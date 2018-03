El aterrizaje de un nuevo gran festival de masas como el O Son do Camiño (no solo para Galicia, sino para España en general) parece haber dejado en un segundo plano, eclipsando otra de las grandes novedades en el panorama festivalero gallego: la primera edición del Super Bock Under Fest, un necesario festival que revitalizará la ciudad de Vigo con un cartel especialmente fino y versátil que ocupará casi diez de las salas de conciertos de la ciudad gallega.

Lo de ‘fino’ no es gratuito, y es que los próximos viernes 23 y sábado 24 de marzo podremos disfrutar de propuestas de auditorio, como son los de la música negra de autor de Benjamin Clementine o el neo-jazz de Myles Sanko; pero también algunos de los grupos más respetados del circuito rockero alternativo, como los noventeros y renacidos Slowdive o el post-punk oscuro de The Soft Moon; la performance neo-punk de The King Khan & The BBQ Show; o propuestas de electro-disco como Rex the Dog o Simian Mobile Disco.

Incluso los artistas estatales presentarán una arista de opciones: desde la nueva vida de los iconos del indie patrio Australian Blonde hasta el garage’n’roll de Capsula, el garage surrealista de los madrileños Fuckaine o propuestas gallegas que van desde el electro-oscuro de Presumido, el inclasificable sonido de Mounqup o el nuevo proyecto de Roy Basanta, ex vocalista de The Blows (por entonces considerados como “los Strokes españoles”), bajo su propio apellido.

Super Bock Under Fest