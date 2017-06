“La recuperación de la memoria histórica facilita poder vivir en verdad y desde la verdad y, en consecuencia, posibilita la salud mental de los individuos”, decía Gaborit. Y años más tarde Martín Baró concebía la recuperación de la memoria histórica como la posibilidad de alcanzar y vivir en la verdad, lo cual permite a su vez la construcción de una identidad tanto individual como colectiva. Dentro de la memoria histórica para aquellas personas que son víctimas de cualquier conflicto, la tarea está dirigida a reconstruir el pasado, reencontrándose en el presente nuevamente con la sociedad y con aquellos que les quitaron algo de sí, bajo un nuevo contexto, en donde son actores y autores de su realidad, es decir, tienen poder e identidad, produciendo lo que Baró definió como la acción en cuanto ideología, que a su vez permite nuevamente reconstruir su tejido social.

Recuperar, poseer una memoria histórica para “saber de dónde venimos para dirigir hacia dónde vamos” en palabras de la activista Boti García Rodrigo, es el objetivo de la exposición Subversivas. 40 años de activismo LGTB en España, en el CentroCentro hasta el 1 de octubre, que recoge -con el majestuoso escenario del Word Pride de fondo- desde las injusticias cometidas contra las personas LGTB bajo la infame Ley de Peligrosidad Social, pasando por los inicios del activismo en la década de los setenta, el aniversario de la primera manifestación en Barcelona, hasta el desarrollo de numerosas asociaciones en los ochenta, como COGAM o el Col·lectiu Lambda, o la propia FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) y promotora de esta muestra.

Momentos históricos, de los que hasta ahora la inmensa mayoría solo teníamos testimonio gráfico gracias a unas pocas fotografías, han sido ahora recuperados y pueden verse en movimiento. La imagen de seis transexuales encabezando la primera manifestación del orgullo LGTBI de nuestro país en 1977 en Barcelona se convirtió en la imagen clave de aquel momento histórico. Pero ahora podemos ver en acción a aquellos que pidieron que se les sacara de esa ley troglodita que les condenaba hasta a cinco años de cárcel por ser homosexuales. Tras esa manifestación y muchas otras, todos los periódicos hablaron en positivo, y esto supuso un comienzo, el germen del movimiento LGTBI. En la exposición se puede ver su evolución a través de las pancartas históricas de cada manifestación del orgullo en una muestra que hace un recorrido histórico a través de más de 200 piezas repartidas en nueve bloques temáticos.

Da también un repaso a los duros tiempos de la lucha contra el sida, que arrasó con la vida de muchísimas personas del coelctivo además de provocar oleadas de homofobia y un terrible estigma, del despertar del feminismo lésbico y naturalmente celebra grandes hitos como la reforma del Código Civil para el acceso al matrimonio de las personas del mismo sexo o la Ley de Identidad de Género aprobada en 2007, si bien estos derechos están subordinados a los recursos, la renta y la posición social.

Por supuesto también subyace una importante cuestión: comprender que esta muestra no es un punto y final. Es un punto y coma en mitad de una lucha que sigue, y seguirá hasta que la auténtica igualdad del colectivo LGTB sea una realidad. Se ha conseguido mucho, pero aún queda también mucho por hacer. Dejando a un lado que algunos países siguen bajo el azote de gobiernos y sociedades atrozmente homófobos, no hay más que pensar en los miles de adolescentes y jóvenes que sufren acoso LGTBfóbico en las aulas y en las calles, de la sistemática patologización cishomonormativa de la transexualidad o de equiparar todos los modelos de familia en completa igualdad. Y a la sociedad también le queda mucho por aprender de las teorías queer, del feminismo, del transfeminismo, y por interiorizar, normalizar y generar un espacio social para otras identidades que no encajen dentro del esquema binario de género.

Si el destino de esta muestra es normalizar todas las diversidades sexuales no debemos olvidar el eterno debate entre el lícito derecho a la fiesta y el desfogue y la reivindicación urgente por la igualdad de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Por aquello de reivindicar un Orgullo LGTBI que supere de una vez la deriva neoliberal del maremágnum de orgullos y carrozas y que destaque otros méritos del colectivo que trascienden al despiporre –también muy divertido y necesario, ojo- no podemos olvidar la reciente plataforma Qué Orgullo de Periferia, que quiere reivindicar unas celebraciones más combativas y con un carácter menos mercantilista trasladando el movimiento gay a zonas donde es más difícil vivir la orientación sexual con normalidad.

En este sentido, el centro es un territorio conquistado, pero hasta que esto pase en el resto de barrios –sin gentrificarse como Chueca-, el llamado Orgullo Crítico organizará exposiciones, debates y actividades en los que se habla de la comercialización de la “marca gay” y el intento de incorporarla al sistema de consumo, de capitalismo rosa, el pinkwashing y el feminismo. Que esta muestra que mira hacia atrás y hacia adelante sirva como recordatorio de que nadie puede despojar a estas fechas de un contenido que es altamente reivindicativo. Un auténtico movimiento de liberación, en el que las personas no son una marca, en el que la diversidad sexual no se instrumentaliza y no está ni estará jamás en venta.

