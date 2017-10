“Monkey Week se traslada a Sevilla”, ¿recordáis? La noticia hizo saltar las alarmas con un cambio de ubicación que sorprendió a unos y decepcionó a otros. Un año después, podemos decir que el Monkey Week ha superado con creces la mudanza. El festival se ha convertido en una celebración sevillana tan esperada como lo es la Semana Santa, la Feria de Abril o la misma Velá de Santa Ana, sin exageraciones; incluso equivalente a la que se monta en Navidad cuando llega noviembre (Cómo comer doce plátanos en doce segundos, ¡manual ya!). En 2016 Sevilla vive el primer encuentro con el festival y los resultados avistaron un 2017 cargado de novedades y con un gran objetivo: crecer para mirar al futuro.

Tan sólo una edición le ha bastado para adaptarse al entorno. O quizás ha sido Sevilla la que ha sabido adaptarse a un festival urbano de este calibre. El ayuntamiento tampoco lo puso difícil, tendió su mano sin dudarlo y dio la bienvenida a la familia que nos descubre a las bandas del mañana. Hemos hablado con su parte más mediática: Tali Carreto hace balance después de que La primera Semana del Mono en Sevilla hablara por sí sola.

“A los promotores internacionales les cambia la cara cuando les dices que el festival ahora se hace en Sevilla”

Antes de hablar de la nueva edición, nos gustaría que hicieras balance y que nos contaras las ventajas de trasladar el Monkey a Sevilla.

Pues estamos muy contentos con la edición del año pasado porque una de las principales razones por las que movimos el festival a Sevilla era porque en el Puerto sentíamos que ya habíamos tocado techo, sobre todo en la parte profesional; teníamos problemas con el tema de los alojamientos, era imposible alojar a tantas bandas, al igual que era imposible alojar a tantos invitados nacionales, los que nos decían que cada vez era más complicado encontrar sitio para quedarse… En las últimas ediciones, incluso, habíamos utilizado para algunas bandas un centro deportivo o cabañas… era un imposible encontrar sitio. También está el tema de las infraestructuras: los viajes en tren, estábamos todo el tiempo recogiendo a gente en el aeropuerto de Jerez -que apenas tiene conexiones-, Sevilla o Málaga, incluso en el de Gibraltar… imagínate, teníamos todo el rato una locura encima…

Eso por no hablar de lo conocida que es Sevilla internacionalmente y de lo que facilita eso las cosas…

¡Claro!, también es mucho más sencillo (¡fíjate qué tontería!), cuando hablas con alguno de los promotores internacionales (procedentes de Australia, Corea, etc.) que nos traemos y le explicas en qué consiste Monkey Week (que ya a muchos le suena de por sí) tienes que explicarle también dónde está El Puerto de Santa María (Cádiz); en cambio, ahora escribes del tirón a alguno de estos invitados internacionales que queremos traer y le dices Sevilla y te dicen “¡¿SEVILLA?!” (risas)… Se les escucha hasta el cambio de cara, sí, sí… se les cambia la cara y escuchas cómo va cambiando su rostro.

Y, efectivamente, el cambio de ubicación nos dio frutos: el año pasado pasamos a doblar la asistencia profesional. Siempre nos hemos movido en torno a una cifra de 300/320/350 y el año pasado superamos los 600 acreditados profesionales. Hemos vivido un cambio considerable. Ha ayudado a que el festival se posicione mucho mejor, también supone un mejor reclamo para patrocinadores. Nos encontrábamos también con que, desgraciadamente, Cádiz es una provincia muy castigada y, por ejemplo, muchas marcas con las que hablábamos te decían “sí, pero es que en Cádiz no tengo tiendas” o “sí, pero es que en Cádiz no muevo productos”… Hemos estado así un montón de años (siete ediciones) y en cambio ahora parece que cambian un poco los vientos, sin llegar a ser un cambio radical. De repente, el festival dobla su público, pero también ha aumentado en presupuesto.

