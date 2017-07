A principios de siglo parecía que se iban a comer el mundo: el finísimo debut Love is Here contenía algunas de las canciones más delicadas de un britpop que con la irrupción del nuevo siglo comenzaba a abrir nuevas vías; pero fue con Silence is Easy y el global hit Four to the Floor que Starsailor comenzó a acaparar miradas y a petarlo en radios comerciales y hasta en pistas de baile gracias a la remezcla de Thin White Duke que reuniversalizó aún más la proyección de la banda.

Parecían no tener objetivos pequeños, parecían la banda llamada a relevar a Oasis, Blur y The Verve, o al menos a opositar para ocupar su espacio; pero el globo se fue desinflando, y la pólvora creativa de los de Wigan comenzó a mojarse a un nivel estratosférico. En 2009, publicarían All the Plans, un álbum que pasó completamente desapercibido y que servía como una triste despedida. Pero ya sabemos que las despedidas no siempre son eternas, y en la música menos aún.

Hace tres años, el cuarteto inglés regresaba para recordar su mejor repertorio y empezar a ocupar festivales y grandes recintos nuevamente con motivo de un recopilatorio publicado hace un par de años. Ahora, los británicos anuncian nueva gira y nuevo disco, que llevará por título All This Life, contendrá once nuevas canciones y verá la luz el próximo 1 de septiembre a través de Cooking Vinyl, con distribución de Everlasting Records en nuestro país.

El primer adelanto es esta Listen to Your Heart que mantiene la facción más moñas de la banda pero sin perder su audacia por las melodías instantáneas, extremando aun más sus facultades britrockeras de aires sinfónicos.

Corazonada brit