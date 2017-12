Más allá de mi fantasía independentista jerezana, este párrafo viene a decir algo así como que Jerez puede presumir de ser Jerez a grito pelao, hacerlo delante de to cristo y repetirlo las veces que quiera. Porque a este lugar se lo permitimos todo. Así que adelante, hablemos de Jerez de la Frontera.

Cualquiera en su sano juicio querría ser jerezano, aunque fuera por un segundo. No necesito deciros el por qué y tampoco creo que vosotros lo necesitéis, pero es llegar a Jerez y saber, de inmediato, dónde y con quién estás, también de qué magia te rodeas. Porque Jerez es Vino, Caballitos, Flamenco y Motociclismo, sí. Atractivos que provocan que gran parte del mundo ya se haya dejado caer por estas tierras y quiera repetir la experiencia cuanto antes. Ya sabemos que en Jerez se lía el taco día sí y día también; que Jerez es mucho; ha visto nacer y morir a los grandes y que, además, es considerada cuna del Arte por el Cante flamenco y por todas las casas del mundo; la cuna donde destacan la bulería, el tango, la seguiriya y la soleá. Y esa Lola Flores; y ese Terremoto de Jerez; y ese Manuel Morao…

Pero, a decir verdad, hoy vengo a añadir algo más: Jerez tiene a una pareja de lo más molona que hace música y lían el taco el cada bolo. Jerez, para mí y ahora mismo, también es Space Surimi, los Coopermen & Carlboro: Eddie Coopermen en las letras y Carlboro en la producción.

“Con nuestra música puedes mover el culo con tu abuela… Principalmente, nosotros hacemos música para la diversión, música de guateque”

Molaría pero no, no pretendo declarar la independencia de Jerez. Lo que quiero es descubriros un poco más a este dúo que, de tanto Arte en vena, no puede ser más que jerezano. “Nosotros hacemos cachondeo para todo el mundo. Con nuestra música puedes mover el culo con tu abuela… Principalmente, nosotros hacemos música para la diversión, música de guateque, para pasarlo bien… Pero para todo tipo de guateques, que ahora parece que los chavales sólo van a las discotecas a perrear”.

¿DESCONOCIDOS?: SPACE SURIMI, LOS NIÑOS DEL SUPER OLD SCHOOL JEREZANO

Coopermen & Carlboro se cononcieron en 2003, incluso tuvieron un grupo llamado CANGREJOS CENTAURO en el que Carlos tocaba el xilófono y Eduardo recitaba poesías que componía sirviéndose de las letras de los periódicos. Pero fue en 2012 cuando los dos amigos de la infancia comenzaron con esta historia del surimi. Cinco años llevan recorridos bajo este nuevo nombre y, según nos cuentan, no piensan parar porque esto va para largo. “Antes de Space Surimi, habíamos hecho algunas cosas juntos también. Pero nada tan formal como este proyecto. Bueno, si a esto se le puede llamar ‘formal'”. El arranque funcionó, pero hoy reconcen que el proyecto ha crecido considerablemente, incluso las salas parecen prestarle más atención. “Se nota, año tras año, la evolución, el aumento de seguidores, de gente que nos escucha. Incluso nos llaman de más salas”.

Ellos son los que se meten a TODO el público en el bolsillo aunque digan que sus fieles sólo somos los puretas. “¡Claro! En nuestros conciertos suele haber gente de 22 para arriba. Hemos estado en conciertos de otros artistas del mismo rollo y nos hemos encontrado gente de entre 15 y 22 años. Los nuestros son unos puretas… La verdad es que tenemos oyentes bastante fieles que vienen a los conciertos y lo pillan todo: están al tanto de las referencias de las canciones, no se les escapa una, y luego nos preguntan y hablan con nosotros de los temas. Está muy bien”.

“Hasta nuestras madres saben qué es el trap. De hecho, nosotros y toda la música urbana está triunfando gracias a la brecha que ha hecho el trap dentro de la música”

Público no les falta y ganas tampoco. Ya han atravesado el país en varias ocasiones y hasta la peña de Cantabria le recibe con los brazos en alto. “La respuesta del público es genial. Incluso hemos ido a otros sitios, donde no nos hacíamos una idea de cómo caería lo que hacemos (incluso llegando a pensar que no van a entender lo que decimos)… Pero qué va, la gente se anima siempre allí donde vamos. Vamos, hemos tocado hasta en un chiringuito, y ahí sí que había puretas de verdad, pero puretas de libro. Todo el mundo contento, gente que no se sabe las canciones hasta las corea…”.

¿ÉXITO FUERA DE ANDALUCÍA PARA LOS GRUPOS ANDALUCES?: CLARO QUE SÍ

La clave de su éxito fuera de Andalucía la dan ellos mismos: Edu y Carlos, muy sinceros, reconocen que son bien recibidos allá donde van (incluso en Madrid)… ¿Por qué?, están seguros de que se les ve como algo exótico.

“Fuera de Andalucía nos ven como algo exótico, diferente, se ríen mucho”

“Nos hemos quedado flipados. En Madrid sólo hemos actuado una vez y lo hicimos hace ya un año medio, pero la gente se sabía todos los temas, vino bastante público; de hecho, tenemos intención de regresar el año que viene. En Cantabria la gente también estuvo entregada, era un festival de rap, pero la mayoría de los grupos no tenía nada que ver con nosotros, era un rap más duro. Valladolid también, Valencia… Creemos que fuera de Andalucía nos ven como algo exótico, diferente, se ríen mucho. Mira que nosotros, siempre que salimos de Andalucía, pensamos que en otras ciudades no van a pillar las cosas, pero qué va, lo cogen todo. Todos los que van ya nos han escuchado de antes. Por Twitter nos habla mucha gente de fuera. Nuestro público es hooligan total”.

