Cuando no existen motivos para ser felices en un sitio hay dos opciones: o irse o inventárselos. Menos mal que dos de las salas de conciertos más importantes de Madrid y España, y de las que llevan más tiempo resistiendo y reinventándose cada año, la sala El Sol y la Siroco, han decidido optar por la segunda opción para aquellos que van a pasarse el verano viendo cómo el humo se enciende desde el cemento: Summer in the City, una suerte de no-festival o de ciclo de conciertos que durante más de dos meses traerá algunos de los mejores conciertos de estivales a una u otra sala.

El ciclo arrancó esta semana, con conciertos internacionales como los de Lindi Ortega (sirviendo como pistoletazo de salida para lo que será la nueva edición del Huercasa) y Bart Davenport; pero hasta el 7 de septiembre los veremos y oiremos de todos los colores.



Por allí nos encontraremos propuestas que van desde las reveladoras melodías y atmósferas folk de la siria Bedouine hasta el ritmo cosmopolita de los peruanos Kanaku y el Tigre, el bluegrass de aires contemporáneos de Gentlemen of Few, el rock desértico y tuareg del sexteto argelino Imarhan, iconos del folk-rock de autor como Eilen Jewell o Sam Outlaw, el soul y r&b blanco de Elvis Perkins y/o James Hunter, el rap sarcástico y combativo de la neoyorquina Miss Eaves, una fiesta homenaje a France Gall y hasta una nueva edición del minifestival en torno a Flor de Pasión, el icónico programa radiofónico que presenta el incombustible Juan de Pablos.

Summer in the City