“Hemos hecho porque los conciertos comiencen un poco más tarde, para que no afecten a la hora de la siesta”

¿Y los contras? Todo en esta vida tiene contras…

Pues claro, también hay contras… Evidentemente, meterte en una ciudad nueva implica cambios: nuevos espacios, nuevos interlocutores, ayuntamiento nuevo… aunque debo decir que con este ayuntamiento tenemos mucha más sintonía. Con el Ayuntamiento de Sevilla ha ido todo rodado, ellos han comprendido el proyecto desde el principio, incluso nos tendieron la mano… En El Puerto (aunque también tuviésemos buena relación, no era para nada mala) sí que teníamos que explicar cada año qué era el Monkey, ¿sabes? Parecía increíble que, después de siete ediciones, todavía tuviésemos que sentarnos a explicar de qué va todo esto… Además, todos los acuerdos se cerraban a última hora… Tú decías: “jopé, macho, ¿no te he demostrado durante siete ediciones que esto es todo un incentivo para la ciudad, que es un incentivo para el turismo, que es un incentivo para la cultura y que es un incentivo incluso para la economía local? Joder, no tengamos que empezar otra vez desde cero, que es mucho más sencillo comenzar ya avanzados…”. Pero nada.

Este primer año en Sevilla fue un poco (como decimos nosotros) ensayo – error, hemos aprendido bastante. De hecho, para Monkey Week 2017 se caen espacios y entran espacios nuevos: si teníamos espacios que estaban situados más en la periferia en los horarios de tarde, cosa que complica la asistencia de público (como, por ejemplo, la Sala Malandar: por muy equipada que esté la sala no se encuentra dentro de esa marea humana en que se convierte La Alameda de Hércules).

Sí que las salas periféricas funcionan bien de noche (SALA X, Sala Lacalle, etc.), pero para la tarde hemos decidido concentrar todo en La Alameda y en lo más inmediatamente cercano, como es Ítaca o Casa Palacio Monasterio, que está en la Calle Amor de Dios, en todo el meollo… Pero aunque los contras estén ahí, hemos crecido no sólo en asistencia de profesionales, sino también en público.

“El año pasado superamos los 600 acreditados profesionales. Hemos vivido un cambio considerable”

El público, ahí queríamos llegar. Quedaba bastante gente en Sevilla que no conocía Monkey week y, de repente, un nuevo festival nace en la ciudad. Nuevo público que no existe solamente gracias a la dimensión de la ciudad, a que aquí quepa más peña que en El Puerto, sino a nuevo público real, ese que no iba a al Puerto directamente porque no os conocía, un público que ahora Sevilla os pone en bandeja. ¿Ha sido Sevilla un buen escaparate en este sentido?

Hemos incrementado, sobre todo, en un sentido: por ejemplo, el escenario que teníamos gratuito en la Plaza de Alfonso X -en El Puerto- evidentemente no tiene comparación con el escenario gratuito (el de Contrabando) de La Alameda de Hércules. El público ahí se ha triplicado, por así decirlo. En La Alameda de Hércules, el año pasado, pasaron 8.000 personas por día, que es una auténtica barbaridad… Este año esperamos aumentar ese número. También el año pasado – como tú dices – mucha gente no sabía qué era Monkey Week en Sevilla.

En 2016 nos presentamos ante esa gente y este año tenemos que asentarnos. De hecho, este 2017 estamos realizando muchas actividades para acercarnos a nuevo público. Todo lo que es arrancar el festival el día 9 de octubre, lunes, en el CICUS, con proyecciones de documentales y con conciertos, lo hacemos también para atraer al público universitario, un público joven…

“Hemos demostrado con la primera edición en Sevilla que puede cambiar el frasco pero no la esencia”

También ampliáis horizontes si hablamos de la programación…

La apertura de miras también en la programación, claro, que ha llegado a un punto como consecuencia lógica del propio festival al crecer. Hemos ido creciendo y, como escaparate que es el festival, también ha crecido ese prejuicio de géneros. Al principio, mucha gente veía el Monkey como un festival de música indie: donde había mucho pop, mucho rock y ya está. Pero, si te fijas, en las últimas ediciones ha habido mucha electrónica, mucho hip-hop, mucho trap, mucho flamenco… y este año lo vuelve a haber, y aún más: habrá hasta cumbia. Tendremos cosas súper extrañas. Se mantendrá esa esencia de que buscamos bandas nuevas, música independiente, las bandas del mañana… pero quizás nos estamos sacudiendo un poco la etiqueta del pop y del rock indie, que era con lo que, quizás, todo el mundo tenía asociado el Monkey Week.

Un cartel peculiar dentro de la peculiaridad que es de por sí ya el propio Monkey… ¿Cómo vamos este año de artistas internacionales?

