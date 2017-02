Año 2017. La última vez que alguien hizo una película sobre el Hombre de Acero que no hiciera al planeta querer arrancarse los ojos de puro aburrimiento, la protagonizó Christopher Reeve. La comunión entre Superman y el público no lector de tebeos ha sucedido, desde entonces, en la tele: en los 90s Lois & Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman convertían al superhéroe en carne de culebrón para amas de casa (con bastante éxito); mientras que en los 00s, Smallville cautivó a millones de adolescentes con las aventuras juveniles del último hijo de Kripton.

¿El último hijo de Kripton? Será el penúltimo: justo detrás de la nave de salvamento en la que el lactante Kal-El escapaba de la aniquilación de su planeta natal, otra cápsula abandonaba el planeta ocupada por Kara Zor-El, la prima adolescente de héroe de Metrópolis. Y como el tema de las capas y la ropa de lycra se lleva en la sangre, ella es Supergirl.

No obstante, cualquier buen lector de tebeos de súper héroes, ya sea de Marvel o de DC, sabe que todo personaje cuenta con diversas versiones de sí mismo: Supergirl apareció por primera vez como prima de Superman en 1959, aunque hay algunas variantes del personaje que no tienen relación familiar con Clark Kent. La línea canónica de DC mató al personaje en el mítico mega crossover Crisis en Tierras Infinitas de 1985, pero desde entonces la kriptoniana ha visto numerosos reinicios. A día de hoy, gracias al afán por las grandes editoriales de cómics por trasladar sus universos desde la viñeta hasta las pantallas (ya sean grandes o pequeñas), Supergirl vive una época dorada en el universo cinemático televisivo de DC (junto a amiguitos como Flash o Green Arrow).

“¿Que vea la adaptación televisiva de las aventuras de la prima rubia de Superman?”, pensarás. Con la cantidad de series increíbles que hay ahora en la tele, pretendo decirte que una patochada para adolescentes con problemas no solo merece la pena, sino que es una de las series más destacables de la actual parrilla televisiva. Es más: te voy a dar cinco motivos por los que esa “serie para niñas” es mucho más de lo que piensas.

1. Supergirl / Kara Zor-El / Kara Danvers / Melissa Benoist

Al igual que su primo, Supergirl fue adoptada por una familia humana que hizo lo posible por aliviar la sensación de abandono experimentada por la kriptoniana al ser enviada a nuestro planeta. Igual que Clark Kent, disimula su existencia tras unas gafas mientras se sienta en una mesa de un gran medio de comunicación (CatCo) aunque ubicado, en su caso, en National City (que es a Los Ángeles lo que Metrópolis es a Nueva York). Y si en algo nos podemos poner de acuerdo todos es que, una vez se ve el primer episodio, Supergirl (o Kara Danvers) es adorable: la combinación de ingenuidad e inocencia con la enorme lista de inseguridades, muchas de las cuales están asociadas a creer que nunca llegará a ser tan brillante como su primo, dan lugar a un personaje tierno, humano, sensible y, a pesar de la fantasía, bastante creíble. El principal activo de Supergirl es, sin duda, el magnetismo de ella misma.

Por supuesto, un magnetismo así no es posible sin una intérprete comprometida con el personaje detrás. Melissa Benoist, treintañera de sonrisa incombustible surgida de la cantera de Glee, no solo es capaz de aportar simultáneamente capas de ternura, comedia y serena fortaleza al personaje; sino que encima se ha tomado el tema de la capa en serio. Así no duda en dejarse ver rodeada de niñitas disfrazadas de Supergirl o en llevar uno de los carteles más molones que se han visto a las Women’s March del mes pasado.

2. Cat Grant / Calista Flockhart

Supergirl es la monda y Melissa Benoist es amor, pero para que estas cosas funcionen es necesaria la intervención de una matriarca. Alguien que lleve petándolo desde los 90. Y aquí es donde aparece Calista Flockhart (Ally McBeal para quienes nacimos antes de las olimpiadas de Barcelona ’92), que da vida a Cat Grant, la periodista y despiadada mujer de negocios que emplea a Kara y se convierte en la principal promotora y defensora de Supergirl en National City. Es a través de este personaje cómo se introducen muchos conflictos de género en una serie aparentemente intrascendente, y constituye la voz adulta que obliga a la jovenzuela Supergirl a volar siempre con cabeza.

Desgraciadamente, a causa de la reubicación del rodaje (la primera temporada se rodó en Los Angeles, pero ahora lo hacen en Canadá), las apariciones de Cat Grant en Supergirl se han reducido drásticamente, obligando a cambiar notablemente su tono de una temporada a otra. Los productores y guionistas de Supergirl están haciendo lo que pueden por superar su ausencia (aunque ni siquiera intentan sustituirla), pero se la echa mucho de menos.

