Había tenido que cerrar sus puertas en dos ocasiones, tanto en 2014 como a principios del corriente 2018; no tanto por pérdidas económicas (dudamos que eso sea un problema para él), sino por una alta carga de trabajo que le impedía poder organizar la programación que quería que el cine tuviese. Afortunadamente, este mes de diciembre Quentin Tarantino ha decidido reabrir, de momento de manera permanente, la sala de cine que adquirió hace cerca de una década, cuando aún no era el director doblemente oscarizado que es hoy.

Y es que el director de Pulp Fiction o Reservoir Dogs ha reabierto las puertas del New Beverly Cinema, un pequeño cine independiente ubicado en el barrio de Fairfax en Los Ángeles, en la intersección de las calles Beverly Boulevard y North Detroit Street. Además de la particularidad que tiene que el propio Tarantino sea su propietario y programador, el cine tiene un encanto especial para los amantes del séptimo arte: cuenta con 300 asientos y las películas que se proyectan lo hacen solo en cintas de 16 o 23 mm.

Si estáis por Los Ángeles este mes podréis ver en ese formato algunas de las películas que el propio Quentin se encargó de programar, como Batman vuelve, Duro de matar, los Gremlins, Dazed and Confused o Pesadilla antes de Navidad.

Happy Holidays! The New Beverly returns December 1st with a full slate of 35mm. Tickets on sale later this week. pic.twitter.com/YgY0ssH2FL

— New Beverly Cinema (@newbeverly) 20 de noviembre de 2018