De artistas internacionales andamos igual que en otras ediciones. El Monkey se ha convertido prácticamente en ese escaparate de bandas emergentes. El leitmotiv, por un lado, es “Conoce hoy las bandas del mañana” y por otro, “Conoce la ciudad de la música”. Y lo queremos mantener, por eso hacemos tantas cosas de ámbito urbano. En la programación artística ocurre lo mismo: al Monkey le bastan tres cabezas de cartel para que el resto sean grupos emergentes. Hemos conseguido que, al final, la gente venga al Monkey a descubrir grupos. Entonces, ¿nombres internacionales? Pues si quitas Swans y Princess Nokia, el resto de grupos son cojonudos pero por descubrir.

Ocurre lo mismo con los nacionales; las tres noches en teatros: el jueves en el Teatro Central con Swans y Baby Dee; el viernes es una noche sólo de chicas (teníamos muchas ganas de hacerla) y con sonidos urbanos, en la que tendremos a Princess Nokia, Nathy Peluso y Ms Nina (¡este año tendremos hasta reggaetón!) y el sábado tendremos a Los hermanos Cubero, Cabezafuego y a Rocío Márquez. Es un poco unir tradición (otra de nuestras constantes) con acercamientos nuevos y modernos… Cabezafuego no deja de ser una especie de trovador (como digo yo) y Los Hermanos Cubero hacen jota y música popular, pero lo hacen con un rollo yankee acercando el rollo folk; y Rocío Márquez es una de las nuevas voces del flamenco y, qué te voy a contar, es una joya.

El resto lo hemos dejado para los showcases. Y ¡ojo!, que en los showcases hay bandas que tienen una trayectoria detrás, como son El Último Vecino, El Lado Oscuro de la Broca, Salto… un centenar de nombres.

“Si no te quejas de la Semana Santa, conseguirás que a lo mejor tampoco se quejen del Monkey Week”

La parcela más pro del Monkey (Monkey Brain) tendrá este año buen acento colombiano…

Hemos puesto el foco en Colombia porque es uno de los países sudamericanos que tienen más movimientos y más mercado. De hecho, el año pasado estuve en el BOmm (Bogotá Music Market) y este año he vuelto. Tenemos ya mucha relación con Colombia, igual que tenemos mucha relación con México y empezamos a tenerla con Chile. Comenzamos a consolidarnos como una puerta de entrada no sólo para España, sino para Europa… Estamos muy contentos de que los latinos, allí al otro lado del charco, nos comiencen a ver así. Eso para nosotros es una alegría y teníamos que seguir trabajando en ese sentido.

Es verdad que este año tendremos muchos invitados de muchos países: Inglaterra, Serbia, Argentina… Para nosotros era muy importante que el Monkey se consolidara como ese punto de encuentro, ya no sólo nacional (que lo es), sino que también fuera por un foro internacional. Poder ver otras visiones desde fuera a veces te ayuda mucho.

Como previa a lo que nos espera vivimos un Monkey Weekend (en El Puerto) de lo más bonito. ¿Cómo fue el invento?

Quedamos muy contentos. Cuando nos fuimos de El Puerto no nos fuimos de malas, había buena relación con el Ayuntamiento, simplemente nos fuimos porque vimos la necesidad de que el festival tenía que crecer y el paso lógico era que lo hiciera en Sevilla… Al irnos, ya dijimos que queríamos crear un evento como Monkey Week pero sin parte profesional en El Puerto de Santa María. La gente, como siempre, no leyó la letra pequeña y sacaron el titular de “El Monkey deja El Puerto”, “El Monkey se va a Sevilla”, y nadie se fijó en que dijimos que queríamos crear Monkey Weekend.

Y efectivamente, estuvimos trabajando con el Ayuntamiento y con la Diputación desde un principio para crearlo y, al final, lo conseguimos. De hecho, te adelanto que se va a quedar, muy en breve anunciaremos las fechas del Monkey Weekend 2018. Estamos muy contentos de que se haya convertido en un Monkey Week sin parte pro, pero manteniendo esa apuesta también por bandas jóvenes, manteniendo el carácter de festival urbano que utiliza los mismos espacios que utilizábamos en el Monkey (añadiendo algunos nuevos como el interior del castillo, que es una preciosidad).

Imagino que también Monkey Weekend os ha servido para saciar un poco las ganas de la gente que amaba el Monkey en El Puerto por encima de todo.

