Las calles de Berlín fueron el primer escenario de Marta Tai y Vicenzo Tancorre, cuando Taiacore apenas acababa de nacer como proyecto musical. Han pasado unos años desde ese primer momento. A día de hoy, la música folk con tintes country y rock del dúo ha llegado a España, haciéndose un hueco dentro de la escena musical emergente.

Por el momento, el siguiente paso de la banda es inundar con su música, hoy jueves 28 de septiembre en la sala El Intruso.

¿Cómo fue la primera toma de contacto con el público alemán?

El primer contacto fue maravilloso, fue una sorpresa. Un amigo nuestro organizaba un festival de espectáculo callejero en pleno centro de Berlín y nos propuso participar. Nosotros solo teníamos cuatro canciones. De hecho, tan solo llevábamos tres semanas como banda, pero dijimos que sí sin pensarlo.

Country, folk y algunos tintes rock. ¿Una manera de huir de las etiquetas o de encontrar vuestro propio sonido?

Más bien es una manera de encontrar nuestro sonido. Cuando componemos una canción, no nos planteamos en ningún momento el género o estilo. Lo primero en lo que pensamos es en el motivo, lo que queremos contar o transmitir. Y luego le damos vueltas, para que termine funcionando: que nos guste a nosotros es primordial, porque si nos gusta, al público también.

Obviamente, también buscamos una identidad. Variamos mucho, pero al menos intentamos que la guitarra y la voz, sean originales siempre.

¿Cómo de complicado es trabajar los géneros que trabajáis en España?

Es menos complicado que en Italia, por ejemplo. Porque aquí la gente consume mucha más música de este tipo. En España también hay muchas salas que puede proponer bandas de estos estilos.

Además, la palabra «indie» engloba cada vez más géneros musicales. Más que hagas un estilo musical, el término define una manera de hacer música: música independiente. Y en España, el «indie» se consume mucho. Para nosotros, es como el segundo pop, el menos comercial.

¿Dónde acudir cuando la inspiración falla?

Escuchamos música y vemos películas o documentales de otros artistas, principalmente.

Aunque a nosotros no nos suele pasar, porque normalmente tenemos gran cantidad de ideas. De hecho, nos pasa lo contrario. Estamos tan «zumbados», que tenemos que levantarnos de la cama para anotar las ideas, antes de que se nos olviden. Así que nuestro verdadero problema, es seleccionar lo realmente bueno. Somos muy productivos, pero luego a la hora de seleccionar, somos críticos.

¿En qué se inspira Taiacore?

Como banda, recurrimos a muchos artistas. A nivel vocal, nos fijamos en voces potentes y entrenadas: pasamos de artistas de ópera, a grupos como Florence & The Machine, The Cranberries, etc. También escuchamos mucho country y mucho soul.

¿El acceso a la música, mucho más complicado ahora?

Sí y no. Es muy sencillo ofrecer música, pero es muy complicado que pertenezcas a un cierto círculo de artistas bien considerados. Eso sí, no hay que dejar de intentarlo, hay que ser constante. Lo bueno es que no es imposible. Al final siempre se va hacia arriba.

¿Cómo surge el disco Innocent?

Fue muy progresivo. Poco a poco fuimos encontrando la historia, el hilo conductor. Es un disco muy autobiográfico, hemos contado cosas que nos han pasado de verdad. En él, hemos jugado un poco con el estilo: hay temas más country y otros más electrónicos, y eso es algo que nos encanta.

Además, ha surgido de una forma más acústica, que es como estamos acostumbrados a componer. Nuestra manera de trabajar siempre es la misma. Empezamos con la guitarra acústica y la voz, y después la canción va evolucionando, hasta estar del todo perfilada.

¿Quién es el amor de vuestra vida (Love of my life)?

Marta Tai: Esa canción habla de mí. Con She was the love of my life me refiero a mí misma, en tercera persona. Habla de una persona que desaparece sin decir nada. Nadie sabía que era yo la que desaparecía, hasta ahora.

¿Y quiénes son los monstruos (Monsters)?

Los monstruos son todas aquellas personas que no te dejan avanzar, porque quieren hacerte de barrera. Monsters habla en concreto de gente que no deja a la juventud avanzar por conveniencia propia, porque nosotros estamos muy preparados en muchos aspectos, y no les conviene que crezcamos. Si lo hacemos, ellos perdieran su estatuts.

Hace poco tiempo volvisteis de vuestra gira europea. ¿Qué balance hacéis de ella?

Al principio estábamos asustados, pero cuando pasa y lo analizas con perspectiva, te das cuenta de que ha sido una experiencia enriquecedora. Nosotros lo organizamos absolutamente todo, y la verdad es que los resultados han sido positivos. En conjunto, ha sido una sorpresa muy grata. Fuimos a lugares donde sabíamos que siempre había música y que la cuidaban, pero no llegamos a saber ciertamente lo que nos encontraríamos.

¿Qué importancia tiene la imagen y el arte para Taiacore?

Es primordial para nosotros, porque tenemos la suerte de estar rodeados de fotógrafos impresionantes y de artistas que nos han hecho el arte y los diseños de los discos.

No solo es importante la música, la imagen también lo es. Al final es lo primero que te compran, es lo primero que entra por el ojo. Luego se paran a escucharte.

¿Cómo ha sido participar en proyectos como Balcony.tv?

Ha sido fenomenal, porque es un portal que ya tiene renombre a nivel internacional, aunque en España sea nuevo. Todo el mundo quiere formar parte de eso porque es una idea genial: música en directo con una mini-entrevista, y todo a través de YouTube, que es la nueva televisión. Además, te permite conectar y conocer a otros artistas relacionados contigo.

