Las Toe Rag Sessions opositan fuerte para ser las nuevas John Peel Sessions de antaño, en donde artistas de todos los perfiles acababan registrando en directo parte de su cancionero, demostrando que en muchas ocasiones el directo era su mejor versión. No lo tendrán fácil, ya que hay un tonel de plataformas intentando ocupar ese hueco.

En cualquier caso, los últimos en firmar unas Toe Rag Sessions han sido los británicos Temples, que tan solo unos meses después de publicar Volcano, su (de momento) segundo álbum de estudio y sucesor del exitoso Sun Structures que los convirtió en uno de los últimos hypes del rock psicodélico hasta el punto de colarse en el puesto número 7 de los discos británicos más vendidos, han decidido poner en común un nuevo material.

Aunque no es especialmente nuevo: se trata de la puesta en común de las canciones Roman Gold-Like Man, Strange Or Be Forgotten y How Would You Like to Go?, tres de los mejores cortes de su flamante último disco; pero que servirán como tráiler para aquellos que nunca los habéis visto en directo y babeo del respetable que ya ha disfrutado de ellos, como nosotros este mismo año en el Tomavistas.

Directo al templo