¿A estas alturas quién no ha visto una o varias conferencias TED y se ha encontrado abrumada por la cantidad de conocimiento concentrado en veinte minutos que éstas contienen? Hace unas semanas, en una de estas noches de insomnio infernal, decidí meterme en su página web para ver qué novedades interesantes podría encontrar, y me topé con este título: Thordis Elva and Tom Stranger: Our story of rape and reconciliation. ¿Cómo no iba a dar inmediatamente al play para verlo?

Así lo hice, y después de los veinte minutos de rigor mi sensación no era la de ”Olé, ¡qué bien explicado y menuda maravilla!”, para nada. Me puse a reflexionar mientras miraba al techo (efectivamente, esto no me ayudó con el insomnio) y al leer algunos comentarios que encontré por las redes ya me podía ir haciendo una idea de por qué me sentía así, por qué tenía la sensación de que algo no me cuadraba en esa conferencia.

Violación y perdón

Recomiendo encarecidamente ver la conferencia, pero si estáis muy vagas aquí va un resumen. La historia empieza en 1996 cuando Tom Stranger (18 años en aquel entonces) fue a Islandia como estudiante de intercambio, y allí conoció a Thordis Elva (16), con la que mantuvo un bonito y tierno romance adolescente. Fueron juntos al baile de Navidad y como en una reunión cualquiera de adolescentes descubriéndose a sí mismos, ansiosos por divertirse y desinhibirse, el alcohol era uno de los protagonistas. Thordis decidió probar el ron por primera vez y se puso mala, malísima, lo típico que nos ha pasado a todas de ir desmallándonos por las esquinas y vomitar hasta la ensaladilla rusa que comimos hace dos semanas. Los vigilantes de seguridad se ofrecieron a llamar a una ambulancia pero su novio (Tom), decidió llevarla él mismo a su casa. Hasta aquí todo normal. Todo normal hasta que Thordis, una vez consciente en la cama pero con el cuerpo demasiado hecho mierda como para moverse, se dio cuenta que Tom le estaba desnudando sin su consentimiento. En palabras de ella:

“Era como en un cuento de hadas, estaba tumbada en la seguridad de mi cama rodeada por sus fuertes brazos. Pero la gratitud que sentía no tardó en convertirse en horror en el momento en el que él empezó a quitarme la ropa y se puso encima de mí. Era consciente de todo, pero mi cuerpo estaba todavía demasiado débil como para luchar, y el dolor era cegador. Creí que me estaban rompiendo en dos. En un intento por mantener la cordura conté en silencio los segundos de mi despertador. Y desde aquella noche sé que hay 7.200 segundos en dos horas.”

Después de esa noche ella estuvo deprimida y lloró durante semanas, él no fue a verla más y volvió a su país. Cada uno siguió con su vida: Thordis consumida por la vergüenza y la culpa, intentando aceptar que lo ocurrido esa noche fue una violación de la cual ella no tenía la culpa; y Tom sin ser consciente del acto que había perpetrado. Bueno, tampoco es así: en la conferencia dice que sí intuía que algo no estaba bien; y que pasó los siguientes años en una dinámica de negación y huida, intentando convencerse a sí mismo que era un buen chaval porque era amigo de sus amigos, un buen hijo, un buen hermano, un buen estudiante, etc.

Con el paso de los años Thordis llegó a la conclusión que la única solución para que pudiera pasar página era perdonar, así que decidió escribir una carta a Tom y se mentalizó de que o no recibiría una respuesta o la respuesta iba a ser en un tono negativo. Pero no fue el caso, la respuesta de Tom fue una confesión en toda regla. Esto dio pie a un intercambio de correspondencia durante años, que acabó con un encuentro de una semana durante el que hablaron, encontraron el perdón y como fruto de aquello tenemos esta conferencia y un libro coescrito por ambos.