Efectivamente. Esa fue la crítica que recibimos cuando nos mudamos. La gente nos decía “¡AH!, Si el Monkey se va de El Puerto perderá su esencia”. Hemos demostrado con la primera edición en Sevilla que no, que puede cambiar el frasco pero no la esencia. Al final, Monkey Week se mantiene, hemos demostrado que sigue siendo un festival en el que se puede andar a pie de un escenario a otro; que sigue siendo un festival con el que vives un barrio, en este caso ya no es el Centro Histórico de El Puerto, sino que ahora es La Alameda de Hércules; que sigue siendo un festival donde uno se encuentra muy libre, en el que no hay backstages (como decía Paco Loco: “en el Monkey Week los músicos se mezclan con el público”); sigue siendo un festival que tiene ese punto demente y con un toque demencial, como la pista de autos de choques de Happy Place, ¿sabes? Todo eso ya lo trasladamos a Sevilla con su primera edición demostrando que todo sigue igual que en El Puerto.

Pero claro, Monkey Weekend también ha nacido para aquellos que echan de menos El Puerto… Es gracioso, algunos ya le han puesto nombre: Monkey Chico (como el Carnaval chico). Para ser la primera edición, ha estado bastante bien de público, estamos muy contentos con los números, además no se ha palmado pasta (risas). Las fechas son cojonudas, es un poco como el primer festival del verano en Andalucía. Viene justo después de todos los festivales como el Primavera y cuenta con el encanto de volver a El Puerto, a sus callejuelas, a su Gonzalo y a su pescaíto frito… El año que viene igual puede crecer un poco, y así cada año. Yo recuerdo que el primer Monkey tampoco fue el Monkey Week que conocemos ahora.

“Haremos un concierto en la Prisión de Sevilla y la banda de las 3000 Viviendas protagonizará un pasacalles versionando clásicos del pop español”

Monkey 2016, una primera edición con espacios de diez. Como, por ejemplo, ese garaje de Jägermeister donde los sonidos salían del subsuelo… ¿repetiréis este año o habrá cambios en la decoración?

Repetimos con la pista de coches de choque, pero el garaje no, porque también con Jäger siempre hemos ido cambiando de ubicación. Aquí en El Puerto intentamos durante muchos años poner en pie aquel escenario en el muelle y, como siempre nos llovía, fue imposible. Con Jäger este año nos vamos a la Casa Palacio Monasterio y convertimos esa casa palacio en una Casa Jäger, con conciertos en su interior, decorado con esos tonos naranjas y esos neones de la marca… Va a estar súper guay, será una gozada de experiencia.

Mantenemos también escenarios como el de la Torre de Don Fadrique (el Espacio Santa Clara). Pero mira, por ejemplo, alguna deslocalización que tenemos este año: el miércoles tendremos un concierto en la prisión de Sevilla, igual que el año pasado tuvimos el concierto en las 3000 viviendas. Pensamos que siempre es importante acercar la música a colectivos que están menos en contacto con este tipo de experiencias. Este año vamos con Solidarios (otra ONG), haremos un concierto de Nolasco en la prisión, pero será un concierto encuentro, Nolasco tendrá charlas con los presos… Nos parece muy atractivo.

Pero las 3000 seguirán teniendo protagonismo en esta edición, ¿no?

Con las 3000, en colaboración con Fundación SGAE, haremos otra cosa muy chula: un taller de escritura musical para músicos. Muchos músicos indies -como sabes- tocan de puta madre, pero no saben leer partituras. Con Fernando Vacas (el productor) y con Nuria Capote (además de formar parte de Furia Trinidad, es profesora de Música y ha tocado durante toda su vida en la Banda municipal Maestro Dueñas) como profesores, los músicos que se han apuntado, a través de herramientas online, aprenderán a escribir y a traducir música.

El ejercicio final consiste en transcribir (para la banda de las 3000, Santa María de la Esperanza) canciones del pop y del rock español desde los 60 hasta ahora. Así, el Monkey de calle se inaugurará con un pasacalle de esta banda, que tocará desde La Campana hasta La Alameda temas de Los Brincos, Alaska… Encima es una banda de chicos y chicas entre once y veintiún años que pertenecen a familias de las 3000, algunos con problemas de exclusión social, con problemas laborales… Nos apetecía mucho que fueran ellos, tener esa conexión con chavales jóvenes interesados en la música… Esta es otra de las locuras del festival de este año.

