“No controlas de guitarras y nos castigas con tus solos de dos notas y nunca afinas. Aquí, mi compadre Nacho: veinte años estudiando; venga, Nacho: enséñale. (…) Como tú ya hay cien y doscientos idiotas diciendo lo mismo, escuchando lo mismo, contando la misma historia todos los días. Yo me río de tu moda, no me fío y te sonrío: entérate, chaval, estás hecho un lío. (…) Mucha barbita, pero no veo al tío: tú así te vistes, pero estás hecho un lío. Los pantalones to’ apretados como el que está hipotecado. ¿Media hora ante el espejo pa’ peinarte pa’ ese lado?”

La pregunta está en la calle, pero también está en la boca de La Tarambana, el proyecto capitaneado por Daniel Quiñones ‘Bigfut’, reconocido bajista de la escena gaditana, que ha pasado por grupos como Los Delinqüentes y Smiling Bulldogs y que ha decidido dar el salto al frente del escenario con su propio proyecto musical.

Fue el pasado mes de junio cuando publicó su debut ¿Cuánto vive un indie?, una pregunta con mucha sorna y mala baba que se condensa en unas cuantas frases de una de las canciones del disco, Uno de esos días, en la que Quiñones sacude sin piedad ante lo que considera una moda de chavales más preocupados por la estética que por saber tocar, como podéis leer en un extracto de la letra que os compartimos arriba. Así suena:

El álbum, producido por los delinqüentes Diego Pozo y Josema Pelayo, bucea por diferentes variables del rock de autor de corte más mestizo, coquetea con géneros como el rap-rock (como la canción recién mentada), el reggae, el ska, la murga, el funk o el rock transgresivo que nos puede recordar tanto al sonido más rockandrollero de la banda en la que militaba (Los Delinqüentes) pero también a la herencia de Extremoduro que resuena en el sonido de Estopa.

El autor, además, estuvo nominado al Premio Goya por la canción original de la película Techo y comida, por la que la joven actriz andaluza Natalia de Molina recogió su segunda estatuilla tras haberlo hecho dos años por Vivir es fácil con los ojos cerrados.

Anti-indie