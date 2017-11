Siempre hay un antes de hacerse oficial el fichaje de un actor. Incluso en chavales casi desconocidos como los que ahora son algunas de las caras más reclamadas de la televisión mundial gracias a Stranger Things, la serie insignia de Netflix y uno de los últimos grandes fenómenos televisivos de masas en todo el mundo.

Aquellos chavales en su momento también hicieron un casting. Y ahora, esos castings salen a la luz gracias al programa Beyond the Stranger Things que podemos ver en la plataforma de video on demand y que, de algún modo, recupera el espíritu del “detrás de las cámaras”: colarse entre bambalinas, exhibir material inédito, conocer a la persona detrás del personaje y, en definitiva, hacer las delicias de los más acólitos de la serie.

El éxito de la serie, por otra parte, es una realidad indiscutible: el estreno de la segunda temporada ha conseguido, en menos de dos semanas, alcanzar los casi 16 millones de espectadores, una cifra que le hace competir mano a mano con las nuevas temporadas de The Big Bang Theory, NCIS y The Walking Dead, colándose entre las cuatro series más vistas del mes de octubre.

Incluso es bastante probable que la serie tenga más usuarios que los registrados a través de Smart TV, Apple TV, Roku o videoconsola, los “medios legales” para registrar la cantidad de usuarios: todos aquellos que se hayan descargado ilegalmente o vean online la serie no cuentan; con lo que es bastante probable que Stranger Things le haya comido la tostada incluso a sus competidoras más directas.

Stranger Casting