Si no quieres caer en la depresión y sentir que tu vida es una patraña al lado de la de figuras como David Bowie, te recomendamos que no entres en SupBowie.com. Y es que esta web no solo confirma que el Duque Blanco era una especie de Hombre del Renacimiento de la era pop, sino que cada año de su vida ha valido como mil de cualquier otro ser mundano.

Más allá de su influencia en la música y la cultura popular y de la capacidad de transformación y mutación a todos los niveles, esta web sirve como una suerte de memoria historiográfica de lo que ha hecho Bowie a lo largo de sus 69 años de vida, pero también para comparar lo que él había hecho con la edad que tú tienes ahora o con cualquiera que quieras consultar.

El funcionamiento es sencillo: tú colocas los años que tienes (o la cifra que quieras: de 1 a 69 valen todos) y la web te da una respuesta de algún acontecimiento que David Robert Jones vivió con esa edad.

Por ejemplo, con 32 años te dirá: “Recibió un golpe en el rostro por parte de Lou Reed luego de una cena en Hammersmith. Se lo tomó como un campeón”. Con 27 años, la edad en la que el grueso de iconos rockero morían, él hizo esto: “Hizo el baile del moonwalk mucho antes que Michael Jackson, en el Diamond Dog Tour”. Y así sucesivamente.

Las edades de Bowie