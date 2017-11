Nos gusta mucho la moda pero también nos gusta mucho criticar, y durante las últimas temporadas nos han puesto esto muy fácil. Los diseñadores siempre nos sorprenden con prendas preciosas que se pueden adaptar perfectamente a nuestro armario y pronto se convierten en tendencia, o renuevan prendas clásicas que no nos pueden faltar dándoles un toque diferente. Pero también, y esto nunca falla, hay algunas propuestas que llegan a inundar las calles y no sabemos muy bien por qué. Parece que la policía de la moda a veces se toma unos buenos descansos, así que m pantaones ientras ellos llegan a poner orden os dejamos algunas de las tendencias para este otoño-invierno cuyo gusto es cuestionable.

Pantalones de pana

La desdicha de sufrirlos a finales de los noventa y principios de los dos mil parece que no ha sido suficiente, porque este maravilloso tejido parece que vuelve y con bastante fuerza. Lo vamos a encontrar no solo en pantalones, sino hasta en trajes completos (propuestas de Nina Ricci y Prada). ¿El complemento perfecto para el pantalón de pana? Una revista Super Pop o Bravo y ya tendrás una regresión completa a los doce años.

Plumas

Plumas de todos los largos y colores, sobre todo creando texturas muy abultadas. A no ser que no estén colocadas en lugares estratégicos de una forma discreta y elegante (y no con todas las prendas se puede hacer esto) nuestro intento de sofisticación va a acabar siendo el look de la novia del Pájaro Loco.



Flecos

Con esto pasa algo parecido que con las plumas, con la ligera diferencia de que los flecos directamente no hay por donde cogerlos, a no ser que te disfraces de Pocahontas. Y mejor no hablamos de los flecos en complementos como collares o pendientes, que parece que nos hemos colgado el típico adorno que se pone en las cortinas para sujetarlas.

Hombreras XXL

Volvemos con otra de regresiones pero esta vez a los ochenta. Aunque las hombreras ya llevan conviviendo entre nosotros (o al menos intentándolo) unas cuantas temporadas lo de hacerlas XXL es elevar el horterismo exponencialmente. Que muchas cosas de los ochenta están bien, sí, pero las hombreras son otra historia.

Estilo hippie/folk/whatever

En Desigual estarán muy contentos de que este estilo se esté viendo en las pasarelas porque no solo se intenta captar la esencia de lo hippie-folk, sino integrarlo en diseños de colores y formas asimétricas y estampados tipo patchwork en faldas largas o túnicas. Hippie folclórico sacado del rastro de Madrid: ok, tiene un pase. Hippie folclórico de alta costura: mira, no.



Prendas acolchadas

Atención, que llega el look al más puro estilo muñeco de Michelín. De las chaquetas y abrigos no nos vamos a quejar porque serían una versión soft del típico abrigo de plumón, pero llevar esto a camisetas y faldas tiene delito.



Volantes

¿Te creías que los volantes iban a desaparecer después del verano? Pues resulta que no, que vamos a estar arrastrando la Feria de Abril hasta la del año que viene. Al menos podremos encontrar algunas prendas con volantes más discretos y en cantidades para nada excesivas, que dan un toquecito muy new romantic.

Botín calcetín

Lo mejor para el final: la versión invernal de las chanclas con calcetines. El otoño-invierno pasado ya sacó Kanye West el botín calcetín en su colección Yeezy 2 y tuvo una buena acogida por parte del famoseo, pero mejor que no hubiera salido de ese nicho. Si te pones un botín, te pones un botín, si quieres llevar calcetines ponte otro calzado. Pocas cosas se me ocurren más feas que esto. Y de las que encima llevan tacón ultra fino no voy a comentar nada.

