma en el fascinante espectáculo Red Bull Flying Bach. Break por Bach no es una serie ni un trabalenguas; son lo contemporáneo y lo eterno haciéndose frente en un encuentro del que saltan chispas.

16. LOS MATINALES DE EL PAÍS

Arriba, remolones: empieza el concierto. Eso es lo que sucedió el pasado invierno esos fines de semana en los que te dabas a la resaca, a la batamanta o al vermut: irte de concierto. Se trata de la nueva iniciativa del diario El País, que ha dado un giro a su política de promoción musical aprovechando su 40º aniversario con un sinfín de nuevas propuestas e ideas, entre las que destaca de manera explícita esta, con conciertos de artistas de la talla de Iván Ferreiro, Marlango, Leiva o Furious Monkey House. ¡Arriba lo diurno!

15. DE SALONNIÈRES

Durante dos semanas, las salas expositivas de La Casa Encendida se transformaron en salones de tertulia, presididos por algunas de las féminas más poderosas de la escena berlinesas, auténticas y renovadas salonniéres —sueltecitas de lengua—, a lo Madame de Rambouillet (primera de larga saga con su Estancia Azul). Por ahí se habló sin mesura ni censura durante diez sesiones sobre el arte mismo de conversar, de esto y casi que de todo un poco. De forma polifónica y espontánea los presentes parlantes dialogarán de temas tan dispares y/o surrealistas como el pensamiento del corazón, de cómo la masculinidad se distrae en la pista de baile, de (anti)terrorismo, de pulpos y arañas, de lúcidas locas, de ciberpolítica,de brotes y kombucha, de anatomía, de ocultoides, de memoria holográfica y Dadá. De cómo una vez es casi nunca o demasiado. De lo tuyo y lo mío y de lo de todos. De si aún es posible o necesaria e imposible la razón común y su espíritu.

14. BRUNCH IN THE PARK

Conocíams expediciones parecidas en otras ciudades del mundo, pero el aterrizaje de estos brunchs neobakalas a la capital fue tan masiva y festiva como reivindicativa de los domingos como un día no tanto para rendir culto al señor… a menos que ese “señor” sea Tiga, John Talabot o Apollonia, algunos de los grandes nombres que han pasado por el Parque Enrique Tierno Galván e hicieron del último y más deprimente día de la semana una auténtica fiesta after-veraniega.

13. BARRIO SONORO

Bar y río es siempre una buena combinación, si a la suma le añadimos sol, música y papeo rico, el resultado es: ¡un planazo para inaugurar la primavera! La Ribera del Manzanares nos propuso la primavera pasada ser “vecino adoptivo” del 1º Barrio Sonoro: una iniciativa promovida por la Asociación de vecinos del barrio Manzanares-Casa de Campo y que consiste básicamente en comer cosas ricas y escuchar música en directo mientras disfrutas de un barrio transformado en oasis urbano desde que el ayuntamiento de Madrid diera muerte al asfalto con el soterramiento de la M-30.

12. JORNADAS FEMINISTAS

Subversión y poca sumisión es lo que vivimos en las Jornadas feministas del Vaciador. Fiesta, revulsión y denuncia fueron los conectores de las diferentes actividades en las que participaron algunas de las guerreras feministas más cañeras del momento, como Carolina León, Silvia Nanclares, María Llopis y Andrea Momoitio, Isabel Navarro, Lucía Lijtmaer, Cristina Fallarás y Gabriela Wiener; o colectivos como Brujas feministas, Panteras, Scum Girls y la Asociación de mujeres de la UC3M, que dialogaron y debatieron sobre temas como la maternidad, la figura de la madre y “lo maternal”, la visibilidad de escritoras en la literatura y las diferentes formas de acción y activismo político.

11. INVERFEST

Los festivales no son sólo para el verano. Esa es la máxima del Inverfest, una cita que en su primera edición consiguió convertir al Circo Price en la sede de un festival de casi un mes, con una pluralidad sonora espectacular y lo más importante: conseguir transigir el hermetismo de los festivales veraniegos y proponiendo un gran festival (o ciclo de conciertos) para la temporada de los abrigos en vez de la de los minishorts y las camisetas sin mangas.

Citas Culturales 2016 (II)