AYUDITA PAL BODY

La colaboración con Ms Nina les hizo subir algunos escalones, incluso alcanzar las capas más adolescentes: las que hoy sólo parecen abrir los ojos ante el trap. “Nos sirvió, sobre todo, para llegar a otro tipo de gente que escucha nuestra música. Dentro de lo que cabe, la música que hacemos la suele escuchar gente pureta. La mayoría de público que tiene el trap es un público adolescente. Hacer el tema con la Ms Nina nos sirvió para eso, para que nos escuchara otro tipo de público” o “vemos el trap como una evolución natural. Lo que nosotros hacemos también le gusta a esa peña. El trap es el movimiento que está surgiendo ahora. Está pegando demasiado fuerte, ha llegado a todos los medios de comunicación… ¿Quién no conoce la palabra trap? Hasta nuestras madres saben qué es el trap. De hecho, nosotros y toda la música urbana está triunfando gracias a la brecha que ha hecho el trap dentro de la música”.

“Con que un sello nos financie temporalmente estaríamos satisfechos. Tampoco hace falta que pongan una foto nuestra en la Gran Vía ni ná”

También han metido la patita en Espichufrenia, el nuevo disco de NARCO, con un tema y se sienten felices y contentos, como dos peques recibiendo los regalos de Navidad. “Estamos tela de contentos. Escuchamos a NARCO desde casi siempre. A raíz de que nos propusieran hacer el tema, todo ha ido muy bien. Ha quedado súper guapo. Es un grupo que tiene una actitud muy parecida a la nuestra: criticar o parodiar las movidas de aquí de Andalucía típicas, el folklore, estamos bastante hermanadetes. De puta madre”.

SURIMI Y LA INDUSTRIA

Está a la orden del día: salen grupos de debajo de las piedras y todos sueñan -algunos lo reconocen, otros no- con que algún día alguien llame a su puerta para ofrecerles un bonito contrato con el que tirar palante. Y es normal, los músicos también comen y tal y cómo están las cosas, ya sabemos que todos no comen ni muy bien ni, mucho menos, todos los días. Los de Jerez lo tienen claro cuando se les pregunta por la música, la comida y la industria. “Vivir de la música es complicado, sobre todo cuando no hay una multinacional detrás que, más o menos, te de una estabilidad a la hora de sacar disco. Nosotros nos movemos en plataformas digitales: rollo Youtube, Soundcloud… Todo el mundo este de las redes. En el tipo de música que nosotros hacemos es verdad que hay gente que ha tenido un boom sÚper masivo y esto ha provocado que no necesiten tener detrás una compañía gorda que le financie a la hora de sacar discos. Nosotros, prácticamente todo lo que hacemos, lo hacemos en nuestro estudio: llevamos la producción, la composición, la grabación, las portadas, los vídeos; lo hacemos todo. Y también partiendo que nosotros no somos ni de Madrid ni de Barcelona, que somo de Jerez de la Frontera, lo que hace que sea difícil mover nuestra música. A pesar de todo, nos está yendo bien”.

“Tanto las Spice Girls como los Backstreet Boys marcaron una generación. Tenemos ganas de verlas en directo. Lo mismo vienen a la Fiesta de la Bulería de Jerez”

Pero: ¿y si mañana mismo suena el timbre, qué harían los Surimis? “Según las condiciones, está claro. Pero si una compañía viese potencial en nosotros y nos dejase carta blanca para hacer lo que estamos haciendo sin poner ningún impedimento, entonces sería una buena cosa. Con que nos financiara temporalmente… Tampoco hace falta que pongan una foto nuestra en la Gran Vía ni ná…Con una compañía tendríamos más medios, seguramente en ese sentido llegaríamos más lejos… ¿Pensando en el futuro? nos gustaría seguir con el proyecto y hacer todo lo que podamos y esté en nuestra mano”.

En la tarea de vivir como músicos es complicado dedicarse a otros trabajos. Es arriesgar o morir. “Curramos de vez en cuando. Pero estamos intentando de lleno a la música. Con los curros que hay, que te roban el día entero, no podríamos ni hacer música. Nos podríamos ir a Madrid o Barcelona, pero si tuviésemos que hacerlo para echar diez horas al día y luego intentar vivir de la música, sería prácticamente imposible”.

CÓMO QUITARTE LAS PENAS A LO SPACE SURIMI

No hay tema que se nos resista. Música para escuchar tranquilitos en el sofá o para volverse loco de concierto. Tienen TEMAZOS pertenecientes a DOLPHIN BLASTER (2017), una recopilación de los temas que fueron lanzando a lo largo del 2016 y otros tantos exclusivos. MR.Wasabi-山葵 o ワサ, Donal Trap, Mundo Evassion o Titanium Love son algunos de ellos. No os queremos chafar el gusto de descubrirles por vosotros mismos. Detrás de una mezcla de hip hop y electrónica cachonda (que no de cachondeo) nuestros chicos reconocen que el Super Old School es su sino: frases cortas y muy rápidas. ¿Van en serio?, SÍ. “Claro que sí, va totalmente en serio, tiene que haber música para todo”.

Quisimos cerrar esta charla hablando de las más grandes y su regreso en 2018 y Coopermen & Carlboro nos siguieron, gustosamente, el rollo. “Tanto las Spice Girls como los Backstreet Boys marcaron una generación. Eso fue un pelotazo. Nos parece estupendo. A lo mejor son más necesarias que otros grupos. Tengo ganas de verlas en directo. Lo mismo vienen a Jerez, a la Fiesta de la Bulería”.

Space Surimi