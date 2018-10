C. Tangana y Becky G se alían en ‘Booty’, una oda urban al culo

A un año de su aterrizaje en el mainstream con Mala mujer, que acabaría formando parte del decepcionante Ídolo que le sirvió como excusa para forrar la Gran Vía con su jeto; este año ha publicado una mixtape (Avida Dollars) que mejoraba aquel álbum, C. Tangana se lanzó dardos planificados con Yung Beef con motivo de su acalorado debate en el Primavera Sound y un hit de verano (Bien duro) que sonó en radios y discotecas hasta hace bien poco. Pero su plan de internacionalización se pone en marcha a lo bestia ahora.

Y es que, si bien en los últimos meses presentó colaboraciones y remezclas de artistas como el centroamericano Jesse Báez o el británico J Hus y aquella remezcla de Mala mujer en la que se sumaron el marroquí French Montana y el puertorriqueño Farruko, es ahora, con su alianza con una de las artistas más internacionales de la última camada de divas urbanas, que parece que el acercamiento de C. Tangana al mainstream global tiene una nueva y gran oportunidad.

Es con Booty, un hit producido por su inseparable aliado Alizzz y que canta junto a la norteamericana Becky G, la misma que ha copado la lista de éxitos reggaetoneros el último año gracias a canciones como Mayores o Sin pijama. Ahora, con este hit que entremezcla cadencias tropicales en la línea de Mala mujer y Bien duro, pero conectando con el sonido del urban californiano.

Sin embargo, no resulta ni tan pegadiza ni tan instantánea, y la baja intensidad del estribillo no hacen presagiar que esta Booty se va a convertir ni en un hit global ni en un himno a los culos; al menos no si la comparamos con Coolo de Illya Kuryaki, La chapa que vibran de La Materialista, Culo de Pitbull & Lil Jon o la Booty de Jennifer López & Iggy Azalea.

Va de culos