En todo momento los dos dicen que esa es su experiencia y lo que a ellos les vino bien como caso particular, lo que cuentan no tiene por qué ser útil a más gente ni quieren pontificar sobre el asunto. Está muy bien que puntualicen esto, al igual que hay otras cosas que están bien en la conferencia (como señalaré en el siguiente apartado), pero desde mi punto de vista (y puedo intuir que desde el punto de vista de otras personas dado el hecho de que no permitan comentarios en Youtube para ese vídeo) hay otras que están bastante mal y que, desafortunadamente, tienen más peso que las anteriores. Así que pasemos ahora a lo interesante.

Identificando una violación

Este me parece el punto más fuerte de la conferencia, ya que muestra uno de los casos de violación más frecuentes: por parte de un miembro de la pareja hacia el otro. Es decir, tenemos en la cabeza la típica imagen de una violación en un sucio callejón por parte de un amenazante desconocido, pero esto no ocurre en la mayoría de los casos. La gran parte de las agresiones sexuales están perpetradas por algún conocido de la víctima, ya sea un amigo, un familiar, o como en este caso, la pareja sentimental. Este hecho, junto con la poca educación que se nos da en cuanto al tema hace difícil que identifiquemos un caso con estas características como violación, dando lugar a consecuencias que pueden perjudicar aún más a la víctima, como sentimientos de vergüenza y culpa, que en gran parte de las ocasiones se ven potenciados por la opinión y comentarios de los demás. Citando de nuevo a Thordis:

“A pesar de estar destrozada durante días y llorar durante semanas, lo que me pasó no casaba con el concepto de violación que tenía según lo que había visto en la televisión. Tom no era un lunático armado, él era mi novio. Y lo que sucedió no pasó en un callejón de mala muerte, pasó en mi cama. Para cuando pude identificar lo que había ocurrido como una violación él ya había terminado su programa de intercambio y se fue a Australia. Así que me convencí a mí misma de que era inútil darle más vueltas a lo que había pasado. Además, de alguna forma, me sentía culpable.

Me he criado en un mundo en el que se enseña a las mujeres que son violadas por alguna razón. Su falda era demasiado corta, su sonrisa era demasiado amplia, su aliento olía a alcohol. Y yo era culpable de todas esas cosas, así que la culpa tenía que ser mía. Tardé años en darme cuenta de que solo una cosa podría haber evitado que me violaran esa noche, y no era mi falda, no era mi sonrisa, no era mi ingenua confianza infantil. La única cosa que podría haber evitado que fuera violada esa noche era que el hombre que me violó se hubiera puesto freno a sí mismo.“

La estructura del sistema patriarcal favorece la aparición de estos sentimientos y forma de pensar, ya que la educación que se imparte para reducir el número de violaciones y agresiones sexuales es al colectivo que más las sufren: las mujeres. La solución es no llevar determinado tipo de ropa, no ir sola a altas horas de la noche por sitios en los que no deberías estar, mantenerte siempre alerta, desconfiar hasta de tu sombra. Cuando, obviamente, la solución no pasa por culpar más a las víctimas ni educarnos a nosotras a cómo no ser violadas, sino por educar a los potenciales agresores.

Tom cuenta que él tampoco identificó lo que hizo como una violación, y aunque sentía que algo no había sido del todo correcto se autoconvenció de que fue solo sexo consentido, ya que su idea de violación tampoco concordaba con su experiencia. Pero igual que los días después no sintió la necesidad de pensar sobre el tema, tampoco la sintió durante años, ya que con ser un buen hijo, un buen amigo y un buen hermano era suficiente para catalogarse como una buena persona.

Esto desde 1996 hasta que nueve años después Thordis decidió contactar con él, nueve años en los que los privilegios patriarcales favorecieron su falta de culpa, nueve años en los que tuvo tiempo para dar él el primer paso y no lo hizo, nueve años para realizar servicios comunitarios en centros de atención a víctimas de agresiones sexuales si quería redimirse, nueve años que tal vez habrían sido diecinueve, veintinueve o toda una vida si ella no hubiera decidido cerrar el asunto para poder pasar página.

Y esta falta de educación y el poco empeño que se pone en ella también queda retratado en el mismo vídeo. ¿Quién debería escuchar este tipo de testimonio? ¿Quién debería reflexionar sobre sus privilegios y la vía libre que éstos dan para tomarse la licencia de entender un ”no” o la duda como un ”sí”? Creo que las mujeres en general no, y es una mayoría aplastante de mujeres lo que encontramos entre el público.