“Con el Ayuntamiento de Sevilla tenemos mucha más sintonía que con el del Puerto de Santa María”

Cuando hicisteis pública la noticia del pasacalle alguna que otra voz fue crítica con vosotros y con esta iniciativa…

Sí, ahí además contesté yo… creo que cuando salen estas voces me parece que hay que contestar y explicar. Una de las personas que habló, inmediatamente, se retractó diciendo que no le veremos por el pasacalle, pero que estaba contento de que hiciéramos otras cosas. La otra persona se calló y no volvió a hablar. A ver, nunca llueve a gusto de todos… Fíjate que esta idea de la banda, del rollo cornetas y tambores, ya la intentamos poner en pie en El Puerto (donde fue imposible sacarla adelante): es una idea que lleva con nosotros como tres o cuatro años. En Sevilla, gracias a la colaboración de SGAE y a la banda de las 3000, en cambio, sí ha sido posible hacer el pasacalle. Si lo hubiésemos hecho en El Puerto, igual nadie nos tacha de capillitas.

En definitiva, creo que al final todos tenemos que convivir, y más en una ciudad como Sevilla, que es tan grande. A mí, lo de la polarización “eres del Betis o eres del Sevilla” o “Eres de Triana o eres de Nervión” no me va; quizás también porque como soy de fuera tengo una óptica diferente, aunque he vivido muchos años en Sevilla y casi que mi educación sentimental se ha forjado aquí. Cuando nos tildan así, con esos comentarios, respondemos, explicamos, nos mantenemos en nuestros objetivos y punto.

Claro, pero el hecho de hacer el pasacalle en Sevilla, desgraciadamente cambia mucho las cosas.

A mí me parece perfecto, siempre digo que si no te gusta que te traten con prejuicios, no lo hagas tú. A mí parece perfecto que haya Semana Santa. Me parece perfecto que haya gente que siga a una imagen que sale de una iglesia y entra en otra. Y me parece perfecto en todos los sentidos: me parece perfecto para la gente que lo sigue y que es religiosa; como para la gente que no es religiosa pero se acerca a esa celebración desde otra óptica, sin pasar por el alto el revulsivo económico y turístico que supone para la ciudad. Yo nunca me voy a quejar de la Semana Santa… si no te quejas de la Semana Santa, conseguirás que a lo mejor tampoco se quejen del Monkey, que sabes que el año pasado también hubo cierta polémica con el ruido.

“Este año tendremos hasta reggaeton en el Monkey”

¿Polémica que queréis evitar por todos los medios este año?

Sí, hemos hecho porque los conciertos comiencen un poco más tarde, para que no afecten a la hora de la siesta (entre las tres y las cinco). Además, todos los conciertos acaban a las doce menos cuarto en los escenarios de calle (que el año pasado también fue así, pero queremos seguir insistiendo en eso).

Me ha parecido autentiquísimo el regalo que os ha hecho Chalo Moca.

(Risas) ¡SÍ! Con él estamos haciendo una historia con las decoraciones. Estamos trabajando para que haga una especie de cubos pintados a la vera de los escenarios. La verdad es que tenemos mucha suerte por tener a los amigos que tenemos. Nosotros siempre decimos que el Monkey ya es una familia, eso nos encanta, se ha creado una atmósfera donde todo el mundo tira del carro; todos tragamos mierda a puñao (como decimos nosotros) durante el festi, pero luego nos queremos los unos a los otros, nos salvamos de un marrón a otro… Hay mucho cariño en la familia Monkey, no puedo hablar por otros festivales, que supongo también tendrán su comunidad, pero es que lo nuestro es de familia pura, nos tenemos un huevo de cariño. Por eso regalos como el de Chalo. O hace dos años, ¿no?, que nos empezaron a llegar un montón de viñetas e ilustraciones. Es una gozada. Esas son las satisfacciones que te da meterte en una locura como esta, que no tiene nada que ver ni con el dinero, ni con la posición social ni con el estatus.

Anécdota: cuando hemos estado muchas veces al borde del colapso, de cancelar incluso debido a algún problema… Y, de repente, salimos de una reunión de gabinete de crisis y te cruzas con alguien que te dice: “tío, que guay me lo estoy pasando”, es ahí donde se te quita todo y dices: “Hostia, la gente se lo está pasando bien y no está viendo los problemas”. Eso es Monkey Week.

Tali Carreto