3. Te darán ganas de tener una hermana mayor (o de adoptar una pequeña)

A diferencia de Kal-El, que es adoptado por los granjeros Kent de Kansas y criado como el único hijo de la familia, Kara Zor-El es adoptada por un matrimonio de científicos (físico uno y bióloga la otra) que ya cuentan con una hija, Alex, que es algo mayor que Kara. Y no encontrarás a una sola persona que no te diga que la relación entre las hermanas no es lo más tierno, bonito e inolvidable de toda la serie.

Supergirl es la heroína de National City, pero Alex es la heroína de Supergirl (como lo es, en el fondo, toda hermana mayor). Al final del día, cuando el villano de turno ha sido vencido y Kara puede volver a su piso a descansar, su hermana siempre está ahí. Lo humano de esta relación marca la diferencia entre Supergirl y tantas series de superhéroes que podemos ver hoy en día.

4. #sanvers

Alex Danvers, la hermana adoptiva de Supergirl, es un personaje bastante amplio y bien definido dentro del universo de la serie. Especialmente desde la salida de Calista Flockhart del reparto habitual, Alex ha ganado peso en la trama y se ha convertido en el vehículo a través del cual se ha introducido el tema de la homosexualidad en la serie, que no había sido tocado durante su primera temporada. Después de un insulso intento de romance con uno de los personajes masculinos de la primera temporada, en la segunda Alex se encuentra, por primera vez en su vida, sintiéndose atraída por otra chica.

Los personajes lésbicos son cada vez más comunes tanto en cine como en televisión, pero el proceso de aceptación y salida del armario de Alex Danvers se ha hecho con inmensa inteligencia y buen gusto, conectando directamente con las inquietudes de muchísimas espectadoras. El movimiento no solo ha sido afortunado, sino que Maggie y Alex (apodadas #sanvers en Twitter) son ahora mismo de los personajes más queridos del show.

5. Las chicas son guerreras (y las que cortan el bacalao)

Supergirl es una versión en femenino de las aventuras de Superman: muchos de los enemigos clásicos de éste, como Bizarro, Livewire o Red Tornado son adaptados o directamente exportados a esta serie, pero todo se realiza desde un punto de vista constantemente femenino. No es que no haya hombres o se les desprecie en Supergirl: Jimmy Olsen, personaje clásico de las aventuras de Superman, es el primer interés romántico de Kara y uno de los personajes que más evolucionan a lo largo de la serie; así como Winn y Hank cubren a la perfección las figuras del amigo de toda la vida y el padre eternamente perdido respectivamente y Mon-El… bueno, no sé exactamente qué pinta Mon-El en la serie, pero el chaval ahí está. Por no mencionar al eterno Superman que, tras una elusiva primera temporada, se pasó por National City a ver a su prima en el arranque de la segunda.

Pero en Supergirl son las mujeres quienes cortan el bacalao: Cat Grant es una de las personas más poderosas e influyentes de National City; del padre de Kara apenas sabemos nada (esto no es así en los cómics), mientras que de su madre Alura sabemos que fue una de las juezas más importantes de Kripton; hasta el punto que la mayoría de villanos a los que se enfrenta Supergirl en la primera temporada son criminales que fueron encarcelados por su madre. La principal enemiga de Supergirl en su primer año de aventuras es su tía Astra y, en la segunda temporada, a falta de Lex Luthor, con quienes nos encontramos es con la madre y la hermana adoptiva de éste. En sus historietas los guionistas de Supergirl no buscan menospreciar o ignorar a los hombres, pero sí que utilizan la serie como plataforma desde la que iluminar y destacar el papel de las mujeres en la sociedad. Las referencias están claras: Buffy Cazavampiros (y, en general, los personajes femeninos de Joss Whedon) y Xena, la Princesa Guerrera. Aunque, afortunadamente, sin el cutrerío noventero de aquéllas.

Supergirl es una de las series más inteligentes y entretenidas de la parrilla estos días. Es un show familiar sobre gente que se abraza se dice cuánto se quiere antes, durante y después de ponerse ropa de lycra y volar entre los tejados de una gran ciudad.

Con su tierna frescura, Kara y sus amigos se hacen querer bastante más que las recientes apariciones cinematográficas del Hombre de Acero (no conozco a nadie que no haya dado cabezadas con ellas, de hecho); y la lectura de género del show tiene muchas papeletas para dejar a la altura del betún a las (cada vez más cercanas) aventuras cinematográficas de Wonder Woman (que es, en teoría, la que debería destacar en todos estos aspectos, y va a ser que no). Es una serie perfecta para disfrutar con personas de corta edad, pero que la sonrisa y la capa no te engañen: Kara Danvers no tiene nada que envidiar a Jessica Jones.

Supergirl