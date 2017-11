¿Hasta qué punto puede sobrevivir un proyecto musical sin su marca más identificable: su principal compositor, vocalista, frontman, imagen, marca de agua indeleble? Eso es lo que hay que preguntarse tras ver un nuevo intento por parte del núcleo duro de Stone Temple Pilots de rearmar la banda sin su vocalista, el fallecido Scott Weiland, que perdió la vida hace casi dos años durante una gira en solitario.

Ya hubo un intento durante dos años de que Chester Bennington, también recién fallecido ex líder de Linkin Park, por rearmar Stone Temple Pilots con la reconocida voz de uno de los iconos del ñu metal. No sabemos si tras ver a dos vocalistas de la banda fallecer, el nuevo cantante de la banda estará todo el rato tocando madera para no correr la misma suerte de sus predecesores, pero por lo pronto Jeff Gutt es el recientemente integrado nuevo pilar, que se suma al trío original, que mantiene sus bases: los hermanos Dean y Robert DeLeo a la guitarra y el bajo, correspondientemente, y Eric Kretz a la batería.

Jeff Gutt no es un chaval: tiene 41 años, y el proyecto más conocido que lideró fue la banda de la banda californiana de ñu metal Dry Cell durante dos etapas (entre 1998 y 2005 y 2008 y 2010), aunque entre ambas etapas también capitaneó Acrylic, Band With No Name, Rival City y Punch. Sin embargo, su momento más mediático fue en la participación de la segunda y, sobre todo, la tercera temporada del Factor X americano, quedando en segunda posición, por detrás del dúo Alex & Sierra.

Ahora, captado por los Stone Temple Pilots tras un frustrado primer intento, años atrás, de ser el vocalista de Alice in Chains; Gutt tendrá la complicada labor de devolver no sólo a la icónica banda de grungr a las grandes ligas, sino también de defender un exigente repertorio vocal y lo más difícil de todo: someterse a las constantes comparaciones con un Weilland que, por muy irregular y caótica que fuera su trayectoria, forma parte del imaginario colectivo del rock de los últimos 25 años. De momento, habemus primer single.

Nueva pedrá