Leo Duncan y Ben Moorhouse han pasado de tocar en el metro para ganarse la vida a ocupar las portadas de medio mundo gracias a su nuevo álbum, Hit The Light (Some Kind Of Love / [PIAS]). Con motivo de la primera gira oficial de la banda por nuestro país, que pasará por Barcelona (el 25 de marzo en el Razzclub), Madrid (el 30 de marzo en Siroco), Vigo (el 31 de marzo en Radar Estudios) y Gijón (el 1 de abril en la Sala Albéniz) hablamos con la mitad original de Ten Fé sobre sus iconos del rock&roll, YouTube como escuela o los nombres españoles como inversión comercial, entre otras cosas.

Notodo: Ben y tú os conocisteis hace doce años en una fiesta donde os disteis cuenta de vuestra pasión por el rock and roll, aunque este estilo probablemente no sea el elemento más predominante en vuestra música.

Leo Duncan: Nos hicimos amigos gracias a nuestra pasión por el rock and roll, pero también por nuestra afición a las largas fiestas y al programa The Mighty Boosh (protagonizado por Noel Fielding). Es una buena pregunta, pero creo que en nuestra música aún se nota ese elemento, sobre todo en el directo.

NTD: ¿Fue entonces cuando ambos decidisteis haceros un piercing en el mismo sitio?

Leo: No (risas). Lo del piercing vino años después, cuando empezamos a coger confianza en el otro respectivamente y en sus orejas.

NTD: Luego empezasteis la banda a base de tocar en el metro. ¿Cuánto duró esto?

Leo: Todavía lo hacemos.

NTD: En un punto también fue lo que os permitió iros a Berlín para grabar con (el productor) Ewan Pearson. ¿Por entonces ya erais fans de The Rapture, M83 o Jagwar Ma?

Leo: Sí. Cuando salió el disco de Jagwar Ma fue lo único que escuchamos ese verano. De hecho, nuestra fascinación por Howlin fue lo que nos llevó a contactar con Ewan.

NTD: Ambos habíais estado en otra banda antes de decidir empezar Ten Fé. ¿Qué referencias compartís desde entonces?

Leo: Teníamos muy claro que queríamos abrazar el concepto de simplicidad, tanto en sonidos como en composiciones, pero es algo que se había perdido en otras bandas con las que habíamos tocado antes. Así que empezamos a escuchar bandas como The Cure o U2, y nos pasábamos la noche viendo vídeos suyos porque nos encantaba esa emoción sin contener que gira alrededor suyo.

Al mismo tiempo, fuimos descubriendo otras bandas más actuales que nos gustaban a la hora de escribir el disco: The War On Drugs, Twin Shadow, Tame Impala, Kendrick Lamar, Dirty Beaches…

NTD: Normalmente figuráis como dos en las fotos, pero sois cinco en directo. ¿Cómo se unieron los otros tres a vuestro proyecto?

Leo: Son amigos nuestros que también llevan años tocando en Londres con otras bandas. Nos llevó un par de años juntarnos, así que ahora nos quedamos así (risas). Pero definitivamente sentimos que Ten Fé somos cinco, y no dos.

NTD: Sois fans declarados de The Rolling Stones, The Beatles, Bruce Springsteen… ¿En qué medida han influido vuestra personalidad artística estas bandas?

Leo: Es difícil ver una influencia directa, porque claramente no vamos con Born To Run al estudio, se lo ponemos a nuestro productor y le decimos: “¿puedes conseguir que sonemos así?”. Para mi gusto, hay muchas bandas actuales que se parecen demasiado a otras bandas y estilos de música; está demasiado cerca del pastiche.

Es interesante porque, en referencia a lo que preguntabas antes, creo si dices que te gusta el rock & roll, la gente espera que suenes exactamente como las bandas que escuchas… Especialmente en el indie. Nosotros queremos escribir canciones tan bien como lo hacían los Stones o los Beatles, pero no queremos sonar como ellos.

NTD: Si pudierais trabajar con alguien en particular en vuestro próximo disco y hacer una versión de un tema en particular, ¿qué elegiríais?

Leo: Es una pena que Alan Vega [líder de Suicide] haya muerto, tiene pinta de que hubiera sido estupendo poder grabar con él. Respecto a la canción, creo que sería Over And Done With de The Proclaimers, pero creo que el resto me echarían de la banda.

NTD: En unos días estaréis actuando en Madrid, Barcelona, Vigo y Gijón. ¿Es vuestra primera vez en España?

Leo: Yo diría que sí, aunque ya hemos tocado antes alguna vez y nos encantó. Además, son las últimas fechas de este súper tour en el que estamos inmersos, así que creo que pondremos toca la carne en el asador.

NTD: Hace poco que habéis tocado en Londres con la banda española Baywaves. ¿Es la primera vez que los escuchabais en directo?

Leo: La verdad es que ya les habíamos visto hará cosa de un año en The Shacklewell Arms (Londres) cuando tocaron gracias a una amiga que trabaja con Some Kinda Love [su sello]. Me gustaron mucho y me regalaron una cinta que tuve en la cocina todo el verano.

NTD: ¿Qué otras bandas españolas pilotáis?

Leo: La verdad es que no conozco a muchas más… aparte de Hinds y The Parrots, que nos encantan. Estaría bien escuchar algo más.

NTD: ¿Qué tienen los nombres en español que fascinan a todo el mundo?

Leo: Creo que ya no hay más nombres libres de bandas en inglés… Pero aún quedan bastantes sin usar en español.

NTD: ¿Quizá por eso hay una estrofa en lo que puede ser español al final de vuestro tema Twist Your Arm?

Leo: ¡Esto es fantástico! (risas). Eso espero, porque la canción la grabamos con unas 30 personas cantando, saltando y emborrachándose en el estudio… Así que estoy casi seguro de que alguien se puso a cantar en español, porque es algo que nos encanta, de todos modos. ¿Tú qué es lo crees que dice?

Ten Fé