Quiero terminar este apartado diciendo que si alguna vez después de una relación sexual ya sea con tu pareja o un amigo te sientes mal, sientes que algo no ha ido como debería ir, te sientes sucia, culpable y avergonzada es muy probable que, efectivamente, algo tendría que haber sido distinto. Y ese algo distinto no lo tenías que haber cambiado tú. Si estabas borracha, no ha sido tu culpa; si estabas bajo el efecto de cualquier tipo de sustancia, no ha sido tu culpa; si dijiste ”no”, si dudaste, si en cualquier momento intentaste parar la situación, o directamente te encontrabas tan bloqueada que no conseguías hablar ni moverte, no ha sido tu culpa; si ya habías tenido relaciones con esa persona pero en aquel momento no estabas en condiciones para ello o no querías, no ha sido tu culpa ni es normal lo que ha pasado. La culpa es suya y solo suya.

El único acto sexual consentido es aquel que viene precedido por un “sí”, un sí claro, conciso y firme a cada acto sexual previo y durante el acto. El sexo es una acción activa por dos o más partes y por ende necesita consentimiento explícito por todas las partes implicadas.

Cultura de la violación y cómo se perpetúa de forma velada

En este caso, contar con el testimonio de un agresor puede ser útil, como he comentado, para visibilizar un tipo de violación cuya existencia se nos ha negado. Pero creo que resulta más que conflictivo permitir que un agresor dé una conferencia que se haga posiblemente viral, sobre todo en el tono que se ha realizado. El centro del discurso gira en torno a la culpa de Tom, lo mal que se sintió una vez que vio las cosas como eran, cuando supo el daño que le había hecho a Thordis. Pobrecito Tom. Pobrecito Tom y qué valiente es al dar la cara y confesar lo que un día hizo. De hecho, estos fueron los comentarios con los que se me encendió la alarma y gracias a los que entendí lo que no me cuadraba, lo que no parecía correcto. Comentarios llenos de elogios al heroico acto de Tom. No, no y no. Centrando la atención en la culpa del agresor, elogiando su valentía y retratándole como un individuo que merece compasión olvidándonos de la responsabilidad que, a partir de ahora y no solo en la conferencia, debería afrontar por los actos cometidos, se perpetúa la cultura de la violación y se invisibiliza todavía más a las víctimas.

No es lo mismo que Thordis cuente su testimonio a que lo haga Tom, no es lo mismo dar voz a una víctima que un agresor. Es el mismo mensaje pero con consecuencias muy diferentes. Entramos aquí en un tema ya discutido en el feminismo: si los hombres deberían tener voz y voto (y en este caso si además de tener voz ésta va dirigida hacia las víctimas y no hacia y para otros agresores) en asuntos que afectan en su mayor parte a mujeres. Ellos ya cuentan con la suficiente visibilización en todos los ámbitos, e incluyendo su voz en ciertos discursos se corre el peligro de que esa voz destaque entre todas las demás por los ya mencionados privilegios patriarcales y la estructura social en la que estamos sumidas.

Solo hace falta poner el ejemplo de cuando una mujer denuncia X asunto que nos atañe a todas y la probabilidad de que se la tache despectivamente de feminazi o que directamente no se la escuche, pero incluso cuando Dani Rovira se pone unos tacones como intento fallido y más que cuestionable para intentar empatizar con una lucha que no es suya, falta tiempo para que se hable de él y se le de bombo al asunto. Con esto quiero hacer reflexionar sobre si incluir las voces de los agresores es una verdadera necesidad en este asunto, si apelar a su inherente humanidad como se hace en la conferencia es algo positivo o si legitima más la idea de absolución de culpa ya que dicha humanidad incapacita para designar ciertos actos como crímenes.

Y bueno, por no hablar de cómo se va a monetizar el asunto y de la retribución económica que Tom Stranger recibirá por las conferencias y las ventas del libro. Espero que el dinero que vaya a amasar lo done a lo que lo tiene que donar.

TED Talks: cuando das voz a un agresor