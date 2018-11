Stephen King elogia a ‘La casa de papel’ a través de su cuenta de Twitter

Como si tuviera poco La casa de papel en convertirse en el mayor fenómeno de Netflix en habla no inglesa, convertir a sus intérpretes en algunos de los actores y actrices más cotizados de nuestro país, de transformar la máscara de Salvador Dalí en una de las preferidas para Halloween y carnavales y de recoger el Premio Emmy a Mejor drama hace tan solo unos días, ahora la serie española recibe un nuevo elogio.

Nada más ni nada menos que Stephen King, que unas semanas atrás se encargó de elogiar la película de terror La maldición de Hill House a través de Twitter (dijo sobre ella: “normalmente no me importa este tipo de revisionismo, pero esto es genial: casi la obra de un genio, de verdad. Creo que Shirley Jackson lo aprobaría”), y ahora ha hecho lo propio con la serie que protagoniza Úrsula Corberó, dejando estas frases:

Este mensaje del rey de la literatura de terror, y creador de historias de la talla de It, El Resplandor o Carrie, recibió un mensaje desde las redes sociales de la serie española que prepara su tercera temporada para Netflix, en la que le preguntaban si creía que el personaje de El Profesor estaba inspirado en alguna de sus novelas. Aún no han recibido respuesta.

Thank you @StephenKing, we’re honored. Btw, do you think El Profesor was inspired by any of your books? pic.twitter.com/g4cBthnoFx

— La Casa de Papel (@lacasadepapel) 23 de noviembre de 2018