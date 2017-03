El mal tiempo se resiste a dejarnos, así que nosotros le damos a los ritmos tropicales, el fuzz aterciopelado y la electrónica de piel ochentera que se gasta este francés con alma californiana gracias a su nuevo disco, Capitol Vision (Roy Music, 2017), publicado hace tan solo unos días.

Lo nuevo de Talisco suena como una canción del verano en bucle, pero es que Jérome Amandi (artista nómada de padre francés y madre española, y residente ocasional en Los Ángeles, principal inspiración de su nuevo álbum) solo hace temas para bailar y liberar su mente desde que empezó a componer profesionalmente hace tres años. Hablamos con el músico a su paso por Madrid, donde ha parado por primera vez pero (como de costumbre) brevemente para presentar su último trabajo.

Notodo: Estuviste en el BIME haciendo un showcase hace un par de años y el pasado mes volviste para el festival Actual de Logroño, así técnicamente, ésta es tu tercera vez en España.

Jérome: Así es. La verdad es el Actual fue una experiencia genial porque en realidad era la primera vez que tocaba delante de tanta gente y lo disfruté muchísimo.

Notodo: Acabas de publicar el álbum hace solo un par de semanas y ya has confirmado tu show más grande hasta la fecha, en L’Elysee de Montmartre en París, el próximo mes de junio. ¿Hay algo de presión acumulada?

Jérome: Nosotros (en escena somos tres) estamos muy contentos con el resultado del disco, así que estamos deseando tocar. Al contrario de lo que pueda parecer, me siento bastante liberado, porque tanto si al público le gusta como si no, sé que éste es el mejor álbum que he hecho hasta la fecha. Y además la fecha ya está confirmada (risas).

Notodo: ¿Cómo fue el proceso de creación de este segundo disco habiendo pasado solo un año desde tu primer largo? ¿Te dio tiempo a un respiro?

Jérome: No, en realidad escribí el disco de gira, porque estuvimos girando durante casi dos años y tocando en casi 200 lugares. El álbum habla de todo lo vivido en ese tiempo, así que hay cosas de sobra.

Notodo: Parece como si también fuese un cúmulo de canciones de (o para) el día y la noche; como A Kiss From L.A. vs [su último single] Stay. ¿Lo compusiste así?

Jérome: Es más bien un conjunto de canciones de diferentes momentos, pero no así, si no en general, porque en el tiempo durante el que lo escribí hubo todo tiempo de momentos, algunos increíbles y algunos muy diferentes a todo lo que me ha pasado nunca, así que para mí era muy importante recoger todo esto.

Notodo: ¿Cómo te sientes cuando te comparan con Bono, Freddie Mercury o Bastille?

Jérome: Es gracioso, porque evidentemente sé quién es Freddie Mercury pero no conozco demasiado bien la música de Queen; es decir, me sé canciones, pero no soy fan. Digamos que no es mi principal inspiración, aunque es normal que la gente siempre intente buscar comparaciones porque la música es más fácil encontrarla si se asocia a la de otros artistas. Aunque si me preguntas personalmente, no tengo una inspiración clara en el disco porque todo me inspira; desde películas hasta géneros: rock, electrónica…

Notodo: Siendo francés y residente en París la mayoría del tiempo, ¿qué opinas sobre de la herencia de vuestro país con la música electrónica?

Jérome: Cuando eres francés, igual que ocurre con otras nacionalidades, sientes que llevas el peso de tu país a cuestas. Musicalmente también es así con la electrónica, y en este caso yo estoy orgulloso de que se me relacione de algún modo con artistas como Daft Punk o Justice. No es algo que me incomode en absoluto.

Notodo: Te has declarado fan del cine de Tim Burton y en tus vídeos siempre aparecen historias que se sincronizan temáticamente con tus temas. ¿Qué implicación tienes a la hora de elegir a tu equipo?

Jérome: No solo elijo a la gente con la que quiero trabajar si no que también les produzco. Cuando hago un vídeo nuevo necesito poder opinar sobre lo que está pasando en la pantalla porque se trata de mi música y no solo quiero que la imagen vaya con mi música, sino que todo lo que ocurre hable de ella. Tiene que transmitir la emoción necesaria.

Notodo: Lo curioso es que no apareces en la mayoría de tus vídeos. ¿Miedo escénico o simple reivindicación creativa?

Jérome: La verdad es que me gusta hacer de productor en los vídeos pero no salir. Además, tengo demasiadas cosas que hacer como para estar disponible para todos los rodajes… (Risas).

Notodo: Escuchando tus primeros temas (Your Wish, Lovely, The Keys…), parece que tu música se haya refinado en cierto modo. Musicalmente, se han enriquecido con efectos de fuzz o beats ochenteros, como si al principio te centrases más en la letra y ahora la música hablase por sí sola.

Jérome: Puede ser. Hay una diferencia principal entre ambos discos: el primero habla de mis sueños y el segundo, de la realidad. Digamos que al principio, en mis temas hablaba mucho sobre todo lo que quería hacer, el posible significado de mis deseos y cosas así; mientras que en el segundo me centré simplemente en el día a día, en lo que me sucedía… En el aquí y ahora. Mi tío murió hace un par de años, cuando yo estaba en L.A., y fue un momento muy difícil para mí. Ambos estábamos muy unidos así que mi frustración acabó por definir la temática de disco. En cierta forma, casi todos los temas hablan sobre nuestra relación y cómo me sentí después.

Notodo: Hay varios elementos que unen artísticamente el Capitol Vision a la ciudad de L.A. ¿Cómo ha influido para ti este lugar en el disco?



Jérome: No puedo recordar todas las veces que he viajado a L.A. en estos dos últimos años. Para mí ha sido más mi casa que París en muchos sentidos así que me siento muy vinculado a la ciudad. No sé si consciente o inconscientemente, pero he incorporado muchos elementos de L.A. en este disco.

Notodo: La portada del álbum también ilustra bien esos elementos que has incorporado nuevos en el disco. ¿Qué decisión tuviste a la hora de elegirlo?



Jérome: Siempre quiero que los diseños de mis temas representen algo personal. No soy muy amigo de las fotos, así que una ilustración me pareció lo mejor en este caso. El rojo es mi color y creo que define muy bien la temática del disco, además de irle muy bien a mi ascendencia española, por lo de pasional (risas).

Notodo: Teniendo en cuenta la amalgamada de intereses artísticos que has mencionado hasta ahora. ¿Qué harías si un día se acaba lo de la música?

Jérome: Es algo que no me preocupa en absoluto. Si un día dejo de poder hacer música, hay montones de cosas que también me apasionan: el cine, las fotos, la arquitectura… Las motos (risas), pero sobre todo viajar. Así que seguro que rápidamente encontraría otra cosa con la que pasar el rato. Ahora mismo disfruto haciendo música porque siento que puedo ser yo mismo mientras haga algo distinto.

