Todo son grandes expectativas tras la confirmación de que habrá un remake de Suspiria, una de las obras maestras no solo de su director, Darío Argento, sino también del cine sobrenatural, de brujas y casas encantadas, pero también un preámbulo a subgéneros como el gore o el cine neo-expresionista de aquellos años. Y es que el film, que hace un año celebraba su 40º aniversario, está ya en manos del cineasta italiano Luca Guadagnino, omnipresente nombre del último año del cine europeo gracias a la celebradísima Call Me By Your Name.

Pero no se quedará ahí la retahíla de grandes nombres. Y es que, a este film, que contará con un reparto capitaneado por Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth y Jessica Harper, entre otras, se suma un nuevo tótem, pero de la música: Thom Yorke.

El líder de Radiohead será el que se encargue de componer la banda sonora de la película, una tarea a la que está más acostumbrado su compañero Jonny Greenwood, aliado habitual de cineastas como Paul Thomas Anderson.

Será la primera vez que Yorke se enfrente a esta tarea. Veremos qué tal se desenvuelve el próximo 2 de noviembre, cuando llegue a pantallas de todo el mundo gracias a Amazon Prime.

Suspiros de Thom