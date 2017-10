St. Vincent lleva años siendo la artista perfecta, la que más cerca está de dar con una especie de fórmula perfecta para equilibrar una ristra de estilos (pop de cámara, sonido de radiofórmula, rocktrónica, teatro musical, excentricidad de diva y una serie de aderezos recogidos de los tres ‘Davides’, los modelos de conducta y universos artísticos con los que más se puede conectar su calidad creativa: David Bowie, David Byrne y David Lynch), pero tiene algo pendiente: trascender el circuito de ‘lo alternativo’, ser a todas luces la reina del nuevo pop.

De alguna manera, en MASSEDUCTION nos encontramos con una Annie Clark que suena a ‘la nueva Madonna’. Parece haber dado con un algoritmo, un cambio de paradigma, un chip que, a pesar de seguir generando cierta confusión o convivencia entre la facción más radical del pop y las inyecciones más vanguardistas de las sonoridades alternativas, consigue enchufar a la vez los cables de todas sus raíces e influencias en su cancionero más mayúsculo: un auténtico cóctel molotov repleto de melodías y texturas que no sólo nos hace olvidar a Lady Gaga, Britney Spears y Miley Cyrus como herederas del trono del pop blanco para masas abiertas de mente, sino que esta temporada del Juego de tronos del pop, acaba con ella sentada en el sillón.

DISCURSO, ESTÉTICA, ÉTICA POP Y CANCIONES

Parece una tríada fácil de conseguir, pero sólo los grandes han conseguido publicar cancioneros que parecen montados por el mejor director de arte de las películas creadoras de corrientes estéticas revolucionarias y, a su vez, mantener un ácido y comprometido discurso que cuestione los vaivenes de la vida moderna a través de canciones que no sólo puedes cantar, sino que te sorprenden.

St. Vincent lo consigue en un MASSEDUCTION (algo así como “Seducción de masas”, en una contracción de palabras que parece a su vez el nombre de una revista de tendencias), un álbum que bebe, sí, de los grandes divos pop, constructores no sólo de un discurso sino de una estética tan sexual como crítica (David Bowie y Prince pululan por el aire sin piedad), pero es posiblemente en Madonna donde haya un espejo en el que mirar; sobre todo porque Annie Clark oposita con fuerza para reemplazarla. Ahora sí que sí.

En cuanto a sonido, este auténtico manual de novopop quizá encuentre un espejo más fiel en álbumes de la ambición rubia en su etapa de madurez (Ray of Light y Music), aunque Clark haga guiños a sonoridades ochentosas. Lo cierto es que en este nuevo disco seduce a las masas gracias a la construcción de un nuevo icono, sustentado gracias a un discurso teñido no sólo de cierta repercusión mediática gracias a su vida personal (su romance con Cara Delevingne, que además pone voz en Pills), sino también a una nueva revisión de la erótica del pop y de las cavilaciones de la vida moderna, algo que Madonna ha revisado en varias ocasiones de su discografía; pero encontrando en esta St. Vincent a una reinona de ‘lo queer’ en el momento perfecto para convertirse en bandera, tanto ella como los himnos que escupe.

“Un auténtico cóctel molotov repleto de melodías y texturas que no sólo nos hace olvidar a Lady Gaga, Britney Spears y Miley Cyrus como herederas del trono del pop blanco para masas abiertas de mente, sino que esta temporada del Juego de tronos del pop, acaba con ella sentada en el sillón”

Es sobre todo en piezas como Los Ageless y Young Lover en las que Lady Gaga se quedará acorralada, llorando hasta el fin de los días: St. Vincent le ha comido la tostada, y canciones como éstas representan el tránsito de su música de un escenario alternativo a un circuito potencialmente de masas. Pero es que incluso se permite entonar a viva voz la posible mejor canción de redención y reinvención de Miley Cyrus (New York) y hasta crear un hábitat ilusionante de lo que debería ser una nueva diva pop, cantando al pastilleo farmacéutico con las maneras excéntricas de Gwen Stefani o P!nk pero utilizadas para edificar un nuevo pop con aires rocktrónicos (Pills o Fear the Future).

Esta ambición no será rubia (y menos mal: si no ya la habrían acusado de copiota, de “hija de” y no de “relevo”), pero construye castillos mucho más firmes que sus otras compañeras generacionales.

EL NUEVO POP ERA ESTO

Por mucho que C. Tangana se llene la boca diciendo que su lamentable primer disco para Sony (previo cobro de 200.000 € y una campaña de promoción digna de una nueva serie de Netflix) ha inventado el nuevo pop; dejadme decirle a Puchito que el nuevo pop era esto: moverse como lo hace St. Vincent, entre las inyecciones de pop de cámara, la rocktrónica de cables más largos, las melodías más épicas y los guiños a la vanguardia indie y psicodélica.

“El rascacielos definitivo de lo que puede llegar a ser el nuevo pop tiene directora de obra”

Por momentos suena como si Lana Del Rey y Lorde fueran una misma persona cuyo productor es Daniel Johnston (Hang On Me), en otros cuela su reflejo más ultramelódico en una suerte de batalla imaginaria entre Freddie Mercury y Beyoncé (Masseduction), entrecruza una especie de sinfonía de sonidos ochenteros con aires que van de Pink Floyd al bakalao más empastillado con guiños al Girls & Boys de Blur (Sugarboy), canta un cumpleaños feliz con piano y slide guitar para comerle la tostada a los baladistas más empalagosos (Happy Birthday, Johnny), lleva el pop de cámara a un límite entre ANOHNI y la banda sonora de una película imaginaria (Slow Disco) y desarrolla su faceta más escénica y performática en uno de sus quejíos más sentidos (Smoking Section).

De momento, y sobre todo desde la publicación del magistral Actor, la carrera de Annie Clark no entiende ni de límites ni de techos. El rascacielos definitivo de lo que puede llegar a ser el nuevo pop tiene directora de obra.

