Hace unos años, una adolescente de Estados Unidos tuvo una idea tal vez de gusto dudoso, pero bastante divertida. Empezó a superponer citas “motivacionales” de Adolf Hitler en imágenes de Taylor Swift, la diva del pop de moda, como si fueran afirmaciones suyas y publicarlas en Pinterest. Inmediatamente consiguió un montón de imitadores, y aún hoy el meme de asociar a la blonda artista con cualquier disparatada frase de responsable de la II Guerra Mundial es muy popular. Todo esto no pasaría de una broma si no fuera por el hecho de que, en las alcantarillas de internet, donde los mensajes rezuman odio y racismo, hay, sin embargo, un gran y creciente amor: amor y devoción hacia la rubia, de ojos azules, blanquísima y aparentemente perfecta Swift.

Un éxito tan abrumador difícilmente no presenta una faceta oscura o, al menos, un tanto inexplicable o vergonzosa; o, quizás, todo a la vez. Taylor Swift es, indiscutiblemente, una de las más rutilantes superestrellas que han surgido en el ámbito musical en las últimas décadas y, como tal, se ha convertido en algo más que un ser humano de carne y hueso: es más bien un icono. Y los iconos tienen una característica en particular: que se convierten en un espejo en el que cada uno refleja sus ideas, sus miedos y deseos. No existe ninguna prueba de que la cantante y compositora sienta ninguna simpatía en particular por el neonazismo, el Ku-Klux-Klan o la llamada “alt-right” (bueno, sí, hay una foto en una fiesta de disfraces con un tipo que lleva una esvástica pintada en la camiseta, pero resulta algo un tanto circunstancial como para llamarlo prueba); de hecho, jamás se ha pronunciado políticamente, pero el afecto puede ser unidireccional.

“Algunos interpretan su famosísima canción Bad Blood como una apología de la limpieza racial o comparan su impoluta imagen con la de una diosa aria procedente de la mitología nórdica”

Así, en las páginas web de referencia de los muchachos de las caperuzas picudas y las cruces ardientes, de los camisas pardas y los cráneos rapados, están llenas a rebosar de artículos de devotos de Swift que interpretan su famosísima canción Bad Blood como una apología de la limpieza racial o comparan su impoluta imagen con la de una diosa aria procedente de la mitología nórdica. De hecho, una página de Facebook –ya eliminada, afortunadamente-, llamada “Taylor Swift for Fascist Europe” llegó a tener 19.000 seguidores.

El asunto se complicó cuando una pequeña publicación digital de izquierdas, PopFront, publicó un artículo de la bloguera Meghan Herning, en el que criticaba a Taylor Swift por no haber rechazado jamás a sus seguidores de ultraderecha, un silencio que Herning consideraba cómplice. Todo podría haber quedado ahí, al tratarse de un artículo de fondo en un medio con apenas doscientos seguidores en Twitter, pero, de algún modo, el artículo se filtró hasta el círculo de la norteamericana, que reaccionó con furia. Sus abogados se pusieron en contacto con su autora, amenazándola con demandarla si no se retractaba de sus acusaciones. Y hasta le indicaban que sería demandada igualmente si hacía pública sus presiones (como, en efecto, hizo).

“Surgió en defensa de la libertad de expresión de la bloguera denunciada por Swift la ACLU, famosa por haber proporcionado ayuda legal a los militantes afroamericanos que se oponían a las leyes de discriminación racial durante los cincuenta y sesenta”

Para terminar de liar el asunto, surgió en defensa de la libertad de expresión de la bloguera la ACLU (American Civil Liberties Union), una de las asociaciones no gubernamentales más antiguas, combativas y prestigiosas del país, famosa por haber proporcionado ayuda legal a los primeros sindicalistas, a los objetores de conciencia en todos los conflictos militares en los que se ha visto envuelto Estados Unidos en el siglo XX, a los perseguidos durante la Caza de Brujas de McCarthy, a los militantes afroamericanos que se oponían a las leyes de discriminación racial durante los cincuenta y sesenta y, más recientemente, a los emigrantes ilegales que trata de deportar Trump, considerando que Swift abusaba de su poder al pretender silenciar una opinión crítica más o menos fundada. Y todo esto coincide con el lanzamiento del nuevo disco de Swift, titulado un tanto proféticamente Reputation…

Quizás, sólo quizás, para su “reputación”, a la princesa del pop le convendría aclarar si le interesa o no seguir recibiendo elogios de unos individuos tan poco recomendables.

Taylor Swift… ¿nazi?