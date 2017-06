Desde finales del siglo XIX, cuando aun no se había incorporado el cante al flamenco, se lleva hablando de herejía, de ruptura con la tradición, del fin del flamenco. Mirad cómo estamos: nunca ha habido tantas propuestas, tantos palos flamencos mutantes, tal crisol de opciones tanto desde el fundamentalismo flamenco más ortodoxo como desde aquellas voces que han decidido pasar por un filtro contemporáneo, conceptual o de vanguardia las raíces de una tradición que no solo no se acabará jamás, sino que sigue sumando.

Y sumando y siguiendo, la Suma Flamenca que desde hace más de una década lleva organizando la Comunidad de Madrid llega este año a su 12ª edición: una edición en la que más de una decena de espacios (aunque los Teatros del Canal sea el espacio que aglutine más número de actuaciones) en el que el cante, el baile, la guitarra y el piano flamenco pondrá a disposición del respetable, desde el más flamencófilo hasta aquellos que están haciendo sus primeros acercamientos al género, protagonizará una nueva misa de prácticamente un mes (del 6 al 25 de junio) y más de cuarenta artistas.

LA PUREZA DE LA TRADICIÓN

Si bien contextualizados en el siglo XXI, una buena parte de los principales ganchos de esta edición serán los artistas que más se acogen a la raíz, a la tradición pura. Entre ellos, podremos disfrutar de la presentación en el Teatro Real del nuevo disco del guitarrista Vicente Amigo que vuelve a sus raíces; la unión de las voces de Aurora Vargas y Pansequito en un show que han decidido llamar explícitamente Flamencos Legendarios; el homenaje que toda la familia Carmona/Habichuela (una de las sagas más importantes del flamenco) rendirá al recientemente fallecido Juan Habichuela; o el estreno del nuevo espectáculo de Losada & Maya, un donde no faltará la improvisación desde la facción más libre y pasional del duende flamenco.

También podremos disfrutar de la presentación del nuevo álbum del guitarrista Rafael Riqueni; el recital flamenco, desde lo más salvaje de la raza, que ofrecerá María Terremoto; la presentación de Enrique Heredia “El Negri” de Mi tiempo, su nuevo disco; la voz de una María Mezcle que presentará su flamante Desnuda; o el recital flamenco que ofrecerá en formato cuarteto el guitarrista Jesús de Rosario.

A su vez, habrá propuestas de baile desde lo más ortodoxo, como el que ofrecerá una Manuela Carrasco que a sus casi 60 años sigue rebosante de energía y libre de ataduras; o una Mercedes Ruiz que lleva toda su vida sobre un tablao; o la pura raza en escena de María Moreno y sus Alas de recuerdo.

LA PUREZA DE LA VANGUARDIA

Entre la facción más innovadora del flamenco, todos los ojos estarán puestos en una Rocío Márquez que acaba de publicar Firmamento junto al Proyecto Lorca, en el que reivindica la voz femenina pero también las aristas abiertas de los palos flamencos. La propia Márquez será la invitada de lujo en la Gala Flamenca que dirigirá artísticamente el bailaor y coreógrafo Manuel Liñán y que supondrá una mezcla de razas y tradiciones en la que participarán más de diez artistas.

Una visión menos extrema en lo que a innovación se refiere pero que da un paso adelante en la revisión del canon tradicional lo podremos ver tanto en el espectáculo Jirones de Gitanería del bailaor y guitarrista Pepe Torres como en la presentación de esa suma de palos flamencos y de músicas tradicionales latinas que impone Argentina en La vida del artista, el show de flamenco-oriental del pianista Dorantes junto al Taksim Trío o la potencia de una figura como Arcángel, una de las voces más importantes del llamado “nuevo flamenco”.

Junto a estos, propuestas como la de la bailaora Eva Yerbabuena y su espectáculo Carne y hueso; la guitarra de un Carlos de Jacoba que también forma parte de la generación de guitarristas actuales (de ahí que el joven Juan Carmona también vaya a participar de su show); la conexión flamenca-latina que propone Diego Guerrero; la revisión instrumental del flamenco que propondrá el cuarteto Ultra High Flamenco; o la colisión de raíces y tradiciones que se fundirán en el concierto conjunto que ofrecerán el Capullo de Jerez, Antonio Reyes y Duquende.

Suma Flamenca