“Me tienes como Kanye: amado por casi nadie, súper odiado por ti. Si yo hablo se convierte el agua en vino. Si yo hablo Sony ficha a Fernandito. Si yo hablo la Bad Gyal sale en vespino. El rey de Bogatell soy el Cecilio. Mami, el rey soy yo”

Nadie aprovecha más los trending topics, los vídeos-tendencia de YouTube y los propios titulares que C. Tangana. En serio, nadie: el nivel de conexión que existe entre su obra artística y su estrategia de marketing es absoluta, e incluso en el último año parecía que el marketing había superado el nivel de un cancionero que llevaba renqueando quizá demasiado.

Ahora, parece que vuelve al redil con una canción urgente, y que aprovecha el gancho de sus propias declaraciones de hace unos días, cuando insultó al Rey en una mesa redonda dentro de las jornadas profesionales del Primavera Sound que compartió junto a Yung Beef y Bad Gyal, dos de los iconos de la música urbana española

Allí, C. Tangana lideró la respuesta que le hacían a los tres a raíz de la sentencia al rapero mallorquín Valtonyc: “el rey soy yo, el rey es un gilipollas, la madre del rey me come los cojones, la que ahora llaman reina es una presentadora de televisión es lo que sigue siendo para mí. Y que me metan en la cárcel, que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí”, afirmó. Acto seguido, las redes volvieron a arder, como prácticamente cuando abre la boca el madrileño.

Ayer, compartió un largo post en Instagram donde confesaba que había ido a comer con su madre, que se mostró preocupada y con “miedo” de que lo “metan preso”, además de “haber dejado en evidencia la educación” que le han dado. Antón siguió reflexionando: “hace tiempo he aceptado los insultos como una parte de mi vida artística, pero es verdad que a nadie le gusta que se caguen en su madre (…) Por eso me parece una gilipollez que por insultar a un HUMANO en un atasco me pueda ganar un guantazo, pero que por insultar a un REY deba tener miedo de ir a la cárcel”.

Unas horas más tardes, C. Tangana colgaba un nuevo single, El rey soy yo, con producciones de Alizzz y Royce Rolo, en YouTube en el canal de Agorazein, con el propio artista agarrándose sus partes nobles ataviado con un chándal de España; y haciendo menciones no solo a esa frase que lo ha perseguido los últimos días (“el rey soy yo”), sino también lanzando guiños a Yung Beef (o “Fernandito”, como lo llama), Bad Gyal o Cecilio G y comparándose con Kanye West. Y no, no es un nuevo single que se publica a través de Sony.

Sí, C. Tangana se ha vuelto a pasar el juego: va a tener que inventarse otro.

El rey ha vuelto (a cantar)