Sabíamos que Tame Impala publicarían una reedición de Currents, su último y neopsicodélico álbum de estudio, que ha cumplido sus primeros dos años de vida; y sabíamos que iba a haber nuevo material con él: caras b, canciones descartadas de aquellas sesiones que no entraron en el repertorio de 13 canciones escogidas para el disco. Pero ahora tienen una nueva oportunidad.

Y es que la reedición del álbum incluye cinco nuevas joyas: dos remezclas a cargo de Jay Watson y Soulwax de las canciones Reality in Motion y Let It Happen, correspondientemente, y lo más interesante de esta especie de EP anexo, o de tubérculo psicodélico para fans del proyecto que capitanea Kevin Parker: allí resuenan los ecos lúdicos, entre el pop, la experimentalidad, los juegos en la sala de máquinas y esa psicodelia que se debate entre lo retro y lo futurista, que plasman tres nuevas canciones como List of People (to Try and Forget About), la instrumental Powerlines y la sintética Taxi’s Here.

Nuevos Currents