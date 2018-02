“Sacos de hormonas. Somos sacos de hormonas. Y todas son muy cabronas.”

Yeahhhh!! Sueño de una noche de verano vuelve a las tablas (como todos los años el turrón a casa por Navidad, aunque en este caso dé igual la fecha y el ambiente de la función sea más estival), ahora a las del Teatro Valle-Inclán. Pero con las hormonas revolucionadas, reivindicación trans en su interior y un temón (ese Sacos de hormonas) heredero del McNamara más gamberro (por cierto, queremos el disco YA).

La compañía galega Voadora con Marta Pazos (como directora) y Marco Layera (adaptador) a la cabeza regalan un fiesta veraniega, con rosa a tutiplén, y en la que todos los personajes parecen que se han puesto hasta arriba de diferentes sustancias ilegales (el personaje de Oberón indudablemente se ha metido unas cuantas rayas, y el resto están como si se les hubiese ido de las manos las chupaditas al MDMA) y en la que no faltan alucinaciones un poco WTF (esa pareja de ojazos con patas, sin ir más lejos).

“Con las hormonas revolucionadas, reivindicación trans en su interior y unos personajes puestos hasta arriba de sustancias ilegales, las pócimas que imaginó Shakespeare aquí se utilizan de otra manera muy diferente”

Lo psicótico de algunos personajes se eleva a la enésima potencia (porque hay que decir que en la obra original tampoco es que estuvieran muy bien), sin recatos de ningún género. Puck corre desnudo por los bosques cual loco de la colina. Titania es una especie de dominatrix cachonda. Helena, una belga trastornada adicta a las relaciones tormentosas. Las pócimas que imaginó Shakespeare aquí se utilizan de otra manera, vamos.

Y (vamos a lo importante) en las transformaciones, lo trans tiene más peso. Dado que, de primeras, a Hermia y Lisandro no les dejan casarse porque Lisandro es transexual. Y las bodas nunca se celebrarán, no porque no gane el amor ni nada del estilo, sino porque aquí lo que cuenta es la libertad de cada uno para hacer lo que venga en gana, sin ataduras ni trampantojos morales.

Voadora consigue así un espectáculo fresco e irreverente. Un delirio liberador. Vamos, que se la suda todo (lo primero, seguir a pies juntillas el texto de Shakespeare). Y, a ver, sí, en algún momento se les va un poco de las manos (normal), pero es una ida de pinza bastante fantástica, en todos los sentidos del término.

“Los más puristas seguramente salgan horrorizados dándose de cabezazos contra las paredes del CDN y dejando todo perdido de sangre. Pero a otros muchos les fascinará y no se la podrán sacar de la cabeza”

Hay que decir que la lisérgica propuesta cobra además todo su sentido con un broche final de oro a cargo de Paris Lakryma, militar cántabra para quien ésta es su primer experiencia teatral (aunque, como ella misma dice, “mi vida ha sido un teatro, muchas veces” dado que, cuando nació, todos dijeron que era un niño). Persona ajena a la ficción que desmonta la fantasía con la dosis justa y efectiva de realidad.

Los más puristas seguramente salgan horrorizados dándose de cabezazos contra las paredes del CDN y dejando todo perdido de sangre. Pero a otros muchos les fascinará, y mucho, este nuevo y particular Sueño de una noche de verano de Voadora y no podrán sacarse de la cabeza (porque además ellos no la tendrán rota, punto importante) su Sacos de hormonas. Así es como funciona.

Sueño de